A vádirat alapján 2024 júliusában a rendőrök – a korábban kiszabott szabadságvesztés-büntetés végrehajtása céljából – elő akartak vezetni egy férfit a nyírségi otthonából. A harmincas évei elején járó férfi azonban nem volt együttműködő, és a kikötözött harci kutyáját is elengedte, hogy a rendőrök ne tudjanak bemenni az ingatlanba.
Nem akart börtönbe menni a nyírségi férfi, ráengedte a harci kutyáját a rendőrökre, aztán megjelent az édesapja is
Vádat emeltek egy, a rendőrökre csákánnyal támadó férfi és fenyegetőző apja ellen – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével és hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja a büntetett előéletű elkövetőket.
A férfi egy 110 centiméter nyélhosszúságú csákánnyal hadonászva indult meg a rendőrök felé, és kijelentette, hogy megöli őket, ha bemennek a kapun. Miután a rendőrök bementek az udvarba, a férfi a csákánnyal csapó mozdulatot tett, majd bement a házba, magára zárta az ajtót, és az ablakon keresztül újra megöléssel fenyegette a hivatalos személyeket.
Miután a rendőrök behatoltak a házba, a férfi az ajtó mögött állt , onnan egy nagy erejű ütést indított egyikük felé a csákánnyal. Emiatt a rendőrnek hátra kellett lépnie, hogy az ütés ne találja el. Az elkövető ellenállását gázspray alkalmazásával törték le, egy rendőr elővette a szolgálati lőfegyverét.
Időközben megérkezett az elkövető apja, aki először a szomszédot fenyegette megveréssel, amiért együttműködött a rendőrökkel, majd név szerint megszólítva az egyik rendőrt közölte, bosszút áll rajta, akár meg is öli az intézkedés miatt.
A két férfi még bilincselés közben is aktívan ellenállt, a fiatalabb menekülni próbált, az idősebb pedig még az előállítása közben is fenyegette a rendőrt.
A regionális nyomozó ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság a fiatalabb – jelenleg jogerős szabadságvesztés-büntetését töltő – férfit mint visszaesőt ítélje fegyházbüntetésre, és az ítéletében rögzítse, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
