Kisebb villanyszámla, tisztább otthon: ezt kell csinálni a háztartási gépekkel

A háztartási gépek tisztításánál nagyon fontos, hogy jól válasszuk meg, mivel tesszük ezt. Gyakori hiba, hogy a makacs szennyeződések ellen túl durva eszközöket – például fém súrolókat, karcosodást okozó szivacsokat – vagy erős vegyszereket vetünk be. A karcolásokban aztán idővel megtelepedhet a kosz, a zsír, vagy akár a penész is. A túl agresszív tisztítószerek pedig károsíthatják a tömítéseket, a műanyag alkatrészeket vagy az elektronikus érzékelőket. Kíméletes tisztítószereket és puha rongyot, mikroszálas kendőt, nem karcoló szivacsot használjunk tehát. A tisztításhoz sokszor a legegyszerűbb megoldás, például a langyos víz, az enyhén ecetes vagy szódabikarbónás oldat a legjobb.
Hűtőszekrény: ahol nem csak az étel gyűlik
Az egyik legfontosabb háztartási eszközünk tisztán tartása nem csak esztétikai szempontból, hanem egészségügyi okokból is fontos.
- A polcok sarkaiban, a fiókok mélyén vagy a gumitömítések mentén megbújhat a penész. Ezeket a részeket ecetes vízzel érdemes áttörölni.
- A hűtőszekrény hatékony működéséhez fontos a kondenzátortekercsek portalanítása is. Ezek a tekercsek felelősek a készülék hőleadásáért. Ha porral, szöszökkel tömítődnek el, akkor a hűtő hatásfoka jelentősen csökken, többet fogyaszt, és nagyobb eséllyel megy tönkre. Legalább évente egyszer nem árt ezeket is puha kefével vagy hosszú sörtéjű ecsettel óvatosan letisztítani.
- A hűtő tetején lapuló porréteg se maradjon ki: attól még, hogy nem látjuk, ott van, és csökkenti a szellőzést, sőt, a hőleadást is.
Mosógép és szárítógép: a tisztaság illúziója
Sokan úgy gondolják, a mosógép magától tisztul, hiszen víz és tisztítószer kering benne. Mi sem áll távolabb a valóságtól: a szennyezett ruhákból kimosott baktériumok, a mosószer- és vízkő-lerakódások fokozatosan leülepednek a gép belsejében. A mosógépben a párás, meleg környezet ideális táptalajt nyújt a baktériumok és a penészgombák elszaporodásának. A szennyeződések felhalmozódása miatt kellemetlen szagok keletkeznek a gépben, amit ruhánk is átvesz. A vízköves gép ráadásul többet fogyaszt, és az is előfordulhat, hogy a ruhák piszkosak maradnak mosás után. Rendszeres tisztítás nélkül a mosógép alkatrészei könnyebben elhasználódnak, így hamarabb tönkremehetnek. Ezek elkerülésére:
- Havonta futtassunk le egy üres, forró vizes mosást szódabikarbónával vagy ecettel (vagy használjuk a gép tisztítóprogramját, ha van)
- Évente egyszer átmoshatjuk a gépet trisóval is, eltávolítja a vízkövet, a zsírt és a kellemetlen szagokat. Ehhez 1-2 evőkanál trisót kell szórni a dobba és a mosószer-adagolóba, majd 90 fokos üres mosóprogramot indítani.
- A tömítések, szűrők és adagolórekeszek is megérdemelnek egy kis figyelmet: ezek könnyen nyálkásodnak, penészednek.
- Bár divatos videókban ajánlják, hogy a mosógépet mosogatógép-kapszulával tisztítsuk, szakértők szerint ez a módszer egyáltalán nem ajánlott, mert a kapszula vegyi anyagai károsíthatják a mosógép gumitömítéseit és a fém alkatrészeket. Emellett nem is hatékony, hiszen ezek a kapszulák kifejezetten a zsírt és az ételmaradékokat távolítják el, a mosógépekben viszont más szennyeződések és lerakódások (vízkő, mosószermaradványok) is vannak.