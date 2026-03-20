Tulsi Gabbard szerint Oroszország veszélyt jelent

Az Egyesült Államok nemzeti hírszerzésének igazgatója szerint Oroszország fenyegetést jelent az Egyesült Államokra. Tulsi Gabbard szerint ez a kijelentés elsődlegesen nyilván az eszkalációt foglalja magába, azonban Oroszország képes szelektíven is kihívást teremteni az amerikai érdekekkel szemben – írja a ZN.

Tulsi Gabbard szerint Oroszország addig folytatja a háborút, ameddig el nem éri a céljait. Fotó: Anadolu

Oroszország továbbra is képes szelektíven megtámadni az amerikai érdekeket katonai és nem katonai eszközökkel. Oroszország részéről a legnagyobb fenyegetés, amely az Egyesült Államokra leselkedik, az a konfliktus esetleges eszkalációja, különösen Ukrajnában; vagy egy új konfliktus, amely közvetlen konfrontációhoz vezetne, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges bevetését is

– fogalmazott a hírszerzés vezetője a szenátus előtt. Gabbard egyúttal azt is leszögezte, hogy Oroszország az elmúlt évben megőrizte a harctéri fölényét az ukrajnai háborúban, és a kimerítési háborút egészen addig folytatja, amíg úgy nem ítéli meg, hogy elérte a céljait.