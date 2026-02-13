Zsarolt ember csúcsvezetőnek?! – Kocsis Máté kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a drogos buli miatt

„Magyar Péter zűrös ügyei – válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.
A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: nem érdekli Magyar Péter magánélete, és látni sem akarja, ugyanakkor a közéleti szerepe annál inkább foglalkoztatja.
Az a kérdés érdekel, hogy egy kétarcú és zűrös alak, aki nem ura önmagának, aki magára sem tud vigyázni, vajon miért akar egy országra? Miért akarja, hogy rábízzanak egy egész nemzetet?
– tette fel a kérdést.
Kocsis Máté rámutatott:
ha valaki nem tudott józan döntést hozni abban, hogy kimaradjon egy „összekokainozott buliból”, akkor kérdéses, hogyan hozhatna felelős döntést például a háborúból való kimaradás ügyében.
– Szóval csak az érdekel, hogy egy olyan fogott és zsarolt ember jelentkezik csúcsvezetőnek, aki nem tud nemet mondani, vagy nem tehetné meg, ha az ország érdeke azt kívánná – fogalmazott.
Bejegyzése végén hozzátette:
reméli, hogy nem ukrán szereplők zsarolják a politikust.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!