Messi-párhuzam és zöldségpakolás: az Inter szíve a régi értékekben hisz

Svájci kitérő

A milánói együttes első csapatában 2014. december 11-én debütált, amikor csereként beállt a Qarabag ellen a második félidőben. 2015. május 31-én pedig első Serie A-mérkőzésén is pályára lépett, amikor Rodrigo Palacio helyére küldte be Roberto Mancini az Empoli elleni meccsén, amelyet a milánóiak 4-3-ra nyertek meg.

Dimarco a Bayern München spanyol játékosával, Thiago Alcantarával küzd a labdáért, még 2015-ben. Fotó: GE LUBI/Imaginechina

– Ötéves korom óta vártam erre a pillanatra. Mindig kívülről néztem a meccseket, és végre eljött a megfelelő idő. Fantasztikus volt belülről látni a San Sirót. A debütálásomat a családomnak és azoknak az edzőknek szeretném ajánlani, akik segítettek nekem attól kezdve, hogy az Interhez kerültem – mondta el akkor Dimarco, aki viszont nem maradhatott, először az olasz másodosztályban kellett bizonyítania.

Dimarco a Serie B-s Ascolihoz került kölcsönbe, ahol 15 mérkőzésen négy gólpasszt jegyzett. Ezt követően az akkor a Serie A-ba frissen feljutott Empoli következett, ahol már az élvonalban is tapasztalatot szerzett, de mindössze 13 mérkőzés jutott neki, miközben a csapata kiesett az olasz első osztályból.

Egy csalódást keltő idény után a svájci Sionhoz került kölcsönbe, közel négymillió euróért. Az Inter azonban megtartotta a visszavásárlási opciót, amit később, 2018-ban aktivált is. Utólag nézve ez volt az egyik legjobb befektetés, amit a klub az elmúlt években eszközölt.

Győztes gól a kedvenc ellen

Azonban még mindig nem kapott helyet az Inter keretében, helyette Dimarco először a Parmához került kölcsönbe. Ekkor szerezte pályafutása első olasz bajnoki gólját is, méghozzá épp nevelőegyesülete ellen, a San Siróban, ami végül a győztes találatnak is bizonyult. A félpálya környékéről indulva egy remek lövéssel vette be Samir Handanovic kapuját.

Az igazi áttörést azonban a Hellas Verona hozta meg számára. A horvát Ivan Juric irányítása alatt, a 3–4–1–2-es játékrendszerben Dimarco tökéletesen érezte magát, Marco Faraonival együtt félelmetes szélsőpárost alkotott. Szabad szerepkörben játszva támadásban és védekezésben is meghatározóvá vált, Európa-szintű szárnyvédővé nőtte ki magát.