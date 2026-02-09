Dobrev Klára buktatta le Magyar Pétert, elszólta magát a Tisza titkolt terveiről + videó

Ha tabuként kezelünk olyan témákat, amelyeket csak mi, baloldaliak képviselünk, akkor elfelejtjük, miért is akarunk rendszerváltást – vélekedett Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke leszögezte: nem szabad hallgatni olyan kérdésekről, amelyek nem kedveznek Magyar Péternek és a Tisza Pártnak.

– Tele van a hócipőm azzal, hogy baj, ha olyan ügyeket emelünk be a közéletbe, ami nekünk fontos, és egyébként az Orbán-rendszerrel szembeni ellenzéknek mindig fontos volt.

Nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ne beszéljek a Pride-ról meg a melegek jogairól, mert Magyar Péternek árt.

Hogy ne beszéljek a nyugdíjak svájci indexálásáról, mert Magyar Péternek más erről a programja? Hogy ne beszéljünk a progresszív adóról, mert az is árt Magyar Péternek?

Hogy ne legyen szó Ukrajna támogatásáról, mert ebben a kérdésben Magyar Péter csöndben van?

– sorolta Dobrev Klára. Szerinte pont azokat az ügyeket, témákat, azt a politikai értékrendeket tüntetnék el a magyar közéletből, ami miatt rendszerváltást akarnak.