Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Bíróság, börtön – ezzel fenyegetsz bennünket? Ennyire futja? Vagy jönnek még rosszabb napok az őrületedben? Sortűz, kötél, kerékbe töretés, felnégyelés eszedbe jutnak majd? Hetedíziglen, vagy megelégszel velünk?

Minket nevezel propagandistáknak? Pár éve magad alá szolmizáltál örömödben, mint a kicsi kutyák, ha szerepelhettél azokban a lapokban, amelyeket most fenyegetsz. Örültél, mint vak koldus a fagarasnak, ha interjút kértünk tőled, s most mi vagyunk a propagandisták?

De ha tudni akarod, mi a propaganda, vedd kezedbe a saját szórólapodat, mert újságnak nem nevezném, amelyiknek a nevét is tőlünk loptad. Egy tiszta hang – Új Magyarország, ez volt egykor egy jobboldali újság szlogenje. Ja, akkor te még mást gondoltál a világról: Lenin (Demszky) mint fénykép szobád falán…

Tudod, te szerencsétlen, túléltünk mi már különbeket is. Kádárt, Horn Gyulát, Medgyessyt, Gyurcsányt, Bajnait. S túléltük, bár a nevetésbe majdnem belehaltunk, Karácsonyt és az összes Pétereket is. Mi akkor is itt leszünk, amikor téged a tartótisztjeid már rég a kukába vágnak, ha előbb a sajátjaid nem szednek cafatokra. Mert te, a neveddel ellentétben, nem kőszikla vagy, csak egy átmeneti képződmény, egy porördög. Itt kavarogsz egy ideig, aztán az emléked sem marad.

Emlékszel, Gyurcsány is földönfutóvá akart tenni bennünket, a hívei meg lámpavasra húzni. Lásd meg a sorsát, mi lett belőle. Ja, hogy te 2022-ben, a Fidesz győzelme után még majd belehaltál, hogy a nagy ember közelében lehess, s úgy táncoltál örömödben az eredményvárón, mint Leila, az arab démon?

Mától te nem a politikai ellenfelünk vagy. Ellenség vagy. Ott leszünk a nyomodban, figyeljük minden ballépésedet, minden hazugságodba bele fogjuk verni az orrodat, minden rossz mondatodat kifigurázzuk, nevetségessé tesszük, s el fogjuk mondani tízszeres hangerővel a magyar embereknek, hogy ki vagy.

Ellenség. Nem a miénk, hanem a sajtószabadság, a demokrácia ellensége.

