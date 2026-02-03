UkrajnaTisza Pártnemzeti petícióMagyar Péter

Hamarosan kiderül, hogy továbbra is ellenállunk-e a brüsszeli akaratnak, vagy beadjuk a derekunkat, ahogy a Tisza akarja

Igazi erődemonstráció lehet a nemzeti petíció.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 18:07
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Februárban érkezik a tizenegy százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, negyven év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók tizenöt százalékkal megemelt fizetése – hívta fel a figyelmet a legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A Nemzeti Petíció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe, azaz március 4-ig mindenki megkapja a Nemzeti Petíciót. A kérdőíven az orosz-ukrán háború további finanszírozásáról, az ukrán állam működésének a következő 10 évben történő finanszírozásáról és a rezsiárak háború miatti emeléséről lehet véleményt nyilvánítani. MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ezeknek megőrzése miatt is fontos a most indult nemzeti petíció, hiszen Európa más országaiban Ukrajna támogatása miatt jelentős megszorításokat hajtottak végre, s ugyanerre készül itthon a Tisza Párt is.

Számos más európai országban megszorításokat hajtanak végre

– hangsúlyozta az elemző. Majd rámutatott: ennek oka, hogy több európai országban is háborús készülődés van, továbbá rengeteg pénzt ölnek Ukrajna és a háború finanszírozásába. Németországban például a kormány meghirdette a hadsereg százmilliárd eurós nagyságrendű fejlesztését. Emellett a német szövetségi parlament tavaly december 5-én jóváhagyta a katonai szolgálat reformját is. A katonai szolgálat továbbra is önkéntes, azonban a 2008 után született fiatal férfiaknak ismét kötelezően meg kell jelenni a sorozásokon, hogy felmérjék az alkalmasságukat. Mindezek következtében jelentős megszorítások bevezetését is tervezik Németországban, a nyugdíjkorhatárt is emelnék, egyes jóléti kiadásokat pedig megnyirbálnak – sorolta Deák Dániel.

Hasonló a helyzet Hollandiában is, ahol az új holland liberális kormány – benne a Tisza néppárti testvérpártjával – rögtön egy rendkívüli hadiadó kivetésével indítja regnálását, amit a szabadsághoz való hozzájárulásként, a személyi jövedelemadó részeként szednek be a katonai kiadások fedezésére. De nem kell ilyen messzire menni, a szomszédos Romániában is háborúra készülnek, ott is jelentős adóemelésekkel és megszorításokkal szembesül a lakosság – sorolta az elemző.

Magyarországon is ugyanerre készül a Tisza Párt, hiszen Magyar Péterék egy Brüsszel-párti fordulatot hajtanának végre, támogatnák például az ukrán EU-tagságot és Ukrajna finanszírozását, illetve ellenzik az olcsó orosz energiát, így ha ők kerülnének kormányra, adóemelések és megszorítások következnének

– fogalmazott Deák Dániel. Az elemző kiemelte: a Tisza Párt új igazolásai is ezt erősítik, hiszen mind Kapitány István, mind Orbán Anita nyugati LNG-multitól érkezett, akik az olcsó orosz gáz helyett a drágább nyugati LNG-t vásárolnák, így megszüntetnék a rezsicsökkentést. Szintén ezt támasztja alá a pár hónappal ezelőtt kiszivárgott tiszás megszorítócsomag, amelynek valódiságát múlt héten megerősítette az a szakpolitikai vezető, aki kilépett a Tisza Pártból – emlékeztetett.

Mindennek fényében Deák Dániel kiemelten fontosnak tartja a most indult nemzeti petíciót, melynek három kérdése a háború finanszírozására, Ukrajna pénzelésére és a rezsicsökkentésre vonatkozik. Ez egy komoly erődemonstráció és üzenet lehet Brüsszelnek, amely azt mutatja, hogy minden nyomásgyakorlással ellentétben a magyarok többsége igenis kiáll a kormány álláspontja mellett, és nem hajlandó végrehajtani a brüsszeli törekvéseket. Emellett világosan kijelöli az április 12-i választás tétjét, nevezetesen hogy Magyarország továbbra is ellenáll-e a brüsszeli akaratnak, vagy beadja a derekát, ahogy arról Orbán Anita tiszás külügyminiszter-jelölt beszélt – zárta a videóelemzését Deák Dániel.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

