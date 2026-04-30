Teljes a leendő Tisza-kormány névsora – Magyar Péter bejelentette a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait

Magánszemély jelentette be, mégis állami ünnepet kreálna Magyar Péter a miniszterelnöki beiktatásából

Magyar Péter a választási győzelme után jelentette be, hogy egész napos rendezvényt szerveznek az új Országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth térre. Az eseményt egy magánszemély jelentette be a rendőrségnél, azonban a Tisza Párt mégis úgy cselekszik, mintha egy állami ünnepségről lenne szó, hiszen még a katonákat is kivezényeltetnék Magyar Péter megünneplésére. Ruszin-szendi Romulusz véleménye napok alatt változott meg.

Máté Patrik
2026. 04. 30. 18:01
Ruszin-Szendi két hete, április 15-én pedig biodíszletnek nevezte a szolgálatukat teljesítő honvédokat. 

Méltatlan és romboló, amikor a szakmai munkát végző katonákat biodíszletként használják fel egy pártpolitikai hazugs­ággyárban – reagált arra a leendő tárcavezető, hogy az Orbán-kormány katonákkal erősítette meg a stratégiai létesítmények védelmét.

Néhány napja is ezt írta a leszerelését fontolgató Bárdosi Sándornak: „A Fidesznek a hithű igaz katonák nem kellettek, helyettük jöhettek a celeb pártkatonák. Aki az egyenruhát önmaga szolgálatába állítja, az nem a hazát szolgálja. És aki nem a hazát szolgálja, annak nincs helye az egyenruhában.” 

 

Kérdéses a részvétel

Lapunk érdeklődött a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy megtudjuk, ki engedélyezte, vagy ki engedélyezi a katonák részvételét az Országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartandó rendezvényen. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Fontos kiemelni, hogy a Kossuth téren katonai tiszteletadást a hivatalos állami ünnepek (március 15, augusztus 20, október 23) alkalmával szoktak tartani. Most viszont a katonák nem egy állami ünnepségen, hanem egy magánszemély által bejelentett rendezvényen vennének részt, aminek apropója az új miniszterelnök hivatalba lépése.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
