A zsarolt, sakkban tartott ember nem biztonságos

Néhányan talán emlékeznek a jelenetre a Maraton életre-halálra című filmből, amikor az idős nácit alakító Sir Lawrence Olivier egy fúróval kínozza Dustin Hoffmant, s azt kérdezgeti tőle: biztonságos? Tegye fel most magának minden ellenzéki szavazó ezt a kínzó kérdést: biztonságos? Kérdezze meg mindenki magától, biztonságban lennének-e a gyerekei, unokái, szülei, testvérei, a szomszédai, barátai, a falvak, a városok, az ország, ha valamilyen elfuserált csoda folytán a választások után Magyar Péternek hívnák a miniszterelnököt?

Akiknek nem volt elég az eredendő bűne, hogy azzal indította politikai pályafutását, hogy lehallgatta a feleségét, terrorizálta a gyermekei anyját, akinek nem volt elég a folyamatos hazudozás, a nagyotmondás, a telefonlopás, a botrányok, az arrogáns, beképzelt, primitíven bunkó stílus, a fenyegetőzés, a „szeretetország” Potemkin-faluja, nézzenek most magukba, s kérdezzék meg: ilyen országot, ilyen kormányfőt akarnak? Erre az emberre akarják rábízni a családjuk, a nemzetük jövőjét? Biztos?

Magyar Péter mostani botránya számomra nem a szexről és nem is a drogokról szól. Arról szól, hogy most mindenki láthatja, milyen ember valójában. Pontosabban mindenki láthatja, azok is, akik eddig aléltan hullottak a lábai elé, hogy nem tudjuk, ki ő valójában. Nem tudjuk, hányfajta életet él, nem tudjuk, hány személyisége van. Nem tudjuk, milyen titkai, botrányai, bűnei lappanganak még. És azt sem tudjuk, ezeket a titkokat ki mindenki őrzi gondosan. Talán ő maga sem tudja.

Az ilyen ember: nem biztonságos. Ki tudja, ki mindenki zsarolhatja, tarthatja sakkban, Brüsszeltől Kijevig, az uniós globalista bűnszervezetektől a valódi ukrán maffiáig. Ki tudja, milyen parancsokat kaphat titkai tudóitól. A valódi megszorító terveit ismerjük. De itt már sokkal többről van szó, mint a 13. havi nyugdíj vagy a rezsicsökkentés. Ezek nagyon fontos dolgok, de ha ezeket és az összes családtámogatást elviszi a Tisza, ha nehezen is, a többség túléli. De ha beleviszi az országot egy háborúba, a fiaink, az apáink nem fogják túlélni. Ismeretlen katonák lesznek valahol egy távoli ukrán harcmezőn.

Ismeretlen katonák; egyikükről, egy régi háborúból, így ír Szilágyi Domokos: „Nem tudom, milyen szeme volt, / mert már nem volt szeme. / Nem tudom, szőke volt-e vagy barna, / mert már nem volt haja. / Nem tudom, milyen volt, amikor búsult, amikor mosolygott, / mert arcáról leborotválta a húst egy repeszdarab. / Nem tudom, izmos volt-e a karja, / mert már karja se volt. / De azt tudom, hogy öt éhes gyerek sírt utána / és egy koravén fiatalasszony / és egy rokkant szemű öregember / és egy fogatlan öregasszony.” Valóban ezt akarjuk?

Mert mindazok, akiknek Magyar Péternek meg kell felelni, ezt akarják. Hogy éljük át a volt világháborúk borzalmait. És ő, mert kettős vagy többes életet él, nem fog tudni, nem mondhat nemet.

Aki azt hiszi, hogy ez csak riogatás, ez csak vicc, ajánlom figyelmükbe Kierkegaard híres sorait: „Egy színházban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött a mókamester, hogy ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották és tapsolni kezdtek: a mókamester megismételte; az emberek még jobban hahotáztak. Azt hiszem, a világ is így fog elpusztulni, okos emberek nagy hahotája közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc.”