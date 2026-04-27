Rendkívüli

orbán viktorgulyás gergelyországgyűlésfidesz

Megalakult a Fidesz országgyűlési frakciója + videó

Ülésezett a Fidesz új parlamenti képviselőcsoportja, amelyről Gulyás Gergely frakcióvezető számolt be a közösségi oldalán. Mint ismert, több nagy név is biztosan búcsúzik az Országgyűléstől, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök is tudatta, hogy nem veszi fel a mandátumát.

Máté Patrik
2026. 04. 27. 15:22
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akik távoznak

Mint megírtuk, Orbán Viktor pártja tizenhat év kormányzás után kerül ellenzéki szerepbe, a május 9-én megalakuló új Országgyűlésbe pedig egy megújított frakció fog beülni, 36 év után immáron a pártelnök nélkül. Sok olyan név távozik a parlamentből, akik nélkül eddig elképzelhetetlennek tűnt a T. Ház ülése.

De mások is előre bejelentették, hogy a listán szerzett mandátumukat visszaadják. Így tett Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke és Bánki Erik, a Fidesz regionális pártigazgatója is. Emellett a KDNP tagjai közül is többen tudatták, hogy nem lesznek képviselők a következő Országgyűlésben. Így Semjén Zsolt, Latorcai János, Soltész Miklós vagy Hollik István sem lesz az új parlament tagja. A választásokon a Fidesz–KDNP 52 mandátumot szerzett, amelyekből 10 egyéni választókerületi és 42 listás mandátum. A mostani bejelentéssel pedig egyértelművé vált, hogy nem ül be a parlamentbe többek között Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem. 

A Fidesz képviselőinek névsora, mellettük azzal, hogy egyéni körzetben vagy listán szereztek mandátumot:

1. Ágh Péter – Vas 2

2. Balla György – lista

3. Balla Mihály – Nógrád 2

4. Bencsik János – lista

5. Bóka János – lista

6. Czirbus Gábor – lista

7. Budai Gyula – lista

8. Csibi Krisztina – lista

9. Csuzda Gábor  – Borsod-Abaúj-Zemplén 3 

10. Hankó Balázs – lista

11. Hegedűs Barbara – lista

12. Koncz Zsófia – lista

13. Takács Árpád – lista

14. Tilki Attila – Szabolcs-Szatmár-Bereg 4

15. Vitályos Eszter – lista

16. Vitányi István – Hajdú-Bihar 4

17. F. Kovács Sándor – Jász-Nagykun-Szolnok 3

18. Gulyás Gergely – lista

19. Gyopáros Alpár – Győr-Moson-Sopron 3 

20. Héjj Dávid – lista

21. Hidvéghi Balázs – lista

22. Kocsis Máté – lista

23. Kovács Sándor – Szabolcs-Szatmár-Bereg 5

24. Lázár János – lista

25. Molnárné Lezsák Anna – lista

26. Nagy Bálint – lista

27. Németh Balázs – lista

28. Németh Zsolt – lista

29. Orbán Balázs – lista

30. Panyi Miklós – lista

31. Papp Zsolt – lista

32. Pócs János – lista

33. Radics Béla – lista

34. Szécsi Zoltán – lista

35. Szentkirályi Alexandra – lista

36. Szijjártó Péter – lista

37. Szűcs Gábor – lista

38. Takács Péter – lista

39. Tuzson Bence – lista

40. V. Németh Zsolt – Vas 3

41. Varga Gábor – Fejér 5

42. Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária – lista

43. Witzmann Mihály – lista

44. Zsigó Róbert – lista

Borítókép: A Fidesz választási eredményvárója (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
