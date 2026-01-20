Darabokra szedte a magyar ombudsman a Benes-dekrétumokat védő szlovák törvénymódosítást, nemzetközi vezetőkhöz került az ügy

Nyílt levélben kereste meg az alapvető jogok biztosa Christophe Kampot, az EBESZ nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó főbiztosát, Maria Telaliant, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala igazgatóját, Roberta Metsolát, az Európai Parlament elnökét és Róbert Dobrovodskýt, Szlovákia emberi jogi biztosát. Juhász Imre ombudsman a nyílt levélben konkrét intézkedésekre szólít fel, amelyek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos, büntető törvénykönyvi tényállás hatályon kívül helyezését célozzák.

Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Peter Pellegrini szlovák elnök tavaly, december végén aláírt egy törvénymódosítást, amely büntetendővé teszi az 1945-ben, Edvard Benes csehszlovák elnök által megszövegezett rendelkezések, az úgynevezett Benes-dekrétumok megkérdőjelezését. A módosítás december 27-én jelent meg és azonnal hatályba lépett.

A szlovákiai magyarokat az 1945. augusztus 2-án kiadott, 33. dekrétum érintette a legérzékenyebben, ugyanis ez járt a legsúlyosabb következményekkel. Ennek alapján lehetett őket megfosztani állampolgárságuktól − ezáltal állásuktól és nyugdíjuktól is −, elkobozni földjeiket, valamint betiltani a magyar nyelvnek a közéletben való használatát.

A szlovák kormány több nemzetközi szabályt felrúgott

Az új törvénymódosítás szerint nyilvános bűncselekménynek minősül a háború utáni rendezési dokumentumok – vagyis a a Benes-dekrétumok – jogszerűségének megkérdőjelezése vagy tagadása.

A büntetés akár hat hónap börtön is lehet.

A törvény elfogadása óta tiltakozások törtek ki szlovákiai magyar kisebbség körében, és éles bírálatot váltott ki a magyar politikai szereplőkből is.

Juhász Imre szerint a szlovák döntés, nevezetesen a Benes-dekrétumok bírálatának bűncselekménykénti minősítése több nemzetközi jogi dokumentummal és alapelvvel sem egyeztethető össze:

Ellentétes az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Emberi Jogok Európai Egyezményének (EJEE) 10. cikkelyével, amely garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a véleményalkotás, valamint az információk és eszmék szabad megismerésének és közlésének jogát, hatósági beavatkozás és országhatárokra tekintet nélkül.

Nem felel meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet Helsinkiben elfogadott záróokmányának sem, amely az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartását, valamint a nemzetiségek jogegyenlőségét a részt vevő államok közötti kapcsolatok alapelvévé tette.

Ellentmond a Párizsi chartának egy új Európáért, amelyet Csehszlovákia is aláírt. Ez a dokumentum kimondja, hogy a nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatos kérdések kizárólag demokratikus politikai keretek között rendezhetők, és hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogait az egyetemes emberi jogok részeként teljeskörűen tiszteletben kell tartani.

Szlovákia európai uniós tagságára való tekintettel a szabályozás nem áll összhangban az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkelyével sem, amely az unió alapértékei között nevesíti többek között az emberi méltóság tiszteletben tartását, a szabadságot, az egyenlőséget, a jogállamiságot, valamint az emberi jogok – ezen belül a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak – védelmét.

Az Európai Unió Alapjogi chartájának 11. cikkelyével is, amely szintén biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, az információk és eszmék szabad közlését és megismerését, hatósági beavatkozás nélkül.

Nem csak a felvidéki magyarokra lenne hatással

Az ombudsman szerint mindezek alapján fennáll annak a veszélye, hogy még akkor is, ha nem válna általános gyakorlattá a Benes-dekrétumok bírálatának büntetése, maga a büntetőjogi fenyegetés már önmagában is visszatartó, úgynevezett „dermesztő hatást” gyakorolhat.

Ezért azok, akik a szlovák állam korábbi jogfosztó intézkedései, illetve az ezekre hivatkozva a közelmúltban végrehajtott ingatlanelkobzások miatt belföldi vagy nemzetközi jogorvoslatot kívánnának igénybe venni, a büntetőeljárástól való félelem miatt akár el is állhatnak azoktól

– emelte ki.