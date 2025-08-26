Az orosz képviselő elmondta, hogy a terrorizmus nem ismeri a nemzeti határokat, és a Nyugaton kinevelt rossz most már rájuk is veszélyt jelent.

Ez Zelenszkij részéről az első aggasztó jelzés, aki a jövőben is zsarolni fogja a nyugati országokat, ha azok megtagadják a pénzt vagy fegyvert, hogy kielégítsék diktátori kívánságait

– mondta Seremet. Ugyanakkor szerinte annak lehetőségét sem lehet kizárni, hogy az EU maga hagyta jóvá a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokat, hogy nyomást gyakoroljon Budapestre. A Magyar Nemzeten is írtunk róla, hogy korábban különböző gazdasági és energetikai megfontolások miatt az Egyesült Államok részéről tiltás vonatkozott az orosz energetikai létesítmények támadására, most azonban valami megváltozott.