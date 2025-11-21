A Vidi eladása tabu, Nikolicsék nem akarnak pánikot kelteni, de közbe kell lépniük

Sajtótájékoztatót tartott a Videoton FC új sportigazgatója, Nikolics Nemanja és visszatérő vezetőedzője, Pető Tamás. Már az esemény elején leszögezték, a folyamatban lévő tulajdonosváltásról nem lehet kérdezni. Az NB II-ben a kiesés réme által fenyegetett székesfehérváriaknál a nyáron Garancsi István helyett az önkormányzat lett a klubot működtető cég tulajdonosa. A város egy szezonra vette át a működtetést a stabilizáció érdekében, és szeptemberben pályázatot írt ki az értékesítésére. A fejleményekről egyelőre nincs hír, személyi cserékről igen.

A vártnál gyorsabban lett sportigazgató a Videotonnál Nikolics Nemanja. Forrás: Videoton FC Fehérvár

Személy szerint két éve erre vágytam, örülök, hogy elkezdtük a munkát.

– Tomi nevében is mondhatom: hazaértünk és motiváltak vagyunk, hogy jó dolgokat csináljunk együtt a csapattal! – vágott bele a közepébe Nikolics Nemanja, akit szeptember elején nevezték ki az önkormányzatnál tanácsadónak. – Megegyeztem a polgármester úrral, akivel a nyáron több beszélgetést is lefolytattunk. Evidens volt, hogy szeretnék segíteni a klubnak. Ezt érezte Cser-Palkovics András polgármester, akinek az volt a feltétele, hogy két lépésből legyek sportigazgató.