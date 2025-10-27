idezojelek
Poszt-trauma

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

Néző László avatarja
Néző László
Cikk kép: undefined
pintér bélaSchmidt Máriaszínházdiktatúra 2025. 10. 27. 19:54

A magyarországi kulturális élet, legalábbis annak liberálisnak mondott része rendkívül toleráns, befogadó, nyitott és természetesen rettenetesen művelt. Árgus szemekkel figyelik a magyar közéletet, nehogy valaki mérgező cseppeket eresszen ennek a kultúrkörnek a kristálytiszta kútjába. Éppen ezért van az, hogy ha ezek a kifinomult őrszemek ilyesmit látnak, színészek, rendezők, írók és zenészek, és minden rendű és rangú léhűtőik azonnal hadba szállnak a mérgezőkkel szemben. 

Ha egy rockzenész mond valami félreérthetőt, ha egy újság készít egy kicsit is bántó mémet, azonnal rárohan ez a hadsereg, mert védeni kell a magyar közéletet és egyúttal az emberi civilizációt, meg az univerzum összes értékeit. Jól is van ez így, hiszen ők együtt, egymást szeretve építenek szeretetdemokráciát, mondhatni tégláról téglára.

Hanem lehetséges, hogy ezeknek a finom kultúrlegényeknek (leányoknak stb.) valami féloldali agyhúgykövük van, mert mindig csak a másik oldalon látják meg a mérget, legtöbbször ott, ahol nincs. Ők pedig vastag csöveken engedik be a bűzlő szart az ő – szerintük – fennkölten kristálytiszta kultúrkútjukba. Legfeljebb befogjuk az orrunkat – mondják, de valójában ez sem igaz: dehogy is fogják be, ők szeretik ezt a bűzt, ebben érzik jól magukat.

Itt van ez a Pintér Béla nevű rendező, tudom, hogy arra sem vagyunk méltók, hogy a cipőfűzőjét megkössük, oly magasan lebeg ő e félbolond, ostoba magyar nép felett, hogy meg sem értjük, de főképpen nem érdemeljük. Tudjuk, hogy gyűlöli a kormányt, Orbán Viktort és mindent, ami a kormányoldalhoz köthető. Ezzel ki lehet békülni, nem oszt, nem szoroz. De vajon mit üzen Pintér azzal, hogy az egyik darabjában egy jól felismerhetően Schmidt Máriára hajazó szereplőt ládába zárnak, majd agyonvernek? Mit üzen ezzel a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok. Ahol Szundi tábornok fegyverrel tart népgyűlést, és polgárháborúról álmodozik? 

Azt üzeni, hogy Schmidt Máriát (Orbán Viktort és a többieket) megölni nem kell félnetek jó lesz. Azt üzeni, hogy ezt most szabad és meg van engedve. „Siess a dúlásra, siess a prédára!” Meg van engedve a gyilkosságra buzdítás, az erőszak, a családunk kiirtásával fenyegetőzés, a földönfutóvá tétel, a lámpavas. Azt üzeni, hogy mindez szabad, egyelőre csak a színpadon és a virtuális térben, de élesednek a kések, és félbolond tábornokok simogatják a fegyvereiket, mert viszket már a tenyerük, hogy odasózzanak.

De miért is? Mert itt diktatúra van? Ha ebben a rohadt nagy elnyomó rezsimben egy ilyen darabot be lehet mutatni, akkor itt nem tragédia van, hanem komédia. A pintérbélák meg nem zsenik, hanem bohócok.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csak nincs kedvünk rajtuk nevetni.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelektárgyalás

A történelem főutcáján

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Ilyen egyszerűen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Csend van odaát. 444, 24, HVG, Hang – mind kussol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu