Szent II. János Pál életművét bemutató kiállítás nyílik Székesfehérváron

Totus tuus - Teljesen a tiéd! címmel március 23-án nyílik meg a Szent II. János Pál pápa életművét bemutató kiállítás a Szent István Király Múzeum Fő utcai Rendházában – közölte Székesfehérvár önkormányzata pénteken.

Fotó: FotoDax / Shutterstock

A szeptember 27-ig látogatható tárlat a katolikus egyházfő életét, személyes relikviáit és a régióban jellemző Mária-kultuszt mutatja be 1800 négyzetméteren, 18 teremben.

A nyitónapon kedvezménnyel és meghosszabbított nyitvatartással, 18.30 órától várják a látogatókat.

Szent II. János Pál pápa a katolikus egyház 264. egyházfője volt, akit a „rekordok pápájának" is neveznek. Ő volt az egyik leghosszabb ideig hivatalban lévő római egyházfő, a pápák közül ő utazott a legtöbbet, és minden elődjénél több embert emelt a szentek és a boldogok sorába. Őt magát 2011-ben boldoggá, 2014-ben pedig szentté avatták – emlékeztet a közlemény.

Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy

a néhai katolikus egyházfő világszinten az ezredforduló egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki mindaddig példátlan módon újította meg az egyházat.

Aktívan részt vett a világpolitikai eseményekben, kulcsszerepet játszott a kommunista rendszer bukásában Közép- és Kelet-Európában – összegezte a kommüniké, megjegyezve: kétszer Magyarországra is ellátogatott.

A beszámoló szerint

a kiállítás a Szentatya több mint száz személyes, eredeti tárgyát mutatja be.

Látható lesz például Szent II. János Pál túrázáshoz használt kajakja, pápamobilja, palástja, pápai trónusa, pásztorbotja és több miseruhája – írták.

A közlemény idézi Vargha Tamást, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét, parlamenti államtitkárt, aki a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta:

„egy fantasztikus kiállítást láthatunk majd, amellyel a lengyel-magyar barátság előtt tisztelgünk."

Hozzátették: Cser-Palkovics András polgármester megtiszteltetésnek nevezte, hogy Székesfehérváron valósul meg a tárlat.

A tárlatot előre megváltott jegyekkel lehet látogatni.