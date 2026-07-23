„Mintha ma is Merkel kormányozna”

Tűzfallal a hatalomért
– Mindezeket figyelembe véve mennyire hatékony és reális az AfD-vel szemben emelt tűzfal, amelyet ön is említett?
– A tűzfal valójában az örök garancia a CDU/CSU, a szociáldemokraták, a Zöldek és a Balpárt számára, hogy ne kelljen kiadniuk a hatalmat a kezükből. Az ötven százalék országosan elérhetetlen az AfD számára akkor is, ha nagy sikereket ér el egyes tartományokban. Így aztán ezt a pártot és választóinak millióit a tűzfal építőmesterei a konkrét választási eredményektől függetlenül kirekeszthetik. Németországban a választásokat túlértékelik, mivel semmiféle politikai változáshoz nem vezethetnek el – éppen a tűzfal miatt. Így nézve a tűzfal annak az átalakításnak a rohamlövege, amely éppolyan kevéssé váltható le, mint a tűzfalpolitika.
Vagyis az egyes választások után minden ugyanolyan fals marad, csak éppen másképp. Ez az állapot tartósan fenntartva méltatlan egy demokráciához. A tűzfal világelső „germanikumot” eredményez: egy magasan teljesítő állam – évtizedeken át az export világbajnoka – önmagát taszítja lejtőre.
Az államok jellemzően gazdasági növekedést akarnak, azért is, hogy nyugton maradjon a lakosság. Ebben a piacgazdasági rendszerek mindig is sikeresebbek voltak az irányított gazdasággal jellemzett diktatórikus államoknál. Mivel azonban Németország régóta az irányított gazdaság felé fordult, ez elkerülhetetlenül be is teszi a kaput a magasabb teljesítőképességnek. Bill Clinton híresen fogalmazta meg 1992-es választási kampányában: „A gazdaság, te ostoba!” — majd ezzel győzött. Már jó ideje beszélek a mesterségesen előidézett átalakításról mint a lakosság ellenében felülről vívott polgárháborúról, miközben egyetlen választáson sem kérdezik meg a polgárokat, akarnak-e ilyen átalakítást.
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