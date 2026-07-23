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„Mintha ma is Merkel kormányozna”

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A német „tűzfalpártok” folyamatosan a szabályok módosításán mesterkednek, tekintet nélkül arra, hogy ez milyen veszteséget jelent a demokratikus alapelvek szempontjából — mondja interjúnkban Gunter Weissgerber, aki egykori szociáldemokrata Bundestag-képviselőként négy éven át ült Angela Merkel nagykoalíciójának padsoraiban, de később szembefordult a rendszerrel, majd pártjából is kilépett. A Lipcse mellett élő volt politikus, aki éveken át a Magyar Nemzet külsős publicistája is volt, hozzáteszi ehhez: a demokrácia nem visel el tartósan egy olyan állapotot, amelyben a politikai fősodor ellentétben áll a népesség többségével.

Szőcs László
2026. 07. 23. 5:55
Fotó: Havran Zoltán
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Tűzfallal a hatalomért 

Mindezeket figyelembe véve mennyire hatékony és reális az AfD-vel szemben emelt tűzfal, amelyet ön is említett?

– A tűzfal valójában az örök garancia a CDU/CSU, a szociáldemokraták, a Zöldek és a Balpárt számára, hogy ne kelljen kiadniuk a hatalmat a kezükből. Az ötven százalék országosan elérhetetlen az AfD számára akkor is, ha nagy sikereket ér el egyes tartományokban. Így aztán ezt a pártot és választóinak millióit a tűzfal építőmesterei a konkrét választási eredményektől függetlenül kirekeszthetik. Németországban a választásokat túlértékelik, mivel semmiféle politikai változáshoz nem vezethetnek el – éppen a tűzfal miatt. Így nézve a tűzfal annak az átalakításnak a rohamlövege, amely éppolyan kevéssé váltható le, mint a tűzfalpolitika.

Vagyis az egyes választások után minden ugyanolyan fals marad, csak éppen másképp. Ez az állapot tartósan fenntartva méltatlan egy demokráciához. A tűzfal világelső „germanikumot” eredményez: egy magasan teljesítő állam – évtizedeken át az export világbajnoka – önmagát taszítja lejtőre.

Az államok jellemzően gazdasági növekedést akarnak, azért is, hogy nyugton maradjon a lakosság. Ebben a piacgazdasági rendszerek mindig is sikeresebbek voltak az irányított gazdasággal jellemzett diktatórikus államoknál. Mivel azonban Németország régóta az irányított gazdaság felé fordult, ez elkerülhetetlenül be is teszi a kaput a magasabb teljesítőképességnek. Bill Clinton híresen fogalmazta meg 1992-es választási kampányában: „A gazdaság, te ostoba!” — majd ezzel győzött. Már jó ideje beszélek a mesterségesen előidézett átalakításról mint a lakosság ellenében felülről vívott polgárháborúról, miközben egyetlen választáson sem kérdezik meg a polgárokat, akarnak-e ilyen átalakítást.  

20210922 Németország Gera Gunter Weißgerber író elemző szakértő fotó: Havar Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
Gunter Weißgerber a tűzfal kapcsán a lakosság ellenében felülről vívott polgárháborúról beszél. Fotó: Havran Zoltán

Tulajdonképpen mivel elégedetlenek a leginkább a németek? A megélhetési költségekkel? A lakhatási helyzettel? Az energiapolitikával? Esetleg a német médiát is kordában tartó politikai korrektséggel?   

