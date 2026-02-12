Találat érte a Barátság kőolajvezetéket – Kijev Moszkvát okolja a leállásért

A Bloomberg névtelen forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy ebben a hónapban egyáltalán nem érkezett orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába a vezetéken keresztül. Már az előző hónapban is csökkentett mennyiség érkezett: a megszokott napi 200 ezer hordó helyett mintegy 150 ezer hordó.

A Világgazdaság arra is felhívta a figyelmet, hogy Oroszországnak 2029 végéig érvényes tranzitmegállapodása van Ukrajnával, noha Kijev korábban többször szorgalmazta a szerződés idő előtti megszüntetését. Egy fizikai sérülés esetén ugyanakkor vis maior helyzetre lehet hivatkozni, ami új jogi és politikai kérdéseket vethet fel.

A portál megkereste a Molt is az ügyben, válasz egyelőre nem érkezett.