magyar péterTisza Pártfideszkocsis máté

Zsarolt ember csúcsvezetőnek?! – Kocsis Máté kíméletlenül kiosztotta Magyar Pétert a drogos buli miatt

Magyar Péter magánélete nem érdekes, de közéleti alkalmassága igen – mutatott rá Kocsis Máté. A frakcióvezető szerint kérdés, hogy egy „kétarcú és zűrös” ember, aki saját magára sem tud vigyázni, hogyan vezethetne egy országot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 21:30
20251206 Kecskemét Magyar Péter publi Hatlaczki Balázs A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
„Magyar Péter zűrös ügyei – válasz a liberális propagandasajtó hisztérikus kérdésére” – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: nem érdekli Magyar Péter magánélete, és látni sem akarja, ugyanakkor a közéleti szerepe annál inkább foglalkoztatja.

Az a kérdés érdekel, hogy egy kétarcú és zűrös alak, aki nem ura önmagának, aki magára sem tud vigyázni, vajon miért akar egy országra? Miért akarja, hogy rábízzanak egy egész nemzetet?

– tette fel a kérdést.

Kocsis Máté rámutatott:

ha valaki nem tudott józan döntést hozni abban, hogy kimaradjon egy „összekokainozott buliból”, akkor kérdéses, hogyan hozhatna felelős döntést például a háborúból való kimaradás ügyében.

– Szóval csak az érdekel, hogy egy olyan fogott és zsarolt ember jelentkezik csúcsvezetőnek, aki nem tud nemet mondani, vagy nem tehetné meg, ha az ország érdeke azt kívánná – fogalmazott.

Bejegyzése végén hozzátette:

 reméli, hogy nem ukrán szereplők zsarolják a politikust.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


