Messi-párhuzam és zöldségpakolás: az Inter szíve a régi értékekben hisz

Az Internazionale múlt vasárnap története során 21. alkalommal nyerte az olasz labdarúgó bajnokságot, miután hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Parmát. Az Inter egyik legjobb játékosa idén Federico Dimarco volt, aki gyerekkora óta arról álmodozott, hogy a milánóiaknál fog futballozni élete végéig. A családi zöldségkereskedésből elindulva az ifjú tehetség egy rövidebb külföldi kitérő és az olasz másodosztály után az Inter kulcsjátékosává vált, akiért Európa több nagy múltú klubja is érdeklődik.

Perje Sándor
2026. 05. 06. 5:25
Federico Dimarco megnyerte az olasz bajnokságot az Inter csapatával Fotó: MAIRO CINQUETTI Forrás: NurPhoto
Svájci kitérő

A milánói együttes első csapatában 2014. december 11-én debütált, amikor csereként beállt a Qarabag ellen a második félidőben. 2015. május 31-én pedig első Serie A-mérkőzésén is pályára lépett, amikor Rodrigo Palacio helyére küldte be Roberto Mancini az Empoli elleni meccsén, amelyet a milánóiak 4-3-ra nyertek meg.

Dimarco a Bayern München spanyol játékosával, Thiago Alcantarával küzd a labdáért, még 2015-ben. Fotó: GE LUBI/Imaginechina

– Ötéves korom óta vártam erre a pillanatra. Mindig kívülről néztem a meccseket, és végre eljött a megfelelő idő. Fantasztikus volt belülről látni a San Sirót. A debütálásomat a családomnak és azoknak az edzőknek szeretném ajánlani, akik segítettek nekem attól kezdve, hogy az Interhez kerültem – mondta el akkor Dimarco, aki viszont nem maradhatott, először az olasz másodosztályban kellett bizonyítania. 

Dimarco a Serie B-s Ascolihoz került kölcsönbe, ahol 15 mérkőzésen négy gólpasszt jegyzett. Ezt követően az akkor a Serie A-ba frissen feljutott Empoli következett, ahol már az élvonalban is tapasztalatot szerzett, de mindössze 13 mérkőzés jutott neki, miközben a csapata kiesett az olasz első osztályból. 

Egy csalódást keltő idény után a svájci Sionhoz került kölcsönbe, közel négymillió euróért. Az Inter azonban megtartotta a visszavásárlási opciót, amit később, 2018-ban aktivált is. Utólag nézve ez volt az egyik legjobb befektetés, amit a klub az elmúlt években eszközölt.

Győztes gól a kedvenc ellen

Azonban még mindig nem kapott helyet az Inter keretében, helyette Dimarco először a Parmához került kölcsönbe. Ekkor szerezte pályafutása első olasz bajnoki gólját is, méghozzá épp nevelőegyesülete ellen, a San Siróban, ami végül a győztes találatnak is bizonyult. A félpálya környékéről indulva egy remek lövéssel vette be Samir Handanovic kapuját.

Az igazi áttörést azonban a Hellas Verona hozta meg számára. A horvát Ivan Juric irányítása alatt, a 3–4–1–2-es játékrendszerben Dimarco tökéletesen érezte magát, Marco Faraonival együtt félelmetes szélsőpárost alkotott. Szabad szerepkörben játszva támadásban és védekezésben is meghatározóvá vált, Európa-szintű szárnyvédővé nőtte ki magát.

A Verona két stabil középcsapatos szezonja után Dimarco visszatért az Interhez, ahol Simone Inzaghi kulcsemberként számolt vele a 3–5–2-es felállású csapat bal oldalán.

Az Inter szélsőhátvédje csak teszi a dolgát 

2021 nyarán tehát Dimarco újra magára ölthette az Inter mezét, abban az idényében 42 meccsen lépett pályára, két gólt is szerzett. 2021. szeptember 12-én lőtte első gólját az Inter első csapatában, amikor egy gyönyörű szabadrúgást tekert a Sampdoria ellen a felső sarokba.