Az elégedetlenség spektruma rendkívül széles. A szövetségi köztársaságba mint olyan államba helyezett bizalom, amely érzékelhetően felelősnek gondolja magát a polgáraiért, megszűnt. Az energiafordulat a naptól és a széltől mint ingadozó energiahordozóktól való, a középkort idéző függőségével az azelőtt erős német gazdaság alapjainak elpusztításához vezet. A lakosság ugyanúgy nyög a horribilis energiaköltségek terhe alatt. A közlekedési fordulat a valamikor vezető szerepet játszó német autóipar lecsúszásához vezetett. Még az olyan óriások is a létükért küzdenek, mint a Volkswagen. A társadalombiztosításba való tömeges beáramlás annak eróziójához vezet. A belbiztonság csak a nevében létezik. A woke-izmus felszámolja az együttélés és a család természetes szabályait. Az egykori NDK-ban 1989-ig létezett az állambiztonsági minisztérium (MfS). Ennek százezrével dolgoztak besúgók. Most, a szövetségi köztársaságban néhány éve törvény született több mint százezer bejelentőállomás felállításáról. Bárki bárkit bemószerolhat. Az NDK-val ellentétben ez ma elég nyíltan megy. A következmények azonban ugyanazok lehetnek. Összeírnak olyan cselekményeket és kijelentéseket, amelyek nem érik el a büntethetőség küszöbét. Az MfS is a büntethetőséget el nem érő információkat gyűjtött dossziékba az NDK lakóiról. Amennyiben az államnak szüksége van rá, bármilyen információ a megfigyelt emberek egzisztenciális megsemmisítéséhez vezethet. Ez ma újból megtörténhet. Hol van akkor a különbség az NDK-hoz képest? – kérdezi az átlagpolgár.   

Tűzfal kontra demokrácia 

Friedrich Merz rátermettebb kancellárnak tűnt elődjéhez, Olaf Scholzhoz képest. Az eddig elmondottakból értjük, hogy miért népszerűtlen, de vajon miért ennyire hatástalan?   

Nem tudok választ adni arra, hogy Merz egyértelműen rátermettebb-e Scholznál. Egyik sem rukkolt elő semmilyen elképzeléssel arra vonatkozóan, hogyan lehet Németországot újra a siker útjára állítani. Valójában 2005 óta Angela Merkel kormányoz tovább. A kancellárok és a miniszterek személye változott, de az új fejesek mindegyike ugyanazt a szegényes eszmevilágot hozta magával. Más, okosabb fejeknek pedig a politikában és a médiában emelt tűzfal nyomán semmi esélyük, hogy érdemi szerepet játsszanak. Itt most nem célzottan az AfD-re gondolok. A tűzfal minden okos fejet elzár az esély elől, hogy részt vegyen a dolgok alakításában legyen akár AfD-s, akár csak egy polgár. A tűzfal építőmesterei számára az, aki másként gondolkodik, fasiszta, ellenség. Ugyanúgy, ahogy az korábban az egész keleti blokkban megszokott volt. A tűzfalépítők arra hivatkoznak, meg akarják menteni a demokráciát, ugyanakkor ezt az NDK diktatórikus eszközeivel próbálják elérni. Márpedig a demokrácia az érvek ütköztetéséről szól, nem pedig a betiltásukról. Legalábbis így látta 1989-ben a keleti blokk számos lakója a vasfüggöny mögül, amely egyébként szintén tűzfalként szolgált, mégpedig a Nyugat állítólagos fasizmusával szemben. 

Elképzelhetőnek tart-e egy komoly kormányválságot vagy akár a Merz-kormány bukását 2029, azaz a jelenlegi törvényhozási ciklus vége előtt?  

Minden elképzelhető, ez az eshetőség is. De az előre hozott választásokat pillanatnyilag kizárom. Ebbe a tűzfalépítők nem mehetnek bele. Esetleg kiemelkedik-e valaki a CDU/CSU soraiból, akinek lesz mersze átvágni a tűzfal gordiuszi csomóját, és kivezetni a keresztény uniópártokat a szociáldemokratáknál, a Zöldeknél és a Balpártnál töltött babiloni fogságából.  

 

Névjegy. Gunter Weissgerber 1955-ben született Szászország érchegységi területén, ma Lipcse mellett él. A keletnémet rendszerváltás ismert alakja, az ottani Szociáldemokrata Párt alapító tagja, az 198990-es híres hétfői tüntetések szónoka Lipcsében. Az első szabadon választott keletnémet népi kamara, majd 1990 és 2009 között az össznémet Bundestag képviselője. 2019-ben kilépett a Szociáldemokrata Pártból. Éveken át a Magyar Nemzet németországi publicistájaként tevékenykedett.  

 

Borítókép: Gunter Weißgerber (Fotó: Havran Zoltán)  

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