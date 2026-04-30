Magánszemély jelentette be, mégis állami ünnepet kreálna Magyar Péter a miniszterelnöki beiktatásából

Ruszin-Szendi két hete, április 15-én pedig biodíszletnek nevezte a szolgálatukat teljesítő honvédokat.

Méltatlan és romboló, amikor a szakmai munkát végző katonákat biodíszletként használják fel egy pártpolitikai hazugs­ággyárban – reagált arra a leendő tárcavezető, hogy az Orbán-kormány katonákkal erősítette meg a stratégiai létesítmények védelmét.

Néhány napja is ezt írta a leszerelését fontolgató Bárdosi Sándornak: „A Fidesznek a hithű igaz katonák nem kellettek, helyettük jöhettek a celeb pártkatonák. Aki az egyenruhát önmaga szolgálatába állítja, az nem a hazát szolgálja. És aki nem a hazát szolgálja, annak nincs helye az egyenruhában.”

Kérdéses a részvétel

Lapunk érdeklődött a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy megtudjuk, ki engedélyezte, vagy ki engedélyezi a katonák részvételét az Országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartandó rendezvényen. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Fontos kiemelni, hogy a Kossuth téren katonai tiszteletadást a hivatalos állami ünnepek (március 15, augusztus 20, október 23) alkalmával szoktak tartani. Most viszont a katonák nem egy állami ünnepségen, hanem egy magánszemély által bejelentett rendezvényen vennének részt, aminek apropója az új miniszterelnök hivatalba lépése.

Borítókép: Magyar Péter leendő miniszterelnök (Fotó: Csudai Sándor)