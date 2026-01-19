szlovák köztársaságállamtitkártragédia

A magyar–szlovák együttműködés tettekben is megmutatkozik

A hejcei repülőgép-szerencsétlenség huszadik évfordulóján tartott megemlékezésen a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arról beszélt: a szövetség nemcsak szerződésekben és szavakban, hanem tettekben is megmutatkozik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 19:33
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (j), Vlagyiszlav Dohun vezérőrnagy (k) és Kun Szabó István vezérőrnagy, a Sulyok Tamás államfő főhadsegédje (b) a szlovák AN-24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Hejcén, a Borsó-hegyen állított emlékhelyen, a tragédia helyszínén 2026. január 19-én Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hejcei tragédia „emlékeztessen bennünket arra, hogy szövetségünk nemcsak szerződésekben és hangzatos szavakban rejlik, hanem tetteinkben is megmutatkozik” – mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) haderőfejlesztésért és védelempolitikáért felelős államtitkára hétfő délután a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejcén, a szlovák AN–24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. 

Hejce, 2026. január 19. Résztvevők mécseseket helyezen el a szlovák AN-24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Hejcén, a Borsó-hegyen állított emlékhelyen, a tragédia helyszínén 2026. január 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI

Kutnyánszky Zsolt úgy fogalmazott, január 19-én 42 olyan bajtársakra emlékezünk, akik már nem kaphatták meg méltó elismerésüket önzetlen szolgálatukért, amellyel hozzájárultak Koszovó békéjének fenntartásához. Ezen a napon katonákra, a Szlovák Köztársaság és a NATO hősi halottjaira emlékezünk, akiket azóta is gyászol hazájuk és „mély együttérzéssel Magyarország is”.

Az államtitkár kiemelte: azon a tragikus éjszakán példaértékű együttműködés és összefogás bontakozott ki. 

A két nemzet együtt, vállvetve igyekezett segíteni, Hejce lakói pedig megnyitották otthonaikat az érkező magyar és szlovák egységeknek bizonyítva, „hogy az emberség, a szolidaritás és a segítőkészség túlnyúlik az országhatárokon”

 – mondta.

Hangsúlyozta: az isteni gondviselés által vezérelve, az ismeretlenbe induló segítők megfeszített munkájának köszönhetően sikerült egy bajtársuk életét megmenteni. Hozzátette, 2006 óta az emberek minden évben összegyűlnek Hejcén, hogy közösen emlékezzenek arra, „ami fontos nemzeteinknek, katonáinknak és családjainknak”.

Kutnyánszky Zsolt kiemelte, 

„bár az évek elmúlnak, de a hősi halott katonák emléke nem halványul el. Szívünkben őrizzük őket mindörökre”.

Daniel Zmeko, a Szlovák Fegyveres Erők vezérkari főnöke közölte: szilárdan hiszi, hogy azon kollégáinak és bajtársainak emléke, akik a Borsó-hegyen haltak meg, a jövő generáció és a jövő katonái számára is emlékezetes marad. Hozzátette, rendszeresen találkoznak a hejcei emlékműnél, hogy megemlékezzenek elhunyt bajtársaikról.

Mint mondta, az elhunytak szívüket és képességeiket szentelték hazájuknak és a legmagasabb árat fizették, ahogyan azt katonai esküjükben megfogadták. 

A légiszerencsétlenség évfordulója az embereket az élet törékenységére emlékezteti és megtanít az alázatosságra, az összetartásra és arra, hogy a nehéz pillanatokban is egymás mellett kell állniuk 

– emelte ki.

Vlagyiszlav Dohun vezérőrnagy a megemlékezésen Peter Pellegrini köztársasági elnök szavait olvasta fel. Az elnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, akiket támogatásáról biztosított.

Az üzenetet olvasva a vezérőrnagy kiemelte:

a szlovák hadsereg tagjai a KFOR kötelékében bebizonyították, hogy Szlovákia teljes értékű, fejlett és demokratikus ország, amely képes felelősségteljesen és aktívan részt vállalni a biztonságos európai kontinens létrehozásában.

Martin Dubéci, a Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsának alelnöke úgy fogalmazott: a tragédiában elhunyt katonák hozzátartozóik számára férjek, feleségek, apák, anyák, fiúk és lányok voltak, akik a mai napig hiányoznak. Hozzátette, a Szlovák Köztársaság örökre az elhunytak és hozzátartozóik elkötelezettje marad.

Az alelnök magyar nyelven köszönte meg a magyar honvédség, a mentőcsoportok és az önkéntesek segítő munkáját. Megjegyezte,

 Hejce lakói példamutatóan ápolják az elesettek emlékét.

Martin Vojtasovic, a Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumának államtitkára azt mondta: a húsz évvel ezelőtti szerencsétlenség egész Szlovákia számára tragédia volt és az is marad. Hozzátette, a Borsó-hegyen álló 42 kereszt emlékeztet a balesetben elhunytakra, akiknek nem adatott meg, hogy küldetésükből hazatérjenek.

Hejce, 2026. január 19. Martin Vojtasovic, a szlovák köztársaság védelmi minisztériumának államtitkára beszédet mond a szlovák AN-24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Hejcén, a Borsó-hegyen állított emlékhelyen, a tragédia helyszínén 2026. január 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI

Az eseményen mások mellett részt vett Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke, Kun Szabó István vezérőrnagy Aradszki András KDNP-s országgyűlési képviselő és Martin Farkas, a repülőgépbaleset egyetlen túlélője is.

Húsz évvel ezelőtt, 2006. január 19-én zuhant le a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hejce község fölött magasodó Borsó-hegyre a szlovák légierő csapatszállító repülőgépe. A koszovói békemisszióból Szlovákiába tartó AN–24-es gép fedélzetén utazó 43 személy közül csak egy élte túl a szerencsétlenséget.

Borítókép: Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke (jobbra), Vlagyiszlav Dohun vezérőrnagy (középen) és Kun Szabó István vezérőrnagy, a Sulyok Tamás államfő főhadsegédje (balra) a szlovák AN–24-es repülőgép tragédiájának huszadik évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Hejcén, a Borsó-hegyen állított emlékhelyen, a tragédia helyszínén 2026. január 19-én (Fotó: Vajda János Forrás: MTI)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

