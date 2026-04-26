Szintén a visszalépést választhatja a KDNP több prominens politikusa is. Latorcai János, az Országgyűlés eddigi alelnöke, Semjén Zsolt leköszönő miniszterelnök-helyettes, valamint Soltész Miklós államtitkár sem veheti fel a mandátumát sajtóértesülések szerint. Latorcai János a 24.hu-nak úgy fogalmazott: a döntés mögött a fiatalítás szándéka áll, ennek jegyében adják át helyüket más politikusoknak.
Újabb távozó: Kósa Lajos sem veszi fel a parlamenti mandátumát
Nem indul a tisztújításon sem a Fidesz alelnöke, 36 év után köszön le a politika színpadáról.
