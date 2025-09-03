Magyar PéterUkrajnaTisza Párt

Magyar Péterék nemcsak a családok zsebéből venné ki a pénzt, azt is elvárnák, fizessenek többet a kutakon

A baloldali pártvezér hangzatos ígéreteket tesz, de ezeknek következményeiről nem beszél.

Magyar Nemzet
Forrás: Hír Tv2025. 09. 03. 17:20
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az adótervek után újabb eltitkolt elemek derülnek ki a Tisza Párt programjából. A Századvég kiszámolta, mit jelentene Magyar Péterék terve, amely tiltaná az orosz energiahordozókat. Orosz olaj nélkül egy liter benzin a kutakon 1026 forintba, míg a gázolaj 1051 forintba kerülne. Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjában jelentette be, hogy a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait – közölte a Hír TV.

Nagykanizsa, 2025. július 12. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Ma a regionális olajimportigények több mint kétharmada Oroszországból érkezik, ennek a mennyiségnek a kiesése nagyon súlyos kapacitáskorlátokat vetne fel. Egyszerűen csökkenne a rendelkezésre álló olaj- és üzemanyag-mennyiség – mutatott rá Hortay Olivér. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője kiemelte: 

Mindennek rövid távon beláthatatlan következményei lennének.

közép- és hosszú távon már jobban becsülhető, hogy milyen következményei lennének egy ilyen lépésnek. A kínálati korlátokhoz a kereslet már középtávon alkalmazkodna, ami egy nagyon jelentős és drasztikus áremelkedést idézne elő – mondta a szakértő. Majd rámutatott: 

ez azt jelentené, hogy a benzin literenként 1026 forintba, míg a gázolaj 1051 forintba kerülne, ez nagyjából 75 százalékos áremelkedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péterék tervei nemcsak az autók mozgásban tartását drágítaná meg, hanem az otthon melegének megtartását is, ugyanis nemcsak az Oroszországból érkező olajról, hanem a gázról is leválna a Tisza Párt. Az orosz gáz kiesése pedig három és félszeresére növelné a háztartások rezsiszámláját, évente több mint félmillió forintos többletet okozva.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu