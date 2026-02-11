Orbán Viktor: A magyar–kínai partnerség a következő évek gazdasági sikereinek kulcsa + videó

„Magyar–kínai partnerség. Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket” – írja Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.
Ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá. A kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra, ritkán jön Európába. Tehát ilyenkor át kell beszélnünk egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekintenünk konkrét kétoldalú ügyeket is
– mondta a miniszterelnök.
