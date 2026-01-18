Lendületet kapott a Fidesz, Magyar Péter felsült

„Orbán Viktor telt ház előtt beszélt Miskolcon, Magyar Péter a korábbi kudarcok miatt inkább már nem követte a miniszterelnököt” – fogalmazott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője, aki öt pontban értékelte a hétvégi politikai eseményeket.

Hatalmas tömeg előtt szólalt fel a miniszterelnök.

Mint ismert, Magyar Péter korábban úgy döntött, hogy mindenben megpróbálja lemásolni Orbán Viktort. Így próbálta meg lekoppintani a Békemenetet, a nemzeti konzultációt, Tusványost, Kötcsét, de még a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóját is. A sorozatos kudarcok ellenére a pártelnök úgy döntött, mindenhova fut a kormányfő után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is. A pártelnök azonban úgy tűnik, megelégelte a kudarcokat.

Miskolcon vett lendületet a Fidesz

Orbán Viktor az idei év első Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg. A miniszterelnök nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt.

Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben.

Megítélése szerint a miniszterelnök olyan mély és átfogó tudás birtokában van, amellyel egyik ellenfele sem tudja felvenni a versenyt.

Az elemzés harmadik pontja a politikai hangulatra tér ki. A hétvégi gyűlések tanúsága szerint a patrióta oldal visszanyerte magabiztosságát, és egyértelműen győzelemre készül. Ezt a közvélemény-kutatások is alátámasztják: a legpontosabbnak tartott Magyar Társadalomkutató mérései szerint a Fidesz tíz százaléknál is nagyobb előnnyel vezet. Az elemző hangsúlyozta:

nem a kutatásokat kell megnyerni, hanem a választást, ezek az események pedig elsősorban a mozgósítást szolgálják.

Deák Dániel kitért Magyar Péter szerepére is. Felidézte: a Tisza Párt vezetője korábban azt ígérte, hogy minden országjáró eseményen követni fogja a miniszterelnököt saját rendezvénnyel. Mohácson azonban már nem jelent meg, és Miskolcon sem tartott eseményt. Az elemző szerint ennek oka az, hogy

Magyar Péter korábbi rendezvényein alacsony volt az érdeklődés, míg Orbán Viktor minden alkalommal telt ház előtt beszélt, ezért a Tisza vezetője inkább elkerülte az újabb kellemetlen helyzetet.

Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Orbán Viktor a nemzeti érdekekről beszélt és világosan felvázolta a választás tétjét, Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt, mint a Tisza Párt gazdasági szakértőjét. Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai-gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi hazai emblematikus alakja Bajnai Gordon volt. Az elemző szerint nem véletlen, hogy Bajnai Gordon a napokban interjút adott, majd megjelent a Tiszában Kapitány István is: mindez azt jelzi, hogy Magyar Péterrel térne vissza a régi baloldali világ.