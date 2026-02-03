Hamarosan kiderül, hogy továbbra is ellenállunk-e a brüsszeli akaratnak, vagy beadjuk a derekunkat, ahogy a Tisza akarja

Februárban érkezik a tizenegy százalékkal megemelt minimálbér, a hét százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér, a kétgyermekes, negyven év alatti anyák első adómentes bére, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részlete, a megduplázott családi adókedvezmény, a hathavi fegyverpénz a hivatásos fegyvereseknek és a szociális és kulturális dolgozók tizenöt százalékkal megemelt fizetése – hívta fel a figyelmet a legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: ezeknek megőrzése miatt is fontos a most indult nemzeti petíció, hiszen Európa más országaiban Ukrajna támogatása miatt jelentős megszorításokat hajtottak végre, s ugyanerre készül itthon a Tisza Párt is.

Számos más európai országban megszorításokat hajtanak végre

– hangsúlyozta az elemző. Majd rámutatott: ennek oka, hogy több európai országban is háborús készülődés van, továbbá rengeteg pénzt ölnek Ukrajna és a háború finanszírozásába. Németországban például a kormány meghirdette a hadsereg százmilliárd eurós nagyságrendű fejlesztését. Emellett a német szövetségi parlament tavaly december 5-én jóváhagyta a katonai szolgálat reformját is. A katonai szolgálat továbbra is önkéntes, azonban a 2008 után született fiatal férfiaknak ismét kötelezően meg kell jelenni a sorozásokon, hogy felmérjék az alkalmasságukat. Mindezek következtében jelentős megszorítások bevezetését is tervezik Németországban, a nyugdíjkorhatárt is emelnék, egyes jóléti kiadásokat pedig megnyirbálnak – sorolta Deák Dániel.

Hasonló a helyzet Hollandiában is, ahol az új holland liberális kormány – benne a Tisza néppárti testvérpártjával – rögtön egy rendkívüli hadiadó kivetésével indítja regnálását, amit a szabadsághoz való hozzájárulásként, a személyi jövedelemadó részeként szednek be a katonai kiadások fedezésére. De nem kell ilyen messzire menni, a szomszédos Romániában is háborúra készülnek, ott is jelentős adóemelésekkel és megszorításokkal szembesül a lakosság – sorolta az elemző.

Magyarországon is ugyanerre készül a Tisza Párt, hiszen Magyar Péterék egy Brüsszel-párti fordulatot hajtanának végre, támogatnák például az ukrán EU-tagságot és Ukrajna finanszírozását, illetve ellenzik az olcsó orosz energiát, így ha ők kerülnének kormányra, adóemelések és megszorítások következnének

– fogalmazott Deák Dániel. Az elemző kiemelte: a Tisza Párt új igazolásai is ezt erősítik, hiszen mind Kapitány István, mind Orbán Anita nyugati LNG-multitól érkezett, akik az olcsó orosz gáz helyett a drágább nyugati LNG-t vásárolnák, így megszüntetnék a rezsicsökkentést. Szintén ezt támasztja alá a pár hónappal ezelőtt kiszivárgott tiszás megszorítócsomag, amelynek valódiságát múlt héten megerősítette az a szakpolitikai vezető, aki kilépett a Tisza Pártból – emlékeztetett.