A Tisza Párt és a DK megfelezné az egy diplomára jutó támogatást

Élesen reagált az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) kritikáira Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Közösségi oldalán azt írta: az ADF „olyan dolgok miatt aggódik, amelyek nem problémák”, és szerinte a szervezet téves következtetéseket von le.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára (Fotó: Balázs Attila / MTI)

Az államtitkár kiemelte: tavaly 87 ezer, idén pedig már 92 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdettek meg.

A felvettek száma közel 78 ezer volt, vagyis négyből három hallgató támogatott képzésben kezdhette meg tanulmányait.

Hangsúlyozta, hogy a kapacitások irányszámok, a végleges számokat a jelentkezők teljesítménye határozza meg.

Varga-Bajusz Veronika szerint a nemzetgazdaság számára kulcsfontosságú műszaki és informatikai képzésekre tavaly nyertek a legtöbben felvételt. Az Eurostat adataira hivatkozva azt is kiemelte, hogy

Magyarországon az egyik legmagasabb az EU-ban a csúcstechnológiai feldolgozóiparban és tudásintenzív szolgáltatásokban dolgozók aránya.

Varga-Bajusz Veronika szerint az Akadémiai Dolgozók Fóruma „olyan ügyekbe próbál belekapaszkodni, amelyek nem is léteznek”, és szerinte ott próbál problémát felmutatni, ahol nincs. Az államtitkár úgy fogalmazott: a magyar egyetemek – köztük az ELTE is – évről évre erősödnek, és az intézményi modellváltás új lendületet adott a felsőoktatásnak.

Kiemelte:

míg korábban hat magyar egyetem szerepelt a világranglisták legjobb öt százalékában, ma már tizenkettő, Európában pedig tizenhét intézmény pozícionálja magát előkelő helyen.

„Ez a siker egyértelmű” – hangsúlyozta.

Az államtitkár ugyanakkor azt is felvetette: szerinte az ADF nem foglalkozik kellő súllyal a baloldali pártok – a Tisza és a DK – hétvégén bemutatott programjával. Varga-Bajusz bírálta az „első diploma ingyenességére” vonatkozó javaslatot, amely szerinte első hallásra kedvező, ám valójában szűkebb támogatást jelentene.

Mint írta, jelenleg az állami ösztöndíjas hallgatók 12 féléven keresztül részesülhetnek támogatásban, amelyre a kormány évente mintegy 2 millió forintot fordít fejenként.

Ezzel szemben az ellenzéki elképzelés legfeljebb az alapképzés hat félévét fedezné, ami szerinte a támogatás felére csökkentését jelentené.

Hozzátette: ez hosszú távon a megszerezhető tudásszint csökkenéséhez vezethet.

Na így lehet a végén tényleg összeszerelő üzem az ország

– fogalmazott, megjegyezve, hogy többet várt a Diákhitel Központ volt vezetőjétől.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)