Videoton FCNB ISzékesfehérvármagyar bajnokságBoér Gábor

Távozik a Videoton edzője, nem ugrotta meg a lécet

Közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. A Videoton vezetősége még nem tudja, hogy ki lesz a szebb napokat megélt csapat vezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 13:37
Forrás: Facebook/Fehérvár FC
A klub hétfői közleménye szerint a szakvezető mellett Makra Zsolt pályaedző is elhagyja a másodosztályban a 12. helyen Videoton csapatát. A lehetséges utódról nem tett említést a fehérvári egyesület. 

Boér Gábor távozik a Videoton csapatától.
A fehérváriaknál dolgozó szakember hálás volt azért, hogy a csapatnál folyó szakmai munkát felügyelte. – Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást – nyilatkozott a 42 éves szakember az egyesület honlapján. 

Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, ami a csapatban van, nem tudott kijönni.

Boér Gábor a nyáron vette át a szakmai munka irányítását az élvonalból 25 év után kiesett csapatnál.  A bajnokságban 13 találkozón három győzelmet, négy döntetlent és hat vereséget, a Mol Magyar Kupában két győzelmet ért el vele a fehérvári csapat.

 

 

