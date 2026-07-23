„Mintha ma is Merkel kormányozna”

Tűzfal kontra demokrácia

– Friedrich Merz rátermettebb kancellárnak tűnt elődjéhez, Olaf Scholzhoz képest. Az eddig elmondottakból értjük, hogy miért népszerűtlen, de vajon miért ennyire hatástalan?

– Nem tudok választ adni arra, hogy Merz egyértelműen rátermettebb-e Scholznál. Egyik sem rukkolt elő semmilyen elképzeléssel arra vonatkozóan, hogyan lehet Németországot újra a siker útjára állítani. Valójában 2005 óta Angela Merkel kormányoz tovább. A kancellárok és a miniszterek személye változott, de az új fejesek mindegyike ugyanazt a szegényes eszmevilágot hozta magával. Más, okosabb fejeknek pedig a politikában és a médiában emelt tűzfal nyomán semmi esélyük, hogy érdemi szerepet játsszanak. Itt most nem célzottan az AfD-re gondolok. A tűzfal minden okos fejet elzár az esély elől, hogy részt vegyen a dolgok alakításában – legyen akár AfD-s, akár csak egy polgár. A tűzfal építőmesterei számára az, aki másként gondolkodik, fasiszta, ellenség. Ugyanúgy, ahogy az korábban az egész keleti blokkban megszokott volt. A tűzfalépítők arra hivatkoznak, meg akarják menteni a demokráciát, ugyanakkor ezt az NDK diktatórikus eszközeivel próbálják elérni. Márpedig a demokrácia az érvek ütköztetéséről szól, nem pedig a betiltásukról. Legalábbis így látta 1989-ben a keleti blokk számos lakója a vasfüggöny mögül, amely egyébként szintén tűzfalként szolgált, mégpedig a Nyugat állítólagos fasizmusával szemben.

– Elképzelhetőnek tart-e egy komoly kormányválságot vagy akár a Merz-kormány bukását 2029, azaz a jelenlegi törvényhozási ciklus vége előtt?

– Minden elképzelhető, ez az eshetőség is. De az előre hozott választásokat pillanatnyilag kizárom. Ebbe a tűzfalépítők nem mehetnek bele. Esetleg kiemelkedik-e valaki a CDU/CSU soraiból, akinek lesz mersze átvágni a tűzfal gordiuszi csomóját, és kivezetni a keresztény uniópártokat a szociáldemokratáknál, a Zöldeknél és a Balpártnál töltött babiloni fogságából.