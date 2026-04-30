Leváltható miniszterekből áll Magyar Péter kormánya

A színészből lett politikus, Nagy Ervin lehetséges szerepéről szólva az elemző azt mondta: elképzelhetőnek tartja, hogy később Nagy Ervin parlamenti vagy kulturális területen kaphat szerepet, például egy bizottsági pozícióban.
Káderhiánnyal is küzd a Tisza
Az elemző szerint az új kormány egyik legnagyobb gondja az lehet, hogy rövid idő alatt kell feltölteni a minisztériumokat és a háttérintézményeket megfelelő emberekkel.
Ilyen kis országban nem lehet csak úgy leakasztani több ezer új szakembert.
Valószínűleg a meglévő állomány jelentős részét átveszik majd. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy a rendszer részben új politikai vezetéssel, de sok helyen régi apparátussal indulhat el.
Kik lesznek az új kormányban?
A két nyitott poszt a belügyminiszteri és az igazságügyi miniszteri szék, amelyeknek jelöltjeit még ezen a héten bejelenthetik.
Az eddig bejelentett tárcavezetők:
- Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszerügyi miniszter
- Gajdos László élő környezetért felelős miniszter
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter
- Kármán András pénzügyminiszter
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter
- Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter
- Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter
- Orbán Anita külügyminiszter
- Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
- Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter
- Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter
