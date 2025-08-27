olajvezetékRjazanyüzemanyagválságMoszkvaorosz-ukrán háború

Újabb kőolajvezeték robbant fel Oroszországban

Oroszországban felrobbant egy kőolajvezeték, amely Moszkva egyik fő ellátási forrása. A robbanás és az azt követő tűz miatt a szállítás határozatlan időre leállt. A helyszínre siettek a sürgősségi szolgálatok és a javítóbrigádok, miközben a károk felmérése folyamatban van. A kőolajvezeték robbanása tovább súlyosbítja az országban már korábban is érzékelhető üzemanyagválságot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 12:41
Olajvezeték robbant fel Oroszországban – az ukránok nem állnak le
Olajvezeték robbant fel Oroszországban – az ukránok nem állnak le Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszországban felrobbant egy a főváros, Moszkva ellátására szolgáló kőolajvezeték. Ukrajna védelmi minisztériumának felderítő igazgatósága arról számolt be, hogy Oroszországban felrobbant a Rjazany–Moszkva olajvezeték, és az olajszállítás Moszkvába határozatlan időre leállt – írja az unian.ua.

A felrobbantott kőolajvezeték súlyosbítja az orosz üzemanyagválságot
A felrobbantott kőolajvezeték súlyosbítja az orosz üzemanyagválságot
Fotó: FERMIN TORRANO/ANADOLU

 

Az egyik legfontosabb kőolajvezeték robbant fel

A jelentések szerint 2025. augusztus 26-án Rjazany területén hatalmas robbanás történt a fővezetékszakaszon, amely Moszkva kőolajellátásának egyik legfontosabb forrása. A helyiek nagy robbanásról, majd az azt követő heves tűzről számoltak be. 

A jelentések szerint a kőolajvezeték 2018 óta autógázolaj-szállításra lett átalakítva a Transznyefty cég által, amely az orosz állam haderejét látta el.

Korábban írtunk róla, hogy az ukránok ismét megtámadták a Barátság kőolajvezetéket, amely orosz olajjal látja el hazánkat. Nemrég egy, a brjanszki körzetben található nagy szivattyúállomást ért ukrán támadás.

Üzemanyagválság Oroszországban

A jelentések szerint a Kuril-szigetek térsége lakóinak beszüntették az üzemanyag-értékesítést az egyre súlyosbodó üzemanyagválság miatt, amely az ukrán drónok orosz olajfinomítókat ért sorozatos csapásai után alakult ki. A helyi önkormányzat vezetője, Konsztantyin Isztomin elmondta, hogy a megmaradt üzemanyagkészlet teljes egészében 

különleges hadműveleti járművek számára szükséges.

 

A beszámolók szerint augusztus 20-tól a Kuril-szigeteken korlátozásokat vezettek be az üzemanyag vásárlására – egy személy legfeljebb 10 liter üzemanyagot vásárolhatott. Augusztus 17-től a szomszédos Primorjéban is üzemanyaghiány alakult ki, többórás sorokkal a benzinkutakon.

Borítókép: Olajvezeték robbant fel Oroszországban – az ukránok nem állnak le (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu