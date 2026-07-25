Tisztességből lemondtam, senki sem marasztalt

– Amikor 1991 őszén hazatért, a Kaposvár játékos-edzője lett. Bajnokságot és Magyar Kupát nyertek. Csoda volt ez?

– Abszolút. A bajnoki döntőt és a Magyar Kupa-finálét is a Szeged ellen játszottuk. A döntőben az ötödik meccsen, Kaposvárott húztuk be az aranyat, a Magyar Kupát is hazai közönség előtt nyertük meg. Itt kezdődött el ennek a csapatnak az évtizedeken át nyúló sikertörténete.

– 1992 tavaszán miért hagyta abba a játékot?

– Sok volt már a kettős munka, 35 éves voltam. El tudtam volna még játszadozni, de az már nem lett volna ugyanaz. A fiataloknak egyre több edzés kellett, ezt pedig fizikailag nem bírtam. Erre amúgy 1992 januárjában egy Tungsram elleni vereség kapcsán jöttem rá. Olyan csapattársaim voltak, mint Kántor Sándor vagy Pásztor Attila. Amit ők bírtak, az nekem már nagyon sok volt.

– A Magyar Kupa-győzelem után soha többet nem lépett pályára?

– De, még éveken keresztül eljártam Keszthelyre játszani, de az már nem ugyanaz a szint volt. Tudja, a játékot mindig nagyon élveztem. Csak azok az átkozott bemelegítések ne lettek volna, meg az edzések sem szereztek mindig örömöt.

– Ha már emlegettük a Szegedet, annak a csapatnak a legendás edzője, Nyári Sándor a mai napig párás szemekkel emlegeti ennek a két csapatnak a párharcát.

– Nem véletlenül teszi ezt, mert ezek a rangadók mindig telt ház előtt zajlottak. Csodás hangulat jellemezte ezeket a meccseket, sikk volt kijárni. Én ezeket a mérkőzéseket szerettem a legjobban, mert itt tényleg komoly küzdelem és kihívás elé állított bennünket.

– 1996-ban újabb fordulat jött el az életében, mert Nyári Sándor mellett ön lett a magyar férfiválogatott edzője. Ezzel pedig egy öt éven át tartó, mai szemmel nézve hihetetlen széria vette kezdetét, amely a 2001-es Eb-részvételben csúcsosodott ki. Hogyan emlékezik vissza erre a fél évtizedre?

– 1996-ban pár hónapon át Garamvölgyi Mátyás volt a szövetségi kapitány, aki akkor került ki Törökországba az Ankara szakmai igazgatójának. Garamvölgyi mellett Nyári Sanyi és én dolgoztunk, aztán egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy ott is maradtunk. Az edzések kilencven százalékát én vezettem, mert Sanyi rendkívül sok más feladatot is ellátott. Edző is volt, de menedzser is. Ő szeretett nyilatkozni, én nem annyira. Ő meccselt és nagyon jó pszichológus is volt. Annak a válogatottnak olyan egyéniségei voltak, akikkel nem mindig volt egyszerű szót érteni. Nyári Sándor ebben kiváló pedagógusnak bizonyult – egy ideig. Mert a 2001-es csehországi Eb-re már nem jött velünk. Lemondott.