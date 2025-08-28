Szijjártó PéterBarátság kőolajvezetéktámadás

Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek üzent

Hagyják abba a provokálásunkat – fogalmazott a külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:50
Szijjártó Péter szerint a Barátság vezeték elleni ukrán támadásnak következményei lesznek. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, durván beleszállt az ukrán külügyminiszter hazánkba, a magyarokat fenyegetve. Mint ismert, válaszul a Barátság olajvezeték elleni legutóbbi ukrán csapásra a magyar kormány úgy döntött, hogy megtiltja a felelős katonai egység parancsnokának a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe – jelentette be Szijjártó Péter. Az ukrán külügyminiszter szinte azonnal válaszolt a magyar külügyminiszternek, és fenyegetőzve úgy fogalmazott: 

Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Hasonló válaszlépéseket fogunk tenni.

Szijjártó Péter Szibiha fenyegetésére válaszolva azt írta közösségi oldalán:

Ez nem a mi háborúnk! Mi nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk el, és nem veszünk részt benne. Hagyják abba a provokálásunkat, ne veszélyeztessék az energiabiztonságunkat, és ne próbáljanak meg belerángatni minket az önök háborújába!

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Sok idióta barom jelent már meg a hazai politikában…

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg az alábbi összeállítást és terjesszék mindenhol!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.