Federico Dimarco rúgótechnikája kimagasló, szabadrúgásaitól és beadásaitól rettegnek Európában
Federico Dimarco rúgótechnikája kimagasló, szabadrúgásaitól és beadásaitól rettegnek Európában. Fotó: NurPhoto/Lorenzo di Cola

2022. november 9-én a Bologna elleni 6-1-es győzelem során lőtte első dupláját majd Rijádban, az AC Milan ellen megnyert Szuperkupa-döntőben ő nyitotta meg a gólok sorát. Fontos találatot szerzett a Juventus elleni Coppa Italia-elődöntő visszavágóján is. A Bajnokok Ligájában nyújtott kiváló teljesítménye elismeréseként pedig az UEFA beválogatta őt a szezon legjobb csapatába is.

– Lehet, hogy túlzás, de jelenleg te vagy a világ legjobb ötöse?” – kérdezte februárban a DAZN riportere, Giovanni Barsotti. Az „ötös” itt a modern szélsőhátvéd (wing-back) szerepre utal.

Én úgy érzem, hogy senki se vagyok, teszem a dolgomat. Manapság a modern futballban, ha jól játszol, zseninek tartanak, ha rosszul, akkor pedig semmit nem érsz. Én a csapat céljaira koncentrálok

– válaszolta szerényen Dimarco, akinek a rekordok csak akkor számítanak, ha trófeákat hoznak a csapatnak.

Köszönet Inzaghinak és Chivunak

Az Inter tavalyi BL-szereplését – az Arsenal elleni hazai csoportkörös győzelmet, a Bayern München kiejtését, a Barcelona elleni frenetikus elődöntőt – sokan szerencsének minősítették, mintha a döntőbe jutás csak véletlen lett volna. Simone Inzaghi csapata fizikailag minden kiadott magából a PSG ellen BL-finálé előtt, és az sem az Inter malmára hajtotta a vizet a Serie A-ban, hogy a későbbi bajnok Napolinál 23 meccsel többet játszott a 2024/2025-ös idényben.

– Tavaly semmit sem nyertünk, és ez óriási csalódás volt. Hálásak kell, hogy legyünk Cristian Chivu munkájáért, mert másfajta ingereket adott nekünk, és eljutottunk oda, hogy valóra váltsuk az álmunkat, és megnyerjük a bajnokságot – hangsúlyozta az Inter szélsőhátvédje.

Az Inter szárnyvédője nagyon hálás az Inter román edzőjének, Cristian Chivunak, hogy hitt benne.Fotó: AFP/Stefano Rellandini

– Mindenki ismeri a történetemet, semmit sem tagadok meg abból, amit a pályafutásom során tettem. Ezek olyan döntések voltak, amelyeket én hoztam meg, még akkor is, amikor kockázatot vállaltam, és Svájcba mentem. Dolgozni akartam, fontos játékossá válni az Interben, és ezért hálás vagyok Inzaghinak, aki megtartott az Interben, valamint Chivunak is az idei évért – mondta a 28 éves labdarúgó, aki egy „bandiera”, vagyis klubikon szeretne lenni: saját nevelésű játékosként az Inter szívének tartja magát, és ezt a pályán rendre bizonyítja is.

Dimarco nagy góljai, Messi-féle szabadrúgás 

A 2023/24-es szezonban a Frosinone elleni félpályás gólja bejárta a világsajtót, még Puskás-díjra is jelölték.

A Napoli elleni csodálatos szabadrúgását Lionel Messi Liverpool elleni találatához hasonlították. Dimarcót ma már a posztja egyik legjobbjának tartják Európában, és olyan klubok érdeklődtek iránta, mint a PSG vagy a Manchester United, ő azonban 2027-ig hosszabbított az Interrel, amely a Parma elleni győzelemmel története 21. bajnoki címét gyűjtötte be a múlt hétvégén.

Az Internél idén csak a Bayern München és a Barcelona szerzett több gólt Európa öt topligájában. Sokatmondó az is, hogy a kék-feketék 30 góllal (!) szereztek többet idén, mint a címvédő Napoli.

Miközben a milánói együttes játékosait busszal vitték a közeli Sheraton szállodába a Parma elleni mérkőzés utáni bulira, a csapat edzője, Chivu nem hagyta magát elragadtatni.

– Nem akarok képmutatónak tűnni, de már a Coppa Italia jövő szerdai, Lazio elleni döntőjére gondolok – mondta el a román szakember. A finálé minden bizonnyal Dimarcónak is eszébe juthatott, hiszen neki csak az Inter és a trófeák számítanak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

