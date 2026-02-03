A háború senkinek sem jó, most mindenki felszólalhat ellene

Jó, hogy a miniszterelnök nem akar az emberek feje felett dönteni – fogalmazta meg véleményét egy Heves vármegyében élő asszony a Heol-nak. A portál a nemzeti petícióval kapcsolatban kérdezte a vármegyében élőket. A megkérdezettek elmondták, biztosan kitöltik a petíciót.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A Kálban élő asszony elmondta: van egy ötvenéves fia és egy 17 éves unokája, akiket nagyon félt. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, az neki is jó, a hideg januárban pedig a rezsistop volt nagy segítség.

Nem értek egyet azzal, hogy Ukrajnába küldjük a pénzünket, mivel ezzel a háború tovább folytatódik

– fogalmazott a megszólaló.

Egy másik megkérdezett nem hiszi, hogy bárki is többet szeretne fizetni az energiáért, ha kivitelezhető a rezsicsökkentés. Az egri férfi rámutatott:

a háború senkinek sem jó, arra kéne törekedni mindenkinek, az Európai Uniónak is, hogy leüljenek tárgyalni, hogy lezárják a háborút.

– Amíg nem tudnak békét kötni, addig csak értelmetlenül gyilkolják egymást az emberek. Nem erre kellene a pénzt költeni, hanem arra, hogy minél előbb befejeződjön a háború – mutatott rá a férfi.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, elindult a nemzeti petíció, már postázzák az íveket, amiket március 23-ig lehet visszaküldeni. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a hatvani háborúellenes gyűlésen elmondta: az ukránok nyolcszázmillió eurót kérnek a következő tíz évben az országuk működtetéséhez és hétszázmilliót a katonai kiadásaikra.

A miniszterelnök a DPK országjárásának kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.