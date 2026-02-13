Zsarolt ember csúcsvezetőnek?! – Kocsis Máté kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a drogos buli miatt

„Magyar Péter zűrös ügyei – válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: nem érdekli Magyar Péter magánélete, és látni sem akarja, ugyanakkor a közéleti szerepe annál inkább foglalkoztatja.

Az a kérdés érdekel, hogy egy kétarcú és zűrös alak, aki nem ura önmagának, aki magára sem tud vigyázni, vajon miért akar egy országra? Miért akarja, hogy rábízzanak egy egész nemzetet?

– tette fel a kérdést.

Kocsis Máté rámutatott:

ha valaki nem tudott józan döntést hozni abban, hogy kimaradjon egy „összekokainozott buliból”, akkor kérdéses, hogyan hozhatna felelős döntést például a háborúból való kimaradás ügyében.

– Szóval csak az érdekel, hogy egy olyan fogott és zsarolt ember jelentkezik csúcsvezetőnek, aki nem tud nemet mondani, vagy nem tehetné meg, ha az ország érdeke azt kívánná – fogalmazott.

Bejegyzése végén hozzátette: