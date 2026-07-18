A magyar sáfrány nyomában

A sáfrány nem csak fűszer volt

A fűszerként ismert valódi vagy jóféle sáfrány (Crocus sativus) Lippay szerint segíti az emésztést, erősíti a szívet, sőt még a részegség ellen is hasznosnak tartotta. Egykor a Dél-Dunántúlon a sárga gyászszín volt, ezért ott textíliák festésére is használták. Egy 1919-ben megjelent újságcikk szerint szinte minden háziasszony kertjében nő, és a vasárnapi húsleves fontos hozzávalója. Ugyanakkor ennek ellentmond, hogy 1895. novemberében A kert c. lapban már azt írták: „napjainkban mint fűszert alig használják már, s a levesnek színt sáfrány helyett pirított sárgarépával vagy friss és szárított paradicsomalmával adnak.” Ezt erősíti Rapaics Raymund (1885-1954) botanikus megjegyzése is, miszerint miközben a magyar irodalom a távoli tulipánmezőket ünnepli, a hazai sáfránymezők szépségét alig veszik már észre.

Mikor tűnt el a sáfrány a magyar konyhából?

A fűszernek tehát valamikor a 20. század fordulóján kezd leáldozni hazai népszerűsége, majd történelmünk, mindennapjaink, s így gasztronómiánk gyors átalakulásával ez is szinte teljesen eltűnik 1945 után. Ma kevesen, de újra termesztik hazánkban (például Úrhidán, ahol Sáfrány- és Gyümölcsmúzeum is van). Igazi luxuscikknek számít, a világ egyik legdrágább fűszereként tartják számon, aminek jó oka van: egy kilogramm szárított sáfrányhoz nagyjából 60–70 ezer virágra van szükség, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a fűszerként használt bibéket kézzel, gondos szakértelemmel kell leszedni. Mégis, az aranyló fűszer olykor-olykor újra megjelenik a konyhában is. Igaz, külföldi mintára. Pedig lehetne ötletet meríteni régi szakácskönyveinkből bőven: a receptek nyomán

csirkéhez

borjúhoz

bárányhoz

libához

halhoz

karfiolhoz

vagy akár burgonyához is használták egykor.

Rézi néni szakácskönyvében (1876) például egész sült csirkét töltött sáfrányos zsemlével, a főtt fogast pedig citromos-sáfrányos vajmártással találjuk.

