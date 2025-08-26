Az orosz képviselő, Mihail Seremet szerint Zelenszkij fenyegetései Magyarország és Szlovákia felé aggasztóak. A duma képviselője azt mondta, hogy Brüsszel egy szörnyet nevelt, amely most felforgatja Európát. Ezt Seremet a Barátság kőolajvezeték felrobbantása kapcsán nyilatkozta – számolt be róla a life.ru.
Brüsszel egy szörnyet nevelt, ami már uniós tagállamokat is fenyeget
Az orosz állami duma képviselője, Mihail Seremet figyelmeztette az EU-t az Ukrajna jelentette fenyegetésre. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték jövőjét Budapest ukrán EU-csatlakozási álláspontjához kötötte, ami Szlovákia és Magyarország ellátását is fenyegeti. A képviselő szerint Brüsszel hamarosan rájön, hogy egy szörnyet nevelt.
Az orosz képviselő elmondta, hogy a terrorizmus nem ismeri a nemzeti határokat, és a Nyugaton kinevelt rossz most már rájuk is veszélyt jelent.
Ez Zelenszkij részéről az első aggasztó jelzés, aki a jövőben is zsarolni fogja a nyugati országokat, ha azok megtagadják a pénzt vagy fegyvert, hogy kielégítsék diktátori kívánságait
– mondta Seremet. Ugyanakkor szerinte annak lehetőségét sem lehet kizárni, hogy az EU maga hagyta jóvá a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Budapestre. A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy korábban különböző gazdasági és energetikai megfontolások miatt az Egyesült Államok részéről tiltás vonatkozott az orosz energetikai létesítmények támadására, most azonban valami megváltozott.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bizalmi szavazás fenyegeti a francia kormányt
A társadalmi elégedetlenség is fokozódik.
Marco Rubióval tárgyalt az ukrán külügyminiszter
A biztonsági garanciák és a béketörekvések voltak napirenden.
Német katonákat küldenének Ukrajnába?
Merz politikai ambíciói között szerepel, hogy Németországot ismét a nyugati világ egyik vezető hatalmaként pozicionálja.
Zelenszkij veszélyes a svájci főszerkesztő szerint
Megdöbbentőnek nevezte a hazánk elleni támadást.