A Világgazdaság beszámolója szerint Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt közölte: január 27-én orosz találat érte a magyar energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát, ami miatt Magyarország és Szlovákia felé leállt az olajszállítás.
Találat érte a Barátság kőolajvezetéket – Kijev Moszkvát okolja a leállásért
Az ukrán külügyminiszter szerint január végén orosz légi csapás rongálta meg a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszát, ezért Magyarország és Szlovákia irányába jelenleg nem érkezik olaj. A fejleményről a Világgazdaság tett közzé részleteket, a Bloomberg értesüléseire hivatkozva.
A tárcavezető az X közösségi oldalon egy fotót is közzétett a találat utáni állapotokról. Állítása szerint a képet azért hozta nyilvánosságra, hogy elejét vegye az olajszállítások elmaradása miatti magyar kritikáknak. A Világgazdaság a Bloomberg beszámolója alapján azt is kiemelte: Kijev szerint a mostani incidens az ukrán energetikai infrastruktúra elleni orosz támadássorozat része volt.
A portál emlékeztetett arra is, hogy a Barátság vezetéket korábban ukrán támadások is érték, amelyek szintén fennakadásokat okoztak a szállításban, és rendszeresen kiváltották a magyar kormány tiltakozását. Szibiha most ugyanakkor azt vetette fel, hogy Magyarország Moszkvánál nem emelt szót a legutóbbi, ukrán infrastruktúrát érintő csapások miatt.
A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy ebben a hónapban egyáltalán nem érkezett orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába a vezetéken keresztül. Már az előző hónapban is csökkentett mennyiség érkezett: a megszokott napi 200 ezer hordó helyett mintegy 150 ezer hordó.
A Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak 2029 végéig érvényes tranzitmegállapodása van Ukrajnával, noha Kijev korábban többször szorgalmazta a szerződés idő előtti megszüntetését. Egy fizikai sérülés esetén ugyanakkor vis maior helyzetre lehet hivatkozni, ami új jogi és politikai kérdéseket vethet fel.
A portál megkereste a Molt is az ügyben, válasz egyelőre nem érkezett.
A Barátság (Druzsba) kőolajvezeték a világ egyik leghosszabb és legjelentősebb csővezeték-hálózata, amely 1964 óta működik, és több mint 4000 kilométeren szállít nyersolajat Oroszországból Közép- és Kelet-Európába.
Borítókép: 2023 januárjától felfüggesztették az Oroszországból Németországba a Barátság vezetéken keresztül érkező kőolajszállításokat (Fotó: AFP)
Zelenszkij nem áll le: konkrét dátumot követel az EU-s csatlakozásra + videó
Magyarország egyértelműen elutasítja a kijevi és brüsszeli terveket.
Ballisztikus rakéták Kijev felett
A heves harcok folytatódnak.
„A magyarok pénzének Magyarországon a helye, az országunknak pedig a békében, nem a háborús övezetben!"
Ha nem sikerülne simulékony kormányt intézni.
Szlovák álláspont: Meg kell maradnia az uniós vétónak
Szlovákia szerint a tagországok nem mondanak le szuverenitásukról.
