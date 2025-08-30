idezojelek
Poszt-trauma

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja?

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja? Vagy jönnek még rosszabb napok az őrületedben? Sortűz, kötél, kerékbe töretés, felnégyelés eszedbe jutnak majd? Hetedíziglen, vagy megelégszel velünk?

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

Minket nevezel propagandistáknak? Pár éve magad alá szolmizáltál örömödben, mint a kicsi kutyák, ha szerepelhettél azokban a lapokban, amelyeket most fenyegetsz. Örültél, mint vak koldus a fagarasnak, ha interjút kértünk tőled, s most mi vagyunk a propagandisták? 

De ha tudni akarod, mi a propaganda, vedd kezedbe a saját szórólapodat, mert újságnak nem nevezném, amelyiknek a nevét is tőlünk loptad. Egy tiszta hang – Új Magyarország, ez volt egykor egy jobboldali újság szlogenje. Ja, akkor te még mást gondoltál a világról: Lenin (Demszky) mint fénykép szobád falán…

Tudod, te szerencsétlen, túléltünk mi már különbeket is. Kádárt, Horn Gyulát, Medgyessyt, Gyurcsányt, Bajnait. S túléltük, bár a nevetésbe majdnem belehaltunk, Karácsonyt és az összes Pétereket is. Mi akkor is itt leszünk, amikor téged a tartótisztjeid már rég a kukába vágnak, ha előbb a sajátjaid nem szednek cafatokra. Mert te, a neveddel ellentétben, nem kőszikla vagy, csak egy átmeneti képződmény, egy porördög. Itt kavarogsz egy ideig, aztán az emléked sem marad.

Emlékszel, Gyurcsány is földönfutóvá akart tenni bennünket, a hívei meg lámpavasra húzni. Lásd meg a sorsát, mi lett belőle. Ja, hogy te 2022-ben, a Fidesz győzelme után még majd belehaltál, hogy a nagy ember közelében lehess, s úgy táncoltál örömödben az eredményvárón, mint Leila, az arab démon?

Mától te nem a politikai ellenfelünk vagy. Ellenség vagy. Ott leszünk a nyomodban, figyeljük minden ballépésedet, minden hazugságodba bele fogjuk verni az orrodat, minden rossz mondatodat kifigurázzuk, nevetségessé tesszük, s el fogjuk mondani tízszeres hangerővel a magyar embereknek, hogy ki vagy.

Ellenség. Nem a miénk, hanem a sajtószabadság, a demokrácia ellensége.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

