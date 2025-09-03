Kemény üzenetet kapott az agresszív Magyar Péter, egy egész szakma kiáll a gyűlölködő ellen

A Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegetik a munkájukat végző újságírókat. Mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett a párt eseményein. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség a közleményében szót emelt a Tisza Párt által képviselt verbális és fizikai erőszak ellen. A szövetség jelezte: elfogadhatatlanná vált ez a jelenség.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség most az egész újságírószakma védelmében a lehető leghatározottabban szót emel az erőszakspirál áldozatává vált összes kollégánk érdekében, és ezért felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy minden lehetséges eszközzel hasson oda: a jövőben a rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók

– hangsúlyozták.

A médiaszövetség jelezte, hogy az internet nem felejt: volt idő, amikor Magyar Péter még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy „ezek nem mi vagyunk”. Ezek az idők azonban elmúltak, a hatalomvágytól áthatott Magyar Péter azóta nemhogy nem csitítja a saját közönségét, hanem nyilvánosan hergeli is az övéit, és nyíltan uszítani kezd az általa a közönségben felfedezett újságírók ellen.

Így hát túl azon, hogy a Tisza Pártot is határozottan felszólítjuk a helyzet normalizálására, szövetségünk személyesen Magyar Péterhez is fordul most azzal a felszólítással, hogy küzdjön meg saját magával: tanúsítson önkorlátozást, fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit

– emelte ki a médiaszövetség. Majd azt hangsúlyozták, hogy mindezzel nemcsak a jobboldali újságírók, hanem minden Magyar Péter által megtámadott magyar újságíró mellett kiállnak. Hiszen a Tisza Párt elnöke nemcsak a jobboldali médiumokat, hanem minden más médiumot elővesz, ha úgy találja, az adott szerkesztőségben nem az ő elvárásai szerint végzik a munkát – mutattak rá.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség a következő felszólításokat tette:

Felszólítják Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal a váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakma iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, és ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Ha nem ezt teszi, teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Ha ezt nem teszi meg, akkor a sajtó minden munkatársa öncenzúrára kényszerülhet a fenyegetések valóra váltásától félve.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy soha többet ne mondjon megalázó, szexista megjegyzéseket a női tudósítók láttán: akik közül az egyiket például azzal hessegette volna el, hogy már „foglalt a szíve”. Ha ezt nem teszi, joggal érezheti magát minden magyar nő megalázva és Magyar Péter öntetszelgő kedvének kiszolgáltatva.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy soha többet ne hozzon nyilvánosságra érzékeny, személyes adatokat a magyar újságírókról, ahogy ezt az ATV stúdiójából kirohanva tette nemrég, amikor az általa kritikával illetett ATV-s újságírók vallási hovatartozását osztotta meg. Ha ezt nem teszi meg, minden hívő magyar ember fenyegetve érezheti magát hitének megvallásában.

Felszólítják Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.

Minden magyar újságíró nevében utasítjuk hát vissza azt a stílust, amit Magyar Péter megengedett magának, amikor kollégáinkat aljas, mocskos senkiknek és hazaárulóknak nevezte

– szögezte le a médiaszövetség. Hozzátették: az újságírók természetesen nem vonják ki magunkat semmilyen kritika alól, de ragaszkodnak a méltóságukhoz és a munkavégzésük biztonságához.