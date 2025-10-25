nappalikarbantartástakarítás

Kisebb villanyszámla, tisztább otthon: ezt kell csinálni a háztartási gépekkel

A háztartási gépekben idővel rejtett szennyeződések gyűlnek össze. Ezek növelik az energiafogyasztást, gyorsítják az elhasználódást, sőt, baktériumokat, gombaspórákat és más kórokozókat is rejthetnek. Mindezt könnyű elkerülni, ha tudjuk, mit és hogyan kell karbantartani.

Bogos Zsuzsanna
2025. 10. 25. 5:54
a háztarási gépek karbantartásával pénzt spórolhatunk
A háztarási gépek megfelelő karbantartásával pénzt spórolhatunk Forrás: Shutterstock
A háztartási gépek tisztításánál nagyon fontos, hogy jól válasszuk meg, mivel tesszük ezt. Gyakori hiba, hogy a makacs szennyeződések ellen túl durva eszközöket – például fém súrolókat, karcosodást okozó szivacsokat – vagy erős vegyszereket vetünk be. A karcolásokban aztán idővel megtelepedhet a kosz, a zsír, vagy akár a penész is. A túl agresszív tisztítószerek pedig károsíthatják a tömítéseket, a műanyag alkatrészeket vagy az elektronikus érzékelőket. Kíméletes tisztítószereket és puha rongyot, mikroszálas kendőt, nem karcoló szivacsot használjunk tehát. A tisztításhoz sokszor a legegyszerűbb megoldás, például a langyos víz, az enyhén ecetes vagy szódabikarbónás oldat a legjobb.

tiszta háztartási gépek – kisebb rezsi
A háztartási gépek kíméletes, ecetes vízzel történő tisztítása a legcélravezetőbb (Fotó:  Pexels)

Hűtőszekrény: ahol nem csak az étel gyűlik

Az egyik legfontosabb háztartási eszközünk tisztán tartása nem csak esztétikai szempontból, hanem egészségügyi okokból is fontos.  

  • A polcok sarkaiban, a fiókok mélyén vagy a gumitömítések mentén megbújhat a penész. Ezeket a részeket ecetes vízzel érdemes áttörölni.
  • A hűtőszekrény hatékony működéséhez fontos a kondenzátortekercsek portalanítása is. Ezek a tekercsek felelősek a készülék hőleadásáért. Ha porral, szöszökkel tömítődnek el, akkor a hűtő hatásfoka jelentősen csökken, többet fogyaszt, és nagyobb eséllyel megy tönkre. Legalább évente egyszer nem árt ezeket is puha kefével vagy hosszú sörtéjű ecsettel óvatosan letisztítani.
  • A hűtő tetején lapuló porréteg se maradjon ki: attól még, hogy nem látjuk, ott van, és csökkenti a szellőzést, sőt, a hőleadást is.

Mosógép és szárítógép: a tisztaság illúziója

Sokan úgy gondolják, a mosógép magától tisztul, hiszen víz és tisztítószer kering benne. Mi sem áll távolabb a valóságtól: a szennyezett ruhákból kimosott baktériumok, a mosószer- és vízkő-lerakódások fokozatosan leülepednek a gép belsejében. A mosógépben a párás, meleg környezet ideális táptalajt nyújt a baktériumok és a penészgombák elszaporodásának. A szennyeződések felhalmozódása miatt kellemetlen szagok keletkeznek a gépben, amit ruhánk is átvesz. A vízköves gép ráadásul többet fogyaszt, és az is előfordulhat, hogy a ruhák piszkosak maradnak mosás után. Rendszeres tisztítás nélkül a mosógép alkatrészei könnyebben elhasználódnak, így hamarabb tönkremehetnek. Ezek elkerülésére:

  • Havonta futtassunk le egy üres, forró vizes mosást szódabikarbónával vagy ecettel (vagy használjuk a gép tisztítóprogramját, ha van)
  • Évente egyszer átmoshatjuk a gépet trisóval is, eltávolítja a vízkövet, a zsírt és a kellemetlen szagokat. Ehhez 1-2 evőkanál trisót kell szórni a dobba és a mosószer-adagolóba, majd 90 fokos üres mosóprogramot indítani.
  • A tömítések, szűrők és adagolórekeszek is megérdemelnek egy kis figyelmet: ezek könnyen nyálkásodnak, penészednek. 
  • Bár divatos videókban ajánlják, hogy a mosógépet mosogatógép-kapszulával tisztítsuk, szakértők szerint ez a módszer egyáltalán nem ajánlott, mert a kapszula vegyi anyagai károsíthatják a mosógép gumitömítéseit és a fém alkatrészeket. Emellett nem is hatékony, hiszen ezek a kapszulák kifejezetten a zsírt és az ételmaradékokat távolítják el, a mosógépekben viszont más szennyeződések és lerakódások (vízkő, mosószermaradványok) is vannak.
Fotó:  Pexels

Figyeljünk a szárítógépre is: 

  • Szöszgyűjtőjét minden használat után tisztítsuk, félévente mossuk is át forró vízzel és kefével, mert a lerakódott szöszök megnövelhetik a szárítási időt és az energiafelhasználást, sőt, akár tűzveszélyt is okozhatnak. A szűrőnek mindig áttetszőnek kell lennie. Ha már nem tisztítható vagy sérült, cserélni kell. A gép belsejét és az ajtót puha kendővel, ecetes vízzel tisztíthatjuk. 

