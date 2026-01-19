A magyar–szlovák együttműködés tettekben is megmutatkozik

A hejcei tragédia „emlékeztessen bennünket arra, hogy szövetségünk nemcsak szerződésekben és hangzatos szavakban rejlik, hanem tetteinkben is megmutatkozik” – mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára hétfő délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejcén, a szlovák AN–24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Fotó: Vajda János / MTI

Kutnyánszky Zsolt úgy fogalmazott, január 19-én 42 olyan bajtársakra emlékezünk, akik már nem kaphatták meg méltó elismerésüket önzetlen szolgálatukért, amellyel hozzájárultak Koszovó békéjének fenntartásához. Ezen a napon katonákra, a Szlovák Köztársaság és a NATO hősi halottjaira emlékezünk, akiket azóta is gyászol hazájuk és „mély együttérzéssel Magyarország is”.

Az államtitkár kiemelte: azon a tragikus éjszakán példaértékű együttműködés és összefogás bontakozott ki.

A két nemzet együtt, vállvetve igyekezett segíteni, Hejce lakói pedig megnyitották otthonaikat az érkező magyar és szlovák egységeknek bizonyítva, „hogy az emberség, a szolidaritás és a segítőkészség túlnyúlik az országhatárokon”

– mondta.

Hangsúlyozta: az isteni gondviselés által vezérelve, az ismeretlenbe induló segítők megfeszített munkájának köszönhetően sikerült egy bajtársuk életét megmenteni. Hozzátette, 2006 óta az emberek minden évben összegyűlnek Hejcén, hogy közösen emlékezzenek arra, „ami fontos nemzeteinknek, katonáinknak és családjainknak”.

Kutnyánszky Zsolt kiemelte,

„bár az évek elmúlnak, de a hősi halott katonák emléke nem halványul el. Szívünkben őrizzük őket mindörökre”.

Daniel Zmeko, a Szlovák Fegyveres Erők vezérkari főnöke közölte: szilárdan hiszi, hogy azon kollégáinak és bajtársainak emléke, akik a Borsó-hegyen haltak meg, a jövő generáció és a jövő katonái számára is emlékezetes marad. Hozzátette, rendszeresen találkoznak a hejcei emlékműnél, hogy megemlékezzenek elhunyt bajtársaikról.

Mint mondta, az elhunytak szívüket és képességeiket szentelték hazájuknak és a legmagasabb árat fizették, ahogyan azt katonai esküjükben megfogadták.

A légiszerencsétlenség évfordulója az embereket az élet törékenységére emlékezteti és megtanít az alázatosságra, az összetartásra és arra, hogy a nehéz pillanatokban is egymás mellett kell állniuk

– emelte ki.