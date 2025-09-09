Drogelvonóra került Cseh László egyik legnagyobb riválisa, összeomlott az élete

Ryan Lochte legutóbb a nyáron, a szingapúri úszó-világbajnokság idején hallatott magáról, amikor Michael Phelpsszel együtt morbid képpel, szó szerint temették az amerikai úszósportot , a két szupersztár közösen ment neki a szövetségnek, mert szerintük komolyan hanyatlik a sportág az Egyesült Államokban. Most újra Lochte-val vannak tele a címlapok, de teljesen más témában: Cseh László korábbi nagy ellenfele drogelvonóra került.

Cseh László és Ryan Lochte nagy ellenfelek voltak a vízben, utóbbi most drogelvonóra került. Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Mennyire ellentétes sorsokat hozhat az élet. Cseh László az úszósport korszakos zsenijei közé tartozott, de sosem tudott olimpiát nyerni, mert vele egy időben versenyzett az amerikai úszósport valaha volt legnagyobb alakjai közül kettő is: Michael Phelps és Ryan Lochte. Cseh napjainkra szinte teljesen eltávolodott az úszástól és villanyszerelőként kezdett új karrierbe, Phelps éppen háborút vív az amerikai úszószövetséggel és szeretné megreformálni a sportágat, Lochte pedig a szenvedélybetegségéről vallott.

Cseh László egyik legnagyobb ellenfeléről van szó

Az közismert, hogy Phelps a 23 olimpiai aranyával minden idők legeredményesebb sportolója, de az úszók között Lochte is a harmadik legjobb a 12 olimpiai érmével (aminek a fele arany). Mindketten Cseh László legnagyobb ellenfelei voltak, a 2008-as pekingi olimpián Cseh kettejük között volt ezüstérmes 200 és 400 vegyesen is, Lochte 2012-ben pedig mindkettejüket megelőzve lett olimpiai bajnok 400 vegyesen – ugyanekkor 200 vegyesen pedig Phelps, Lochte, Cseh sorrendben újra együtt álltak a dobogón.

Lochte pályafutása vége felé már a botrányok kerültek az előtérbe, és az elmúlt években a lejtő aljára érkezett. 2023 novemberében életveszélyes közlekedési balesetet szenvedett, amikor autójával egy szemétszállító teherautónak ütközött, miközben három gyermekéért indult az iskolába.

– A baleset után nagyon sötét időszak következett: depresszió, magány, és egy ponton úgy éreztem, feladom. Ez vezetett el engem a drogokhoz – vallotta be most Lochte, szúrta ki az Origo.

Ryan Lochte a felesége szerint a gyerekeik előtt is drogozott

Az elmúlt hónapokat tovább nehezítette házasságának válsága, hiszen hét év után elvált feleségétől, Kayla Rae Reidtől. A nő a válókeresetben súlyos vádakat fogalmazott meg: állítása szerint kokainmaradványokat talált a házban, sőt olyan helyiségekben is, ahol gyermekeik tartózkodtak. Reid azt is elmondta, hogy férjét tetten érte, amint a gyerekek előtt drogozott.

Lochte elismerte, hogy kábítószert fogyasztott otthonában, de azt határozottan tagadta, hogy a gyerekei jelenlétében tette volna. A világsztár úszó végül saját döntésből vonult be egy floridai drogelvonóba.

– Segítettek megérteni, hogy a szerhasználat nem megoldás, hanem zsákutca, ami mindent rosszabbá tesz – árulta el immáron józanul a hatszoros olimpiai bajnok, aki szeretné újjáépíteni az életét.



