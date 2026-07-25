A Nyíregyháza a címvédő ETO vendégeként, míg a Újpest odahaza a Debrecen ellen folytatja a magyar bajnokság küzdelmeit jövő vasárnap.
A fiatalszabályt kritizáló Bódog Dárdaival vacsorázott, Szappanos reagált a hibáira
A labdarúgó NB I 2026–27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén a Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re nyert a vendég Újpest ellen. Bódog Tamás együttesének sikeréhez Szappanos Péter hibái is kellettek. Bódogon kívül az újpestieket irányító Szélesi Zoltán is értékelt.
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