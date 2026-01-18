orbán viktorszánthó miklósdeák dánielfidesz

Lendületet kapott a Fidesz, Magyar Péter felsült

Telt ház előtt, új formátumban szerepelt Orbán Viktor Miskolcon. Elemzők szerint a miniszterelnök interaktív fellépése új lendületet adott az országjárásnak, miközben Magyar Péter a korábbi kudarcok után már nem vállalta a kormányfő követését. Úgy vélik, a miniszterelnök magabiztos fellépése és tudása mellett Magyar Péter korábbi sikertelenségei különösen látványossá váltak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 5:55
Orbán Viktor, miniszterelnök, Magyarország
Fotó: Polyák Attila
„Orbán Viktor telt ház előtt beszélt Miskolcon, Magyar Péter a korábbi kudarcok miatt inkább már nem követte a miniszterelnököt” – fogalmazott Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője, aki öt pontban értékelte a hétvégi politikai eseményeket.

Hatalmas tömeg előtt szólalt fel a miniszterelnök.

Mint ismert, Magyar Péter korábban úgy döntött, hogy mindenben megpróbálja lemásolni Orbán Viktort. Így próbálta meg lekoppintani a Békemenetet, a nemzeti konzultációt, Tusványost, Kötcsét, de még a kormányfő nemzetközi sajtótájékoztatóját is. A sorozatos kudarcok ellenére a pártelnök úgy döntött, mindenhova fut a kormányfő után, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tart. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre, és tartott beszédet Szegeden is. A pártelnök azonban úgy tűnik, megelégelte a kudarcokat.

 

Miskolcon vett lendületet a Fidesz

Orbán Viktor az idei év első Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén Miskolcon új formátumban szólalt meg. A miniszterelnök nem hagyományos beszédet tartott, hanem közvetlenül a közönség kérdéseire válaszolt. 

Az elemző szerint ez az interaktív forma új lendületet és dinamikát adott az országjárásnak.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor a belpolitikai, külpolitikai és gazdasági kérdésekre egyaránt részletes, átfogó válaszokat adott, ezzel is demonstrálva, hogy tudásban és felkészültségben egyedülálló a hazai politikai mezőnyben. 

Megítélése szerint a miniszterelnök olyan mély és átfogó tudás birtokában van, amellyel egyik ellenfele sem tudja felvenni a versenyt.

Az elemzés harmadik pontja a politikai hangulatra tér ki. A hétvégi gyűlések tanúsága szerint a patrióta oldal visszanyerte magabiztosságát, és egyértelműen győzelemre készül. Ezt a közvélemény-kutatások is alátámasztják: a legpontosabbnak tartott Magyar Társadalomkutató mérései szerint a Fidesz tíz százaléknál is nagyobb előnnyel vezet. Az elemző hangsúlyozta: 

nem a kutatásokat kell megnyerni, hanem a választást, ezek az események pedig elsősorban a mozgósítást szolgálják.

Deák Dániel kitért Magyar Péter szerepére is. Felidézte: a Tisza Párt vezetője korábban azt ígérte, hogy minden országjáró eseményen követni fogja a miniszterelnököt saját rendezvénnyel. Mohácson azonban már nem jelent meg, és Miskolcon sem tartott eseményt. Az elemző szerint ennek oka az, hogy 

Magyar Péter korábbi rendezvényein alacsony volt az érdeklődés, míg Orbán Viktor minden alkalommal telt ház előtt beszélt, ezért a Tisza vezetője inkább elkerülte az újabb kellemetlen helyzetet.

Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Orbán Viktor a nemzeti érdekekről beszélt és világosan felvázolta a választás tétjét, Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt, mint a Tisza Párt gazdasági szakértőjét. Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai-gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi hazai emblematikus alakja Bajnai Gordon volt. Az elemző szerint nem véletlen, hogy Bajnai Gordon a napokban interjút adott, majd megjelent a Tiszában Kapitány István is: mindez azt jelzi, hogy Magyar Péterrel térne vissza a régi baloldali világ.

