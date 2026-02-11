Hidvéghi Balázs: Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyeget, mert nem finanszírozzuk a háborút + videó

– A nemzeti petíció alaposan felkavarta a dolgokat, már ott tartunk, hogy Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyeget, amiért mi nem fizetünk a háborúra – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs a Magyarország kormánya Facebook-oldalán videóüzenetében.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) a nemzeti petíció kézbesítésén Rákospalotán 2026. január 29-én

Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a nyilvánosságra került Zelenszkij-terv világosan megmutatta, hogy az Európai Unió vezetése számára „már csak Ukrajna számít”.

Hidvéghi felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszel már jövőre EU-tagként látná Ukrajnát, „és bármibe kerül, finanszírozni akarják a háborút”. Ennek legfrissebb példája, hogy az Európai Parlament megszavazott egy újabb, kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajnának.

Az ukrán követeléseknek ezzel nincs vége, Brüsszel pedig vég nélkül utalja a pénzt a háborúra és a korrupcióból ki sem látszó ukrán állam működésére

– fogalmazott.

A kormánypárti politikus arra is rámutatott, hogy Magyarország nemzeti kormánya ennek útjában áll, így már nyíltan zajlik a nyomásgyakorlás.

A magyar nemzeti kormányt, ami ennek útjában áll, nyíltan fenyegetik, és a helyére egy könnyen rángatható bábkormányt akarnak

– mondta.

Hozzátette:

„a Tisza brüsszeli főnökei nyíltan kampányolnak Magyar Péter mellett”,

miközben felmerült Magyarország szavazati jogának elvétele is.

Hidvéghi Balázs elfogadhatatlannak nevezte az Ukrajnából érkező, Magyarországot elfogadhatatlan hangnemben támadó nyilatkozatokat.

Zelenszkij emberei pedig merénylettel, katonai invázióval fenyegetik hazánkat és arról beszélnek, ők Magyar Pétert akarják, mert ő majd beáll a a háborúpárti és ukránpárti sorba. Egészen megdöbbentő és veszélyes

– hívta fel a figyelmet

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: éppen ezért most minden eddiginél nagyobb jelentősége van a magyar emberek kiállásának.

„Soha nem volt még annyira fontos egy petíció, mint a mostani”

– mondta, majd világos üzenetet fogalmazott meg, arra kérve mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti petíciót:

Bárhogy fenyegetnek minket – mi, magyarok: nem fizetünk a háborúra. Nem fizetünk Ukrajnának!

Hidvéghi Balázs végül kiemelte: Magyarország ki akar maradni a háborúból, és nem engedi, hogy „a magyarok pénzét elvegyék”, akármekkora nyomás is nehezedik az országra Brüsszelből vagy Kijevből.

