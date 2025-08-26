Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

ZelenszkijEUbarátság kőolajvezetékBudapest

Brüsszel egy szörnyet nevelt, ami már uniós tagállamokat is fenyeget

Az orosz állami duma képviselője, Mihail Seremet figyelmeztette az EU-t az Ukrajna jelentette fenyegetésre. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték jövőjét Budapest ukrán EU-csatlakozási álláspontjához kötötte, ami Szlovákia és Magyarország ellátását is fenyegeti. A képviselő szerint Brüsszel hamarosan rájön, hogy egy szörnyet nevelt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 14:15
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz képviselő, Mihail Seremet szerint Zelenszkij fenyegetései Magyarország és Szlovákia felé aggasztóak. A duma képviselője azt mondta, hogy Brüsszel egy szörnyet nevelt, amely most felforgatja Európát. Ezt Seremet a Barátság kőolajvezeték felrobbantása kapcsán nyilatkozta – számolt be róla a life.ru.

Brüsszel egy szörnyet nevelt, ami már uniós tagállamokat is fenyeget
Brüsszel egy szörnyet nevelt, ami már uniós tagállamokat is fenyeget
Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Az orosz képviselő elmondta, hogy a terrorizmus nem ismeri a nemzeti határokat, és a Nyugaton kinevelt rossz most már rájuk is veszélyt jelent. 

Ez Zelenszkij részéről az első aggasztó jelzés, aki a jövőben is zsarolni fogja a nyugati országokat, ha azok megtagadják a pénzt vagy fegyvert, hogy kielégítsék diktátori kívánságait

 – mondta Seremet. Ugyanakkor szerinte annak lehetőségét sem lehet kizárni, hogy az EU maga hagyta jóvá a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Budapestre. A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy korábban különböző gazdasági és energetikai megfontolások miatt az Egyesült Államok részéről tiltás vonatkozott az orosz energetikai létesítmények támadására, most azonban valami megváltozott.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Drónokkal támadtak egy vasútállomást

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu