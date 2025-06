Bécs hatalmas összegeket fizet a migránsoknak

A menekültstátuszt kapott személyek a védelmi státusz megszerzését követően még néhány hónapig alapellátásban részesülnek. Bécsben az év elején az érintettek közel 75 százaléka részesült ellátásban.

Az alapellátásban a legnagyobb csoportot az Ukrajnából menekülők alkotják. Burgenlandban például az 1890 ellátásban részesülő személy közül 1434, míg Stájerországban a gondozottak háromnegyede ukrán volt.

Bécsben az ukránok 39 százaléka kapott szállást. Míg több tartomány többnyire a szervezett szállásokra támaszkodik, Bécs elsősorban a magánszállásokon élőket támogatja. Az év elején a bécsi alapellátásban részesülők 83 százaléka magánszállásokon talált menedéket. Egy Bécsben élő, tizenegy gyermekes szíriai menekült pár havonta 6000 euró szociális segélyt kap, amelyben lakhatási támogatás is van. Emellé, a gyerekek után több mint 2000 euró családi pótlékot is felvehetnek, valamint adókedvezményeket is kapnak, így lényegében a szociális segély mellé további 3000 euró jár nekik havonta.

Összesen 9000 euró a havi bevételük így, amit Bécs városa biztosít számukra. A család ezenkívül soron kívüli támogatásokat is kap, többek között iskolakezdési támogatást.

Bécs a 2024-es évre vonatkozó költségvetésben 1 094 533 344, vagyis több mint egymilliárd eurót fordított szociális kiadásokra. A városvezetés lapnak adott tájékoztatása szerint a család annak ellenére jogosult a szociális ellátásra, hogy a családfő dolgozik. A városháza azt is közölte, hogy több menekültstátusszal rendelkező nagycsalád él az osztrák fővárosban.