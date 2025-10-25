Kisebb villanyszámla, tisztább otthon: ezt kell csinálni a háztartási gépekkel

A háztartási gépek tisztításánál nagyon fontos, hogy jól válasszuk meg, mivel tesszük ezt. Gyakori hiba, hogy a makacs szennyeződések ellen túl durva eszközöket – például fém súrolókat, karcosodást okozó szivacsokat – vagy erős vegyszereket vetünk be. A karcolásokban aztán idővel megtelepedhet a kosz, a zsír, vagy akár a penész is. A túl agresszív tisztítószerek pedig károsíthatják a tömítéseket, a műanyag alkatrészeket vagy az elektronikus érzékelőket. Kíméletes tisztítószereket és puha rongyot, mikroszálas kendőt, nem karcoló szivacsot használjunk tehát. A tisztításhoz sokszor a legegyszerűbb megoldás, például a langyos víz, az enyhén ecetes vagy szódabikarbónás oldat a legjobb.

A háztartási gépek kíméletes, ecetes vízzel történő tisztítása a legcélravezetőbb (Fotó: Pexels)

Hűtőszekrény: ahol nem csak az étel gyűlik

Az egyik legfontosabb háztartási eszközünk tisztán tartása nem csak esztétikai szempontból, hanem egészségügyi okokból is fontos.

A polcok sarkaiban, a fiókok mélyén vagy a gumitömítések mentén megbújhat a penész. Ezeket a részeket ecetes vízzel érdemes áttörölni.

A hűtőszekrény hatékony működéséhez fontos a kondenzátortekercsek portalanítása is. Ezek a tekercsek felelősek a készülék hőleadásáért. Ha porral, szöszökkel tömítődnek el, akkor a hűtő hatásfoka jelentősen csökken, többet fogyaszt, és nagyobb eséllyel megy tönkre. Legalább évente egyszer nem árt ezeket is puha kefével vagy hosszú sörtéjű ecsettel óvatosan letisztítani.

A hűtő tetején lapuló porréteg se maradjon ki: attól még, hogy nem látjuk, ott van, és csökkenti a szellőzést, sőt, a hőleadást is.

Mosógép és szárítógép: a tisztaság illúziója

Sokan úgy gondolják, a mosógép magától tisztul, hiszen víz és tisztítószer kering benne. Mi sem áll távolabb a valóságtól: a szennyezett ruhákból kimosott baktériumok, a mosószer- és vízkő-lerakódások fokozatosan leülepednek a gép belsejében. A mosógépben a párás, meleg környezet ideális táptalajt nyújt a baktériumok és a penészgombák elszaporodásának. A szennyeződések felhalmozódása miatt kellemetlen szagok keletkeznek a gépben, amit ruhánk is átvesz. A vízköves gép ráadásul többet fogyaszt, és az is előfordulhat, hogy a ruhák piszkosak maradnak mosás után. Rendszeres tisztítás nélkül a mosógép alkatrészei könnyebben elhasználódnak, így hamarabb tönkremehetnek. Ezek elkerülésére: