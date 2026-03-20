Levelet írt Pintér Sándor belügyminiszter a szolgálat közben meghalt 23 éves járőr családjának

A levél a szolgálat közben meghalt 23 éves járőr szüleinek szól, és Pintér Sándor részvétnyilvánítása olvasható benne. A tragikus esetről korábban a Magyar Nemzet azt írta, Zalavári Bálint Zsolt annak a két rendőrnek az egyike, akiket egy autós elütött a 8-as főúton csütörtök hajnalban, amikor éppen egy elgázolt vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.