Nem akart börtönbe menni a nyírségi férfi, ráengedte a harci kutyáját a rendőrökre, aztán megjelent az édesapja is

A férfi egy 110 centiméter nyélhosszúságú csákánnyal hadonászva indult meg a rendőrök felé, és kijelentette, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun. Miután a rendőrök bementek az udvarba, a férfi a csákánnyal csapó mozdulatot tett, majd bement a házba, magára zárta az ajtót, és az ablakon keresztül újra megöléssel fenyegette a hivatalos személyeket.

Miután a rendőrök behatoltak a házba, a férfi az ajtó mögött állt , onnan egy nagy erejű ütést indított egyikük felé a csákánnyal. Emiatt a rendőrnek hátra kellett lépnie, hogy az ütés ne találja el. Az elkövető ellenállását gázspray alkalmazásával törték le, egy rendőr elővette a szolgálati lőfegyverét.