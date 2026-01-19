Máig kísért a Borsó-hegyi repülőgép-szerencsétlenség

Negyvenkét ember vesztette életét amikor egy koszovói békefenntartó misszióból hazafelé tartó, szlovák katonákat szállító An-24 típusú katonai szállítórepülőgép 2006. január 19-én lezuhant a Zempléni-hegységben. A katasztrófát mindössze egy ember élte túl. Magyarország és Szlovákia a mai napig közös megemlékezéssel tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Immáron a huszadik évfordulóra készülnek Hejcén, a tragikus helyszínhez legközelebb eső településen – közölte a Honvédség.

Fotó: Honvédelem.hu

Magyar és szlovák bajtársak, elöljárók, hozzátartozók és a helyi lakosok minden évben két helyszínen hajtanak fejet. A Borsó-hegyi emlékparkot a tragédia közvetlen helyszínén hozták létre 2006 nyarán a magyar és szlovák honvédelmi szervek képviselői.

Az éles hegyi terepen egy gránit obeliszk áll, amely mellett negyvenkét kopjafa sorakozik az elhunyt katonák nevével, rendfokozatával, személyes emléket állítva minden egyes áldozatnak.

Az emlékpark az évek alatt folyamatosan bővült, a központi elemek köré gondozott park épült.

A másik helyszín a Hejce falu központjában található emlékmű, amelyet 2007. július 20-án avattak fel. Megalkotója Szabó László galántai szobrászművész. A mementó fő eleme egy szárnyak nélküli, zuhanó angyal, akit letarolt fákat formázó elemek vesznek körül. A kompozíció egyszerre idézi fel a repülőgép lezuhanását, a megszakadt életet és az emberi remények törékenységét.

A húsz évvel ezelőtti tragédia

A fagyos téli nap estéjén a koszovói KFOR békefenntartó misszióból hazatérő katonákat szállító, 5605-ös oldalszámú An24-es repülőgép Pristinából Kassára tartott. A fedélzeten negyvenhárman tartózkodtak, többségük a hathónapos külföldi szolgálatát befejező szlovák állomány tagja volt. A gép a magyarországi légiirányítást végző Hungarocontrol által kiadott átrepülési engedéllyel rendelkezett, és este 7 óra után néhány perccel lépett a magyar légtérbe. A repülőgép 19 óra 40 perckor lépett utoljára rádiókapcsolatba a kassai légiirányítással, majd röviddel ezután eltűnt a radarképről.

A vizsgálatok később megállapították, hogy a gép a kijelölt útvonaltól mintegy három kilométerrel keletre eltértve, a Hernád völgyét elhagyva a Zempléni-hegység fölé sodródott, és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 755 méter magas Borsó-hegynek csapódott.

A repülőgép roncsai körülbelül 1800 négyzetméteres területen szóródtak szét. A fedélzeten tartózkodók közül egyedül Martin Farkaš főhadnagy élte túl a katasztrófát, aki az ütközés pillanatában rövid időre eszméletét vesztette, majd magához térve mobiltelefonon hívta fel feleségét, aki értesítette a szlovák hatóságokat.

A mentés azonnal megkezdődött: magyar és szlovák hivatásos kutató-mentők, valamint mintegy háromszáz hejcei lakos indult a helyszínre.

A keresést azonban jelentősen nehezítette a téli hideg, a sötétség és a hegyvidéki terep nehéz megközelíthetősége.