Ukrajna két hidat is felrobbantott Oroszországban

A CNN beszámolója szerint az ukrán hadsereg sikeresen hajtott végre támadást két, logisztikai szempontból kiemelt híd ellen is Oroszország területén. Ukrajna az elmúlt időszakban sorra támadja az orosz infrastruktúrát.

Ukrajna egyre többet támadja az orosz infrastruktúrát

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A két megsemmisített híd a Harkiv régió szomszédságában kulcsfontosságú volt az orosz haderő számára. Feltehetőleg a határhoz való közelsége miatt alá is aknázták őket, egy esetleges ukrán támadás esetére.

Ezt a sebezhetőséget használta ki Ukrajna, a robbanáshoz pedig elég volt egy darab drón is.

A támadást végrehajtó ukrán osztag szerint szokatlan aktivitást tapasztaltak mind a két híd környékén az elmúlt napokban, így úgy döntöttek, kivizsgálják. Az oroszok azonban semmit nem bíztak a véletlenre, jelzavarókat helyeztek a híd környékére, így viszont egyszerű felderítő drónnal nem tudták azt megvizsgálni az ukránok. Később visszatértek egy optikai kábeles drónnal, amivel aztán nemcsak felfedezték a híd tövébe rejtett aknákat, de fel is robbantották azokat.

Ukrajna a brjanszki területén is támadt

Az ukrán erők péntekre virradó éjjel csapást mértek egy dízelüzemanyag-szivattyúállomásra is az Oroszország brjanszki régiójában lévő Najtopovicsi településnél a vezérkar közlése szerint.

A kijevi katonai vezetés hozzátette, hogy a létesítmény területén tüzet észleltek, a támadás következményeit azonban még pontosítják.

A közlemény szerint az állomáson dízelüzemanyagot szivattyúznak át, amivel az Ukrajna elleni támadásokban részt vevő orosz csapatok szükségleteit elégítik ki. Az objektum áteresztőképessége évente mintegy 10,5 millió tonna.

A vezérkar pénteki összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége meghaladta az egymillió-nyolcvanezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyéb haditechnikai eszközök mellett négy orosz harckocsit, 61 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 414 drónt.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be, hogy egységei az éjjel megsemmisítettek az orosz megszállás alatti Krímben egy orosz radarállomást, amely egy Sz–400-as légvédelmi rakétarendszer része volt.

Denisz Smihal védelmi miniszter arról tájékoztatott az X-en, hogy Belgium idén további 100 millió euró értékű katonai segítséget nyújt országának az „Ukrajna szükségleteinek prioritási listája” elnevezésű új NATO-kezdeményezés részeként.