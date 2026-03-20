szent istván király múzeumszékesfehérvárkiállítás

Szent II. János Pál életművét bemutató kiállítás nyílik Székesfehérváron

Totus tuus – Teljesen a tiéd! címmel március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum Fő utcai Rendházában, ahol a látogatók a katolikus egyházfő személyes relikviáit és a régió Mária-kultuszát is megismerhetik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 19:56
Illusztráció Fotó: J2R Forrás: Shutterstock
Totus tuus - Teljesen a tiéd! címmel március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum Fő utcai Rendházában – közölte Székesfehérvár önkormányzata pénteken.

04.02.2023 wroclaw, poland, March in support of Pope John Paul II in Wrocław.
Fotó: FotoDax / Shutterstock

A szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária-kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben. 

A nyitónapon kedvezménnyel és meghosszabbított nyitvatartással, 18.30 órától várják a látogatókat.

Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a „rekordok pápájának" is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek és a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szentté avatták – emlékeztet a közlemény.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy

 a néhai katolikus egyházfő világszinten az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat. 

Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcsszerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában – összegezte a kommüniké, megjegyezve: kétszer Magyarországra is ellátogatott.

A beszámoló szerint 

a kiállítás a Szentatya több mint száz személyes, eredeti tárgyát mutatja be.

 Látható lesz például Szent II. János Pál túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája – írták.

A közlemény idézi Vargha Tamást, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, parlamenti államtitkárt, aki a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: 

„egy fantasztikus kiállítást láthatunk majd, amellyel a lengyel-magyar barátság előtt tisztelgünk."

Hozzátették: Cser-Palkovics András polgármester megtiszteltetésnek nevezte, hogy Székesfehérváron valósul meg a tárlat.

Az önkormányzat jelezte: a tárlatot előre megváltott jegyekkel lehet látogatni, a belépők ezen az oldalon vásárolhatók meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
