Kemény üzenetet kapott az agresszív Magyar Péter, egy egész szakma kiáll a gyűlölködő ellen

A Tisza Párt rendezvényein egyre nyíltabban fenyegetik a munkájukat végző újságírókat. Mostanra ez a minden gátlás nélküli fellépés szinte bevett szokássá lett a párt eseményein. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség a közleményében szót emelt a Tisza Párt által képviselt verbális és fizikai erőszak ellen. A szövetség jelezte: elfogadhatatlanná vált ez a jelenség.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség most az egész újságírószakma védelmében a lehető leghatározottabban szót emel az erőszakspirál áldozatává vált összes kollégánk érdekében, és ezért felszólítjuk a Tisza Pártot, hogy minden lehetséges eszközzel hasson oda: a jövőben a rendezvényeiken biztonságban érezhessék magukat az ott jelen lévő, a tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tevő újságírók
– hangsúlyozták.
A médiaszövetség jelezte, hogy az internet nem felejt: volt idő, amikor Magyar Péter még maga állította le a rendezvényein felharsanó, a Fideszt gyalázó rigmusokat azzal, hogy „ezek nem mi vagyunk”. Ezek az idők azonban elmúltak, a hatalomvágytól áthatott Magyar Péter azóta nemhogy nem csitítja a saját közönségét, hanem nyilvánosan hergeli is az övéit, és nyíltan uszítani kezd az általa a közönségben felfedezett újságírók ellen.
Így hát túl azon, hogy a Tisza Pártot is határozottan felszólítjuk a helyzet normalizálására, szövetségünk személyesen Magyar Péterhez is fordul most azzal a felszólítással, hogy küzdjön meg saját magával: tanúsítson önkorlátozást, fojtsa el az újságírókkal szembeni méltatlan indulatkitöréseit
– emelte ki a médiaszövetség. Majd azt hangsúlyozták, hogy mindezzel nemcsak a jobboldali újságírók, hanem minden Magyar Péter által megtámadott magyar újságíró mellett kiállnak. Hiszen a Tisza Párt elnöke nemcsak a jobboldali médiumokat, hanem minden más médiumot elővesz, ha úgy találja, az adott szerkesztőségben nem az ő elvárásai szerint végzik a munkát – mutattak rá.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség a következő felszólításokat tette:
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy azonnal hagyjon fel a közönsége újságírók elleni hergelésével. Ha nem ezt teszi, akkor elszabadul az erőszak spirálja.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel azzal a váddal, hogy az eseményeit nem az ő vezényszavára tudósító újságírók propagandisták lennének. Ha nem ezt teszi, az egész szakma iránt mélységes és alaptalan megvetést tanúsít.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel az újságírókat érő személyeskedő megjegyzésekkel: annak firtatásával, hogy kinek mi a végzettsége, és ki mennyire számít tanult médiaszakembernek. Ha nem ezt teszi, teljes joggal várhatja el tőle az egész ország, hogy térjen vissza tanult szakmájához, a jogászkodáshoz.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy hagyjon fel a munkájukat végző újságírók egzisztenciális és büntetőjogi fenyegetésével. Ha ezt nem teszi meg, akkor a sajtó minden munkatársa öncenzúrára kényszerülhet a fenyegetések valóra váltásától félve.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy soha többet ne mondjon megalázó, szexista megjegyzéseket a női tudósítók láttán: akik közül az egyiket például azzal hessegette volna el, hogy már „foglalt a szíve”. Ha ezt nem teszi, joggal érezheti magát minden magyar nő megalázva és Magyar Péter öntetszelgő kedvének kiszolgáltatva.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy soha többet ne hozzon nyilvánosságra érzékeny, személyes adatokat a magyar újságírókról, ahogy ezt az ATV stúdiójából kirohanva tette nemrég, amikor az általa kritikával illetett ATV-s újságírók vallási hovatartozását osztotta meg. Ha ezt nem teszi meg, minden hívő magyar ember fenyegetve érezheti magát hitének megvallásában.
- Felszólítják Magyar Pétert, hogy kezelje kellő méltósággal az újságírói társadalmat, mert egy demokratikus jogrendben senki nem vonhatja kétségbe a híreket fogyasztó polgárok jogát arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkit érdeklő közéleti kérdésekben.
Minden magyar újságíró nevében utasítjuk hát vissza azt a stílust, amit Magyar Péter megengedett magának, amikor kollégáinkat aljas, mocskos senkiknek és hazaárulóknak nevezte
– szögezte le a médiaszövetség. Hozzátették: az újságírók természetesen nem vonják ki magunkat semmilyen kritika alól, de ragaszkodnak a méltóságukhoz és a munkavégzésük biztonságához.