Popzene, vagy amit akartok

Az van, hogy idén még egy rendes uborkaszezont sem sikerült eddig összetákolni, mindig történik valami. Erről legfőképpen a szórakoztatóipar munkásai és munkásnői gondoskodnak, mondjuk ebben nincs is semmi különös, ez a dolguk. Esetleg az lehet szembetűnő, hogy ezen a fronton is durvul a helyzet, sorra fajulnak el az ötórai teák.

Először ugye

egy fiatal popper szedte össze eddigi életének összes tapasztalatát, és szőtte gondolatai hálóját abba az irányba, hogy aki a Fideszre szavaz, az agyhalott. Majd úgy kért elnézést, hogy rátett még egy lapáttal. Köszi, öcsém, veled is csak többen vagyunk.

Aztán épp hogy mindenki elkezdett lenyugodni a p…csába, amikor kiderült, hogy a hajdani jó kis együttlétből popipari szörnnyé változtatott fesztivál egyik fellépője egy ír „zenekar”, a Kneecap lesz. Eddig a pillanatig halvány fogalmam sem volt arról, hogy kik ezek, de szerencsére néhány kolléga nálam sokkal erősebben tartja a mutatóujját a popzenei események ütőerén, így aztán, bár nem hiányzott az ismeret, megtudtam. Nos, ezek olyanok, mint a Hall nagyi, igazi zsidófalók (Woody Allen: Annie Hall).

És itt rögtön meg is torpannék egy szóra. Szóval. A rock and rollban (bár ami itt megy, az már rég nem az) nagyon sok minden megengedett. Majdnem minden. Ez egy ilyen műfaj. A magam részéről – és ezzel persze nem kötelező egyetérteni – ebben a borzalmas diktatúrában mindenki azt mond és ír, amit akar, a határt a terroristasimogatóknál húzom meg. Mert az van, hogy

a csecsemőket felgyújtó csőcselékkel nem haverkodunk. Nemhogy bizonyos szint felett, de még jóval alatta sem. És ez még akkor is így van, ha ez a Kneecap elnevezésű képződmény jól érzékelhetően a divatpalesztinok népes táborába tartozik. Pörög ez a balos cucc, amibe a szél belefújta az úgynevezett antifákat és egyéb vasdorongosokat az antiszemitákkal.

Azért ha belegondolunk, érdekes egy kombó ez. És ott vannak minden kilométerkőnél, mint a bolgár partizánok, az LMBTQ-dzsemboriktól az Ukrajna melletti szimpátiatüntetéseken át az Izrael-ellenes egyetemi összeröffenésekig. És ez, feleim, egy baromi nagy piac. Ezek az írek meg felültek erre a vonatra, kaszálnak, mint állat, mert a kretének veszik a jegyeket és a pólókat, mint a cukrot. Addig is, míg ki nem tör végre egy jó kis világforradalom, és annak logikája mentén, a permanencia jegyében, meg nem eszik egymást. De a legviccesebb szegmense ennek a cirkusznak mégiscsak a palesztin zászlóba burkolózó mindenféle queenek csapata, akik szemmel láthatóan nem értik, hogy adott esetben ők mennek először a levesbe.

És akkor nagyjából ennyit a nejlonpalesztinokról. Mert van itt hazai anyag is bőven.

Celeb úr, aki megalkotta a Csurran, cseppen című kompozíciót – amit egyfajta himnuszként énekelhetnek az erre fogékonyak –, két jóízű mocskosfideszezés között nagyot dobott a debreceni Campuson is, ami elégedettséggel töltötte el a messiás úr szívét is, és ezzel már megint összenőtt, ami összetartozik.

Szellemi szinten is. Ha valaki esetleg nem értesült volna róla, az eseményen celeb úr, miután kétszer (!) is eljátszotta a himnikus szerzeményt, ultrakonkrétan kivégezte a miniszterelnököt. Lehet persze ezt a kis performanszt félreértelmezhető műsorelemként definiálni, de tényleg hagyjuk már egymás hülyének nézését – mindenki tudja és érti, hogy miről is volt szó. Tőlem feltehetően furcsán hangzana, ha beszállnék bármilyen tíccsák be! kórusba (indokaimat lásd fentebb), és az is tökéletesen hidegen hagy, hogy celeb úr súlyos milliókat keres ebben a rohadt nagy diktatúrában a különféle produkcióival. Nem vagyok klinikai szakpszichológus sem, de laikusként úgy vélem, hogy ezek az arcok addig tolják a végtelenül aljas hergelést, amíg valamelyik debilnek esetleg megtetszik a magvas gondolat.

A példákat sajnos hosszan lehetne sorolni. De a felnőtt szórakoztatóipar is megmutatta magát a napokban, ami szintén komoly teljesítmény, ha csak azt vesszük, hogy

amennyiben jövőre Róka Réka (először azt hittem, hogy ez valami vicc, és valaki ismét bővített egyet a politikai állatkerten, de nem) megérkezik a parlamentbe, az olyan fegyvertény lesz, ami eddig csak Staller Ilonának sikerült.

Ha már állatok, ugye. De a vígjáték kategória is szépen teljesített, ahol az egyik szaki nagyjából odáig jutott, hogy valószínűleg Orbán Viktor gyújtathatta fel a kárpátaljai templomot, nyilván közvetlenül azután, hogy agyonverettette Sebestyén Józsefet. Na, ugye. Én megmondtam. Merazorbán és kész.