Miért mondott le mandátumáról Orbán Viktor? Visszavonulás vagy egy hosszú távú építkezés kezdete ez?

Az alkotmányjogász jelezte, hogy a döntés lehetővé teszi a frakció gyökeres átalakítását Gulyás Gergely frakcióvezetésével, új generációk bevonását, anélkül, hogy Orbán Viktor a mindennapi ellenzéki rutinba kényszerülne. Ez valójában stratégiai pozícióváltás: a parlamenti ellenzékiség helyett a nemzeti közösség szellemi, szervezeti és kulturális újjáépítése.

A hasonlóan nagy konzervatív vezetők is felismerték: a hatalom elvesztése után a valódi erő a párhuzamos struktúrákban és a hegemónia újrateremtésében rejlik, nem a patkóban való napi harcban

– hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán.

Alulról építkező megújulásnak kell lennie

Orbán Viktor államelméleti üzenete világos: „lezárult egy politikai korszak”, „teljes megújulásra van szükség”. Ez nemcsak a Fideszre, hanem az egész nemzeti oldalra értendő. Ebben a konstellációban a párt mint központi erő megmarad, de a nemzeti oldal egy szélesebb, alulról építkező hálózattá válik, amely képes ellenállni a globális liberalizmus nyomásának és alkalmazkodni az új kihívásokhoz – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász.

Szerinte államelméletileg ez a Gramsci-féle „pozícióháború” jobboldali változata: nemcsak parlamenti, hanem a kulturális, a szellemi és a szervezeti hegemónia újrateremtése. Ahogy erről korábban Orbán Viktor beszélt, a megújulásnak nem felülről levezényeltnek kell lennie, hanem alulról építkezőnek, új mozgalmak születhetnek, új arcok, generációváltás, miközben a mag mint a nemzeti szuverenitás, vagy a család érintetlen marad – tette hozzá.

Ez a döntés mutatja Orbán Viktor államférfiúi nagyságát: nem ragaszkodik a formális pozícióhoz, hanem a nemzet hosszú távú érdekeit szolgálja

– emelte ki. Rámutatott: a magyar alkotmányos rend és a nemzeti konzervativizmus szellemében ez nem a vereségtudat elnyújtását, hanem a Fidesz visszatérésének előkészítését jelenti, egy új, erősebb nemzeti oldalt építve. Ez a fajta vezetői felelősségvállalás ritka a mai Európában, és pontosan ezért maradhat Orbán Viktor a magyar jobboldal meghatározó alakja – tette hozzá.