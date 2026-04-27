Megalakult a Fidesz országgyűlési frakciója + videó

Akik távoznak

Mint megírtuk, Orbán Viktor pártja tizenhat év kormányzás után kerül ellenzéki szerepbe, a május 9-én megalakuló új Országgyűlésbe pedig egy megújított frakció fog beülni, 36 év után immáron a pártelnök nélkül. Sok olyan név távozik a parlamentből, akik nélkül eddig elképzelhetetlennek tűnt a T. Ház ülése.

De mások is előre bejelentették, hogy a listán szerzett mandátumukat visszaadják. Így tett Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke és Bánki Erik, a Fidesz regionális pártigazgatója is. Emellett a KDNP tagjai közül is többen tudatták, hogy nem lesznek képviselők a következő Országgyűlésben. Így Semjén Zsolt, Latorcai János, Soltész Miklós vagy Hollik István sem lesz az új parlament tagja. A választásokon a Fidesz–KDNP 52 mandátumot szerzett, amelyekből 10 egyéni választókerületi és 42 listás mandátum. A mostani bejelentéssel pedig egyértelművé vált, hogy nem ül be a parlamentbe többek között Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Menczer Tamás és Selmeczi Gabriella sem.

