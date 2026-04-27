Megalakult a Fidesz országgyűlési frakciója + videó

Akik távoznak
Mint megírtuk, Orbán Viktor pártja tizenhat év kormányzás után kerül ellenzéki szerepbe, a május 9-én megalakuló új Országgyűlésbe pedig egy megújított frakció fog beülni, 36 év után immáron a pártelnök nélkül. Sok olyan név távozik a parlamentből, akik nélkül eddig elképzelhetetlennek tűnt a T. Ház ülése.
De mások is előre bejelentették, hogy a listán szerzett mandátumukat visszaadják. Így tett Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke és Bánki Erik, a Fidesz regionális pártigazgatója is. Emellett a KDNP tagjai közül is többen tudatták, hogy nem lesznek képviselők a következő Országgyűlésben. Így Semjén Zsolt, Latorcai János, Soltész Miklós vagy Hollik István sem lesz az új parlament tagja. A választásokon a Fidesz–KDNP 52 mandátumot szerzett, amelyekből 10 egyéni választókerületi és 42 listás mandátum. A mostani bejelentéssel pedig egyértelművé vált, hogy nem ül be a parlamentbe többek között Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem.
A Fidesz képviselőinek névsora, mellettük azzal, hogy egyéni körzetben vagy listán szereztek mandátumot:
1. Ágh Péter – Vas 2
2. Balla György – lista
3. Balla Mihály – Nógrád 2
4. Bencsik János – lista
5. Bóka János – lista
6. Czirbus Gábor – lista
7. Budai Gyula – lista
8. Csibi Krisztina – lista
9. Csuzda Gábor – Borsod-Abaúj-Zemplén 3
10. Hankó Balázs – lista
11. Hegedűs Barbara – lista
12. Koncz Zsófia – lista
13. Takács Árpád – lista
14. Tilki Attila – Szabolcs-Szatmár-Bereg 4
15. Vitályos Eszter – lista
16. Vitányi István – Hajdú-Bihar 4
17. F. Kovács Sándor – Jász-Nagykun-Szolnok 3
18. Gulyás Gergely – lista
19. Gyopáros Alpár – Győr-Moson-Sopron 3
20. Héjj Dávid – lista
21. Hidvéghi Balázs – lista
22. Kocsis Máté – lista
23. Kovács Sándor – Szabolcs-Szatmár-Bereg 5
24. Lázár János – lista
25. Molnárné Lezsák Anna – lista
26. Nagy Bálint – lista
27. Németh Balázs – lista
28. Németh Zsolt – lista
29. Orbán Balázs – lista
30. Panyi Miklós – lista
31. Papp Zsolt – lista
32. Pócs János – lista
33. Radics Béla – lista
34. Szécsi Zoltán – lista
35. Szentkirályi Alexandra – lista
36. Szijjártó Péter – lista
37. Szűcs Gábor – lista
38. Takács Péter – lista
39. Tuzson Bence – lista
40. V. Németh Zsolt – Vas 3
41. Varga Gábor – Fejér 5
42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária – lista
43. Witzmann Mihály – lista
44. Zsigó Róbert – lista
Borítókép: A Fidesz választási eredményvárója (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
