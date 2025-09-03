Magyar Péterék nemcsak a családok zsebéből venné ki a pénzt, azt is elvárnák, fizessenek többet a kutakon

Az adótervek után újabb eltitkolt elemek derülnek ki a Tisza Párt programjából. A Századvég kiszámolta, mit jelentene Magyar Péterék terve, amely tiltaná az orosz energiahordozókat. Orosz olaj nélkül egy liter benzin a kutakon 1026 forintba, míg a gázolaj 1051 forintba kerülne. Magyar Péter augusztus 20-án bemutatott programjában jelentette be, hogy a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait – közölte a Hír TV.

– Ma a regionális olajimportigények több mint kétharmada Oroszországból érkezik, ennek a mennyiségnek a kiesése nagyon súlyos kapacitáskorlátokat vetne fel. Egyszerűen csökkenne a rendelkezésre álló olaj- és üzemanyag-mennyiség – mutatott rá Hortay Olivér. A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője kiemelte:

Mindennek rövid távon beláthatatlan következményei lennének.

közép- és hosszú távon már jobban becsülhető, hogy milyen következményei lennének egy ilyen lépésnek. A kínálati korlátokhoz a kereslet már középtávon alkalmazkodna, ami egy nagyon jelentős és drasztikus áremelkedést idézne elő – mondta a szakértő. Majd rámutatott:

ez azt jelentené, hogy a benzin literenként 1026 forintba, míg a gázolaj 1051 forintba kerülne, ez nagyjából 75 százalékos áremelkedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péterék tervei nemcsak az autók mozgásban tartását drágítaná meg, hanem az otthon melegének megtartását is, ugyanis nemcsak az Oroszországból érkező olajról, hanem a gázról is leválna a Tisza Párt. Az orosz gáz kiesése pedig három és félszeresére növelné a háztartások rezsiszámláját, évente több mint félmillió forintos többletet okozva.