Magyar Péter a botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható

– Magyar Péter legújabb ügyének nem a bulvár része a nagyon durva, hanem az, hogy erről az emberről most kiderült: visszatérő, botrányos viselkedése miatt könnyen zsarolható. Csak az a kérdés, hogy kik zsarolják és kik fogják már most is – mutatott rá közösségi oldalán Deák Dániel.

Kiemelte: a Tisza Párt elnökének elhíresült ötkertes, telefonlopós, szétcsapott estéje egyáltalán nem egyedi eset volt, ez egy sorozat része. Az interneten csak egy üres szoba képe jelent meg, erre ő remegő hangon,

ijedten ismerte be, hogy ismét szétcsapva olyan házibuliba ment el, ahol kábítószer állt az asztalon.

Nem fordult ki a szobából, nem tett feljelentést, hanem saját bevallása szerint inkább bement a szomszéd szobába, és lefeküdt azzal az emberrel, aki állítólag hónapok óta zsarolta.

Deák Dániel kiemelte: Magyar Péter láthatóan nem bír magával, újból és újból úgy viselkedik, ami egy politikus számára végzetesen kompromittáló anyagokhoz vezethet.

Mindenki tegye fel magának a következő kérdést: amikor ekkora a tét, vajon kockáztathatunk egy ilyen könnyen fogható és zsarolható politikussal, mint Magyar Péter?

– tette fel a kérdést az elemző.