Gyászol a magyar rendőrség, szolgálat közben halt meg egy 23 éves járőr

A fiatalembert, miután elvégezte a tíz hónapos rendőrjárőrképzést, tavaly január 14-én próbaidőre kinevezték a Veszprémi Rendőrkapitányság állományába járőrnek, őrmesteri rendfokozatba, majd idén január 14-ével véglegesítették a beosztásában. Április 14-én ünnepelte volna a 23. születésnapját. Hangsúlyozzák, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a rendőrség

megrendülve és együttérzéssel osztozik az elhunyt rendőr családjának fájdalmában.

Zalavári Bálint Zsolt annak a két rendőrnek az egyike, akiket egy autós elütött a 8-as főúton csütörtök hajnalban, amikor éppen egy elgázolt vadat próbáltak eltávolítani az úttestről.