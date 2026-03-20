Mandiner Mesterterv – Egy lájk az nem szavazat + videó

Kiakadtak Orbán Viktor miniszterelnökre Brüsszelben, ahol nagyon aggódnak a Tisza Párt miatt, attól tartanak, hogy nem egy új, hozzájuk lojális, ukránbarát kormány győz a választáson, vagyis a brüsszeliták is április 12-e felől néznek mindent– hangzott el a műsorban, valamint az is, hogy a Magyar Péter által alakított formáció nem más, mint Brüsszel leányvállalata. Az elemzők már korábban is beszéltek arról, az a kérdés, hogy Zelenszkij, vagy a Fidesz alakít-e kormányt Magyarországon. Kiemelték, az a nyugati érdek, hogy egy Zelenszkijt, Ukrajnát támogató, beépített embereikkel teli kormány álljon az ország élén.

Nem hagyták ki azt a kérdést sem, vajon miből futja a kampányra Magyar Péteréknek, ki támogatja őket anyagilag? Mráz Ágoston Sámuel az aranykonvojra is kitért, és megjegyezte, jelenlegi tudásunk szerint akár már hétfőn feloldhatják a titkosítás, így mindannyian megtudhatjuk, mi áll abban a bizonyos titkosszolgálati jelentésben.

Felmerült az is, hogy a Nyugat, ha nem nyer a Tisza Párt, elő fogják húzni a választási csalás kártyát és azzal vádolják majd a Fideszt, hogy orosz támogatással nyert, ugyanis Brüsszelben nem jószívű emberek ülnek, akik Németországot már tönkretették, most Magyarországgal tennék ugyanezt.

A kampányt is részletesen elemezték a műsorban, elmondták: a Tisza Párt valódi programját Berlinből és Brüsszelből, valamint a Politico cikkeiből tudhatjuk meg, így azt is, hogy a Mol vezetőségét is teljesen szétvernék. G. Fodor Gábor arról is beszélt, egy lájk az nem szavazat, posztokkal nem lehet választást nyerni, csak mozgósítással, azzal, hogy az emberek elmenjenek és papíralapon voksoljanak a fülkék magányában. Az országjárás nagyon fontos, mert ez egy lelki feltöltődés és egyfajta buzdítás minden állampolgárnak.

Hozzátette, a miniszterelnök nem az internet népével, hanem valóságos emberekkel találkozik, érvelő politikát folytat, ez látszik az utcákon. Kirajzolódik a kép, mit veszíthetünk, ha Magyar Péterék jönnének. Nem mellékesen a Tisza-vezér ideges, ugyanis megszólaltak jelöltjei, ami nem sült el jól, az elemzők szerint ebből is tisztán látszik, milyen alapon választották ki őket, az volt a lényeg, hogy ne legyen önálló gondolatuk, hanem bólogassanak és megszavazzanak majd mindent az Országgyűlésben.