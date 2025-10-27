A Juventus nem várt szerdáig, döntést hozott edzője sorsáról

A római kudarc volt az utolsó csepp. A 36-szoros olasz bajnokcsapat vasárnap este 1-0-ra kikapott a Lazio vendégeként, és ezzel a tabella nyolcadik helyére süllyedt. Sorozatban a harmadik meccsét veszítette el az egykor szebb napokat látott Juventus, amely előzőleg október 19-én kikapott a Comótól, majd 22-én a BL-ben a Real Madridtól is, így mivel szeptember közepe óta nyeretlen, hétfőn már arról írtak az olasz portálok, hogy Tudort legkésőbb a szerdai, Udinese elleni bajnoki után meneszthetik. A klubvezetés nem várt addig, kora délután közleményt adott ki edzője távozásáról.

Sorozatban harmadik mérkőzésén maradt pont nélkül a Juventus, ez pedig Igor Tudor állásába került (Fotó: NurPhoto/Ciro De Luca)

Napokon belül három tétmeccset is elbukott a Juventus

A 47 éves Igor Tudor a klub korábbi labdarúgójaként vette át a Juventus irányítását 2025 márciusában. A horvát edző az első, Genoa elleni meccsét megnyerte, a tavaszi szezonban vele teljesített kilenc bajnokijából pedig csak egyet veszített el a Juve, amely így riválisát egy ponttal megelőzve még éppen elérte a Bajnokok Ligája-főtáblás szereplést érő negyedik pozíciót. Mindez a klub gazdasági helyzete miatt kulcskérdés volt.

A nyáron Tudorral vett részt a klubvilágbajnokságon a Juventus, amelynek útját állta a legjobb 16 között a Real Madrid. Ezt követően a csapat három győzelemmel rajtolt az olasz első osztályban, szeptember 13-án például a 82. és a 90+1. percben szerzett gólokkal fordítva nyerte meg 4-3-ra az egyesület egyik legfontosabb rangadóját az Inter ellen. Utóbb kiderült, az volt Tudor utolsó győzelme a Juventus élén.

Azóta sorozatban öt döntetlent játszott a Juve – kettőt a BL-ben, hármat az olasz élvonalban –, majd jött a Como, a Real Madrid és a Lazio elleni vereség, amelyek közül utóbbi végzetesnek bizonyult.

Kenan Yildiz és a Juventus padlóra került az utóbbi hetekben (Fotó: NurPhoto/Ciro De Luca)

Átmenetileg a tartalékcsapat edzője irányít

Tudor edzői pályafutása 24 tétmérkőzés után tehát lezárult a Juventusnál, minden sorozatot figyelembe véve tíz győzelem, nyolc döntetlen és hat vereség a szakember mérlege. A csapat helyzete nem reménytelen, hiszen a bajnokságban például csupán hat pont a hátrány az éllovas Napoli és AS Roma mögött, a nyolcmeccses negatív széria azonban döntésre késztette a klub elöljáróit. Tudor menesztése után átmenetileg Massimo Brambilla, a tartalékcsapat trénere veszi át a felnőttcsapat vezetését, az első bevetés pedig szerdán, az Udinese ellen jön hazai pályán, a liga kilencedik játéknapján.