Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

kátyúKarácsony GergelyBudapest

Szó szerint kikerülhetetlen problémát jelentenek a kátyúk Budapesten

A szakértő szerint nem az időjárás az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó útfelújítások Budapesten. A kopóréteget ugyanis tízévente cserélni kellene, de a csökkenő források miatt ez az idő már száz évre növekedett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 9:01
A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain. Bár a hideg idő minden évben próbára teszi az aszfaltot, a szakértők szerint most nem csupán a természet számlájára írható a helyzet, hanem előjött a sok éves felelőtlen útkezelés eredménye – írja a Metropol.

Egy nap alatt közel kétezer bejelentés érkezett (Fotó: Metropol/Török Gergely Ádám)

A Budapest Közút által kezelt 1104 kilométernyi úthálózat közel negyede eleve leromlott állapotú, vagyis felújításra szorulna. Ez több száz kilométer olyan útszakaszt jelent, ahol a burkolat már rég túl van azon az időtartamon, amennyi ideig azt biztonságosan lehet használni.

Még soha ennyi kátyút nem jelentettek

A lap szerint a számok önmagukért beszélnek. Január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton, csak február 5-én 1966 bejelentés érkezett az útellenőrökhöz, ami új rekordnak számít.

A budapestiek a buszon és az autókban zötykölődnek nap mint nap, miközben a gödrök nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly anyagi károkat is okoznak. A Baross utcában például egyetlen kátyú miatt 30 dísztárcsa esett le az autókról, míg Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre útnál egy közel egy méter átmérőjű gödör okozott sorozatos károkat. Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a probléma megoldása a fővárosi önkormányzat feladata. A Metropol megtudta: a Fidesz jelezte is a kátyút az illetékesek felé, de nem történt semmi.

Információk szerint rövid idő alatt 21 balesetet okozott, ez lett a főváros egyik „rekordere”. Ugyanez a kátyú tartja a legnagyobb rekordot is, a mérések szerint 97 centiméteres.

Drasztikusan csökkentek a felújítási források

A Metropol által megkérdezett szakértő szerint nem a tél az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó teljes körű útfelújítások. 2019-ben még 20 milliárd forint állt rendelkezésre valódi útfelújításra. Tavaly már csak 4 milliárd, idén pedig mindössze 1,6 milliárd forint jut erre a célra. A források rohamos csökkenése és az utak romló állapota szinte tökéletesen követi egymást. A mostani ütem mellett egy-egy útszakasz átlagosan 100–120 évente kerülne sorra. 

A sztenderd szerint a kopóréteget tízévente cserélni kellene, és a repedéseket is rendszeresen ki kellene önteni, hogy a víz ne jusson be a szerkezetbe. Ha ez elmarad, a fagy szétfeszíti az aszfaltot  és jönnek a kátyúk. 

Borítókép: Kátyú Budapesten a 99-es busz Fertő és Bihari utca kereszteződésénél lévő megállójánál (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


