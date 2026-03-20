Tulsi Gabbard szerint Oroszország veszélyt jelent

Az Egyesült Államokra továbbra is kihívást jelent Oroszország. Erről beszélt Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzésének igazgatója a szenátusi meghallgatásán. Gabbard szerint ráadásul Oroszország addig folytatja a háborút, ameddig el nem éri a céljait.

2026. 03. 20. 8:18
Az Egyesült Államok nemzeti hírszerzésének igazgatója szerint Oroszország fenyegetést jelent az Egyesült Államokra. Tulsi Gabbard szerint ez a kijelentés elsődlegesen nyilván az eszkalációt foglalja magába, azonban Oroszország képes szelektíven is kihívást teremteni az amerikai érdekekkel szemben – írja a ZN

Oroszország továbbra is képes szelektíven megtámadni az amerikai érdekeket katonai és nem katonai eszközökkel. Oroszország részéről a legnagyobb fenyegetés, amely az Egyesült Államokra leselkedik, az a konfliktus esetleges eszkalációja, különösen Ukrajnában; vagy egy új konfliktus, amely közvetlen konfrontációhoz vezetne, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges bevetését is

– fogalmazott a hírszerzés vezetője a szenátus előtt. Gabbard egyúttal azt is leszögezte, hogy Oroszország az elmúlt évben megőrizte a harctéri fölényét az ukrajnai háborúban, és a kimerítési háborút egészen addig folytatja, amíg úgy nem ítéli meg, hogy elérte a céljait. 

Aggodalomra okot adóként beszélt egyébként a politikus az Oroszország és Észak-Korea közötti együttműködésről, ugyanis Phenjan 2024-ben több mint 11 ezer katonát küldött a kurszki területre. 

A hírszerzési igazgató értékelése szerint ez az együttműködés Észak-Korea saját katonai képességeit is erősítette, ami végső soron ismét az Egyesült Államoknak teremt kihívást. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hatalmas kamu az állítólagos oroszveszély

Amit látunk, olvasunk, az egy tipikus dezinformációs kampány, amit a választásokra időzítettek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
