Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Oroszországban felrobbant egy a főváros, Moszkva ellátására szolgáló kőolajvezeték. Ukrajna védelmi minisztériumának felderítő igazgatósága arról számolt be, hogy Oroszországban felrobbant a Rjazany–Moszkva olajvezeték, és az olajszállítás Moszkvába határozatlan időre leállt – írja az unian.ua.

A felrobbantott kőolajvezeték súlyosbítja az orosz üzemanyagválságot

Fotó: FERMIN TORRANO/ANADOLU

Az egyik legfontosabb kőolajvezeték robbant fel

A jelentések szerint 2025. augusztus 26-án Rjazany területén hatalmas robbanás történt a fővezetékszakaszon, amely Moszkva kőolajellátásának egyik legfontosabb forrása. A helyiek nagy robbanásról, majd az azt követő heves tűzről számoltak be.

A jelentések szerint a kőolajvezeték 2018 óta autógázolaj-szállításra lett átalakítva a Transznyefty cég által, amely az orosz állam haderejét látta el.

Korábban írtunk róla, hogy az ukránok ismét megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, amely orosz olajjal látja el hazánkat. Nemrég egy, a brjanszki körzetben található nagy szivattyúállomást ért ukrán támadás.

У Рязанській області рф стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань-москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до москви, — Суспільне.



Пишуть, після вибуху на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. pic.twitter.com/Ga44oyTSeD — Харківський кіт 🐱🇺🇦 (@TridentUA) August 27, 2025

Üzemanyagválság Oroszországban

A jelentések szerint a Kuril-szigetek térsége lakóinak beszüntették az üzemanyag-értékesítést az egyre súlyosbodó üzemanyagválság miatt, amely az ukrán drónok orosz olajfinomítókat ért sorozatos csapásai után alakult ki. A helyi önkormányzat vezetője, Konsztantyin Isztomin elmondta, hogy a megmaradt üzemanyagkészlet teljes egészében