Értékelést tett közzé Facebook-oldalán a miskolci háborúellenes gyűlésről Szánthó Miklós is. Az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója rámutatott, Orbán Viktor a rendezvényen felvázolta a magyar békepárti sikerstratégiát és a jövő évre vonatkozó konkrét célokat is. Mint írta, az év első DPK-gyűlésén a miniszterelnök bebizonyította, a magyar jobboldal még mindig képes újat mutatni: békepárti sikerstratégiát és a következő ciklusra konkrét célokat vázolt fel – szemben az egyre inkább kiüresedő baloldali Tiszával. 

„A békepárti tábor szellemi horizontja az, hogy a magyarok legyenek nagyok, gazdagok és erősek!” – emelte ki. Felhívta a figyelmet arra is, a telt házas gyűlésen Orbán Viktor világos politikai helyzetképet rögzített: 

Európa eddig több mint 200 milliárd eurót költött el a háborúra, most pedig egy 800 milliárd dolláros ukrán követelést akarnak szétteríteni a tagállamokon.

Szerinte ez már nem külpolitikai vita, hanem nyílt pénzügyi kockázat egy egyre instabilabb világpolitikai környezetben, amely közvetlenül érinti a nemzeti szuverenitást, a béreket, a nyugdíjakat és a családok biztonságát. A miniszterelnök rögzítette a magyar jövő és siker négy alaptételét is: 

  1. ki kell maradnunk a háborúból,  
  2. a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak, 
  3. fenn kell tartani a teljes foglalkoztatottságot, 
  4. és családalapú társadalomban kell gondolkodnunk. 

Mindezek együtt adják azt a szilárd alapot, amely nélkül bármilyen gazdasági cél vagy társadalmi vállalás fenntarthatatlan lenne. Ha ez az alap megmarad, akkor lehet előrelépésről beszélni. Szánthó Miklós szerint a polgári kormány a következő ciklusra konkrét feladatokat jelölt ki: 

világos célokkal, kiszámítható iránnyal és hosszú távú építkezéssel. 

Orbán Viktor olyan gazdasági és nemzetstratégiai irányt tervez, amely békére, munkára és stabilitásra épül, és lehetővé teszi a további növekedést, melyek főbb csomópontjai: egymilliós átlagbér, 400 ezres minimálbér, a 14. havi nyugdíj végigvitele; új agrárgazdaság; energiafüggetlenség; és a mesterséges intelligencia okos, nemzeti érdekű felhasználása. Ezek a következő négy év legfontosabb célkitűzései.

 

Magyar Péter lebőgött az országjárásokkal

A stratégiai igazgató szerint a politikai törésvonal e tekintetben is egyértelmű: a magyar jövő építése vagy az ukrán háború finanszírozása. A Tisza ebben a kérdésben Brüsszel logikáját követné, miközben a magyar érdek az, hogy az erőforrásaink itthon maradjanak, és egy erős, gazdag, szuverén ország épüljön. 

„Egy olyan korszakban, amikor Európa újra háborús logika mentén szerveződik, különös súlya van annak a több mint 35 évnyi külpolitikai tapasztalatnak, amellyel Orbán Viktor rendelkezik, és aki pontosan ismeri a kockázatokat, valamint képes Magyarországot stabil és önálló növekedési pályán tartani” 

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.

Lajkó Fanni Miskolcról jelentkezett be.  Az Alapjogokért Központ elemzője megjegyezte: Magyar Péter annyira lebőgött az országjárásokkal, hogy Miskolcra már el sem ment. Szerinte a jobboldali közösség soha nem volt olyan erős, mint most. Egy másik bejegyzésében azt írta: Nincs még egy olyan közösség Európában, ahol hétvégéről hétvégére több ezren állnak ki a béke mellett, ahol Háborúellenes Gyűléseket szerveznek, és ahol százezrek vesznek részt a Békemeneten! 

Mert a magyarok tudják, hogy a háború egy komoly és veszélyes dolog, a biztonságunk pedig nem magától értetődő. Ezért állunk ki a békéért ma Miskolcon, áprilisban pedig a szavazófülkékben is!

– fogalmazott.

