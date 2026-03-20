Gyászol a magyar rendőrség, szolgálat közben halt meg egy 23 éves járőr

Közúti közlekedési baleset miatt, szolgálatteljesítés közben halt meg március 19-én hajnalban, Veszprém külterületén Zalavári Bálint Zsolt – írja a rendőrségi portál.
A fiatalembert, miután elvégezte a tíz hónapos rendőrjárőrképzést, tavaly január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd idén január 14-ével véglegesítették a beosztásában. Április 14-én ünnepelte volna a 23. születésnapját. Hangsúlyozzák, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a rendőrség
megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.
Zalavári Bálint Zsolt annak a két rendőrnek az egyike, akiket egy autós elütött a 8-as főúton csütörtök hajnalban, amikor éppen egy elgázolt vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.
