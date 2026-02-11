KínaberuházásMagyarország

Orbán Viktor: A magyar–kínai partnerség a következő évek gazdasági sikereinek kulcsa + videó

Orbán Viktor szerint a magyar–kínai stratégiai együttműködés döntően hozzájárulhat a következő két-három év gazdasági eredményeihez. A miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében hangsúlyozta: miközben Európa versenyképessége csökken és több ország leépíti kapcsolatait Kínával, Magyarország több lábon áll, és folyamatosan erősíti gazdasági együttműködését Pekinggel. Kiemelte, hogy az uniós kínai működőtőke jelentős része hazánkba érkezik, ráadásul modern iparágakban, több nagyberuházás pedig már a megvalósítás szakaszában van.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 18:40
Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Ji kínai külügyminiszter (Fotó: MTI)
„Magyar–kínai partnerség. Míg Európa rohamosan veszít versenyképességéből, és építi le kapcsolatait Kínával, addig mi több lábon állunk, és folyamatosan fejlesztjük gazdasági együttműködésünket” – írja Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is mellékelt.

Orbán Viktor fogadta a kínai külügyminisztert
Orbán Viktor fogadta a kínai külügyminisztert Fotó: MTI

Ez a találkozó számunkra fontos, a következő 2-3 év gazdasági sikereihez döntő módon járulhat hozzá. A kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra, ritkán jön Európába. Tehát ilyenkor át kell beszélnünk egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekintenünk konkrét kétoldalú ügyeket is

 – mondta a miniszterelnök.

„Beruházások állása van, hét-nyolc nagyon komoly beruházás, amit kínai cégek visznek. A legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30 százalék feletti arányban érkezett Magyarországra. Az unión belül a kínai működőtőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágakban. Vannak gyárak, amelyeket felépítettünk, és megkezdik a működésüket hamarosan, de van hat-hét, amely folyamatban van, és amelyeket folyamatosan támogatni, erősíteni kell” – hangsúlyozta.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vang Ji kínai külügyminiszter (Fotó: MTI)

