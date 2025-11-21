Videotonpető tamásNikolics Nemanja

A Vidi eladása tabu, Nikolicsék nem akarnak pánikot kelteni, de közbe kell lépniük

Miközben zajlik a labdarúgóklub értékesítése, a Videoton új sportigazgatót és vezetőedzőt nevezett ki. Nikolics Nemanja az átmeneti tulajdonossá előlépett székesfehérvári önkormányzat tanácsadójából lett sportigazgató. A Vidi legendás csatára a székfoglalójában elmondta, két éve vár a lehetőségre, a 2010-es évek elején tapasztalt identitást akarja visszahozni. A keretet mindenképpen szűkíteni szeretné, de nem akar pánikot kelteni és rombolni a másodosztályban a 12. helyen szerénykedő Videotonnál. A régi-új vezetőedző, Pető Tamás pozitívan látja a helyzetet és a jövőképet.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 21. 10:54
Videoton
A Videoton korábbi korszakát hozná vissza Nikolics Nemanja (jobbra) Fotó: Videoton FC Fehérvár
Sajtótájékoztatót tartott a Videoton FC új sportigazgatója, Nikolics Nemanja és visszatérő vezetőedzője, Pető Tamás. Már az esemény elején leszögezték, a folyamatban lévő tulajdonosváltásról nem lehet kérdezni. Az NB II-ben a kiesés réme által fenyegetett székesfehérváriaknál a nyáron Garancsi István helyett az önkormányzat lett a klubot működtető cég tulajdonosa. A város egy szezonra vette át a működtetést a stabilizáció érdekében, és szeptemberben pályázatot írt ki az értékesítésére. A fejleményekről egyelőre nincs hír, személyi cserékről igen.

Videoton
A vártnál gyorsabban lett sportigazgató a Videotonnál Nikolics Nemanja. Forrás: Videoton FC Fehérvár

Személy szerint két éve erre vágytam, örülök, hogy elkezdtük a munkát.

– Tomi nevében is mondhatom: hazaértünk és motiváltak vagyunk, hogy jó dolgokat csináljunk együtt a csapattal! – vágott bele a közepébe Nikolics Nemanja, akit szeptember elején nevezték ki az önkormányzatnál tanácsadónak. – Megegyeztem a polgármester úrral, akivel a nyáron több beszélgetést is lefolytattunk. Evidens volt, hogy szeretnék segíteni a klubnak. Ezt érezte Cser-Palkovics András polgármester, akinek az volt a feltétele, hogy két lépésből legyek sportigazgató. 

Jövő nyárra terveztük, hogy belépek ebbe a pozícióba. Büszke vagyok rá, hogy 37 évesen felkértek rá, ugyanakkor nem állítom, hogy százszázalékosan készen állok a feladatra, mert ez az első munkahelyem.

Nikolics tervei, kérdőjelei

Nikolics Nemanja két éve hagyta abba a profi pályafutását, melynek során közel háromszáz tétmérkőzésen 150 góllal a székesfehérvári klub valaha volt legeredményesebb játékosa lett. Az utóbbi időszakban rengeteget utazott, tanult, diplomát szerzett.

– Furcsán hangzik, amikor NB II-ben szerepel és két pontra van a kieséstől a Vidi, én mégis szeretném visszahozni azt a fajta identitást, csapatszellemet, ami jellemezte a klubot, amikor játékosként ide érkeztem 2010-ben. 

Bajnoki címért küzdöttünk, nemzetközi porondon szerepeltünk. Messze állunk attól – vetette össze a múltat és a jelent Nikolics, tudja, komoly döntéseket kell meghoznia.

– Szűkíteni kell a keretet, ha minőségi munkát akarnak végezni. 

Nem a célunk, hogy romboljunk, pánikot keltsünk és kapkodjunk! A klub mindenek felett áll, nincsenek sztárok. 

Sok egykori csapattársam még játszik, de az érzelmeket külön kell választani, az őszinte kommunikáció híve vagyok. A cél a 6–10. hely között végezni. A téli átigazolási időszakban nem akarunk nagyon belenyúlni a csapatba – bocsátotta előre Nikolics Nemanja. A Videoton sportigazgatója szerint a jelenlegi székesfehérvári labdarúgók fizikálisan és mentálisan sem erősek, a kvalitás megvan bennük. 

Videoton
Pető Tamás új korszakot kezd a Videotonnál. Forrás: Videoton FC Fehérvár

A Videoton-címer kötelez

– Pár hónappal ezelőtt ültem ugyanebben a székben – szúrt oda az őt tavasszal menesztő előző vezetésnek Pető Tamás vezetőedző, a régi-új tréner kinevezése Nikolics első döntése volt. 

– Boldogan vállaltam el a feladatot, nyilván Nikolics személye volt a döntő ebben. Az általa felvázolt jövőkép, hogy mit szeretnénk csinálni és hova szeretnénk eljutni.

 Abszolút pozitívan látom a csapatot, nagyon remélem, az utolsó két mérkőzésen ki tudunk lábalni ebből a kis hullámvölgyből! Szeretnénk egy olyan játékosokat a pályán látni, akiket a név és a címer kötelez minden egyes mérkőzésen – fogalmazott Pető Tamás.

A Videoton 13 forduló után tizenhárom pontot gyűjtve a 12. helyen áll a 16 csapatos labdarúgó NB II-ben, csupán két pontra van a kieső helyen álló Békéscsabától. 

Az utolsó két őszi fordulóban két mögötte álló együttessel mérkőzik meg: vasárnap a Szentlőrincet fogadja, majd Budafokra látogat. 

A sajtótájékoztató teljes egészében itt látható:

 

 

