Bár sose kellene ilyet írni… – fogalmaz a közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság, és megosztottak egy levelet is a bejegyzésben, amelyet Magyarország belügyminisztere, Pintér Sándor írt alá.
Levelet írt Pintér Sándor belügyminiszter a szolgálat közben meghalt 23 éves járőr családjának
Mutatjuk.
A levél a szolgálat közben meghalt 23 éves járőr szüleinek szól, és Pintér Sándor részvétnyilvánítása olvasható benne. A tragikus esetről korábban a Magyar Nemzet azt írta, Zalavári Bálint Zsolt annak a két rendőrnek az egyike, akiket egy autós elütött a 8-as főúton csütörtök hajnalban, amikor éppen egy elgázolt vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.