 Mosogatógép: nem elég kívül letörölni

A mosogatógép rendületlenül teszi a dolgát, nap mint nap, de azért, hogy ez így is maradjon, nekünk is tenni kell. Nem kell bonyolult dolgokra gondolni, de fontos a rendszeres karbantartás, mert enélkül az edények piszkosak maradnak, penész telepedhet meg a gépben, illetve maga a gép is hamarabb tönkremehet.

  • Rendszeresen vegyük ki és mossuk el a szűrőt, ahol az ételdarabok összegyűlnek. 
  • A gumitömítéseket töröljük át fertőtlenítő hatású oldattal (pl. mosogatószer vagy ecet), hogy ne telepedjenek meg benne a mikrobák. 
  • Használjunk ecetet havonta, hogy eltávolítsuk a vízkövet és a szagokat. 
  • A szórókarok apró nyílásaiba szorult szennyeződéseket fogpiszkálóval távolíthatjuk el.

Kávéfőző, vízforraló, pirító: a kisebbek

Ezekről gyakran elfeledkezünk, pedig napi szinten használjuk őket.

  • A kávéfőzőt havonta érdemes ecetes vízzel átmosni, majd tiszta vízzel kiöblíteni, hogy a vízkő ne rontsa az ízeket. 
  • A vízforralóban a víz utáni maradványok ásványi lerakódásokat képeznek, ebben is forraljunk időnként ecetes vizet, majd tiszta vizet.
  • A kenyérpirítóban a morzsák akár füstölhetnek vagy tüzet is okozhatnak, ezért legalább minden negyedik használat után ürítsük és töröljük át, például egy régi fogkefe segítségével.
Fontos rendszeresen karbantartani a pirítót, a vízforralót, a mikrót és a hűtőt (Fotó: Taryn Eliott /  Pexels)

Mikrohullámú sütő: belül gőzzel, kívül törlőkendővel

A mikró belsejében könnyen megragadnak az ételmaradványok, amelyek a meleg hatására újra és újra felmelegszenek, ezzel pedig ideális táptalajt biztosítanak a baktériumoknak. Ennek elkerülésére:

  • Tegyünk egy tálba kevés ecetet és vizet, indítsuk el 3–5 percre, majd egy ronggyal töröljük át a fellazult szennyeződést. 
  • Az ajtót és a fogantyút se hagyjuk ki: ezek a leggyakrabban érintett részek, ezért rendszeresen fertőtlenítsük.

Air fryer: rejtett zsírok 

  • Az air fryer belsejében, különösen a fűtőelem környékén, gyorsan megtelepszik a zsír. Ha nem tisztítjuk, rontja a gép hatékonyságát, és füstölhet is. Enyhén nedves, szinte száraz törlőkendővel tisztítsuk meg. 
  • Áramtalanítás után a kosarat és tálcát beáztathatjuk, majd kézzel elmosogathatjuk.
  • Itt is le kell számolni egy népszerű tévhittel. Videókon láthatjuk, amint nagyobb mennyiségű mosogatószeres vizet tesznek a készülék kosarába, beindítják a gépet, a víz felforr, és el is végzi helyettünk a munkát. Ez azonban nagyon veszélyes, a lobogó vízcseppek eljuthatnak az elektromos részekhez, például a fűtőelemhez, ami így rövidzárlatot vagy akár tüzet is okozhat. A főzéshez, pároláshoz használt kevés víz természetesen nem tud ilyen gondot okozni. 

Porszívó: a porgyűjtő

Ha a szűrő el van tömődve, a gép kevésbé hatékony, visszafújhatja a port, valamint a gép túlmelegedhet. Ezért:

  • Havonta tisztítsuk ki a szűrőket a használati útmutató szerint. A kirázás után a mosható szűrőket langyos, szappanos vízben mossuk meg. Várjuk meg, míg megszárad, csak utána tegyük vissza. A nem mosható szűrőket (pl. HEPA) csak kirázással vagy légkompresszorral, kisebb porszívóval tisztítsuk. A fogantyú és a szívófej környékét is töröljük át nedves ronggyal.


Miért fontos a háztartási gépek karbantartása?

Mint látható, odafigyeléssel és a rendszeres tisztítással növelhetjük a készülékek élettartamát és hatékonyságát, ami kisebb villany‑, illetve vízfogyasztást is jelent. A megfelelő higiénia védi az egészségünket, ráadásul egy csomó idegeskedéstől is megkímélhetjük magunkat, hiszen egy jól működő gép kevesebb bosszúságot és kiadást jelent.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

