A magyar válogatott két korábbi csatára UEFA-diplomát vett át

Két volt futballista is befejezte az Európai Labdarúgó-szövetség Executive Master for International Players elnevezésű képzését. A 86-szoros válogatott korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám és a nemzeti csapatban 43 alkalommal pályára lépett Nikolics Nemanja büszkén osztotta meg, hogy sikerrel vette az UEFA volt válogatottaknak kiírt nemzetközi tanfolyamát.

Szalai Ádám és Nikolics Nemanja is a végzősök között az UEFA volt válogatottak számára kiírt képzésén. Forrás: instagram.com/adaam_s_/
Rangos diplomát vett át két korábbi játékos. Szalai Ádám és Nikolics Nemanja Nyonban, az európai szövetség (UEFA) központjában kapta meg oklevelét, miután sikeresen befejezte a szervezet volt válogatott játékosok számára kiírt nemzetközi képzését.

Szalai Ádám a válogatottnál betöltött feladata mellett az UEFA képzésére is szánt időt
Szalai Ádám a válogatottnál betöltött feladata mellett az UEFA képzésére is szánt időt. Fotó: Csudai Sándor

 

Az UEFA programja teljes képet adott a futballmenedzsment világáról

A magyar futballakadémiák munkáját összefogó és segítő Labdarúgó Módszertani Központ szakmai és képzési tanácsadójaként tevékenykedő, emellett a világbajnoki selejtezőcsoportjában négy forduló után a pótselejtezőt érő második helyen álló magyar válogatott másodedzőjeként dolgozó Szalai Ádám szerint a képzés egy inspiráló utazás volt, tele tanulással, csapatmunkával és felejthetetlen élményekkel.

A program értékes betekintést nyújtott a futballklubok és szövetségek irányításának és működtetésének számos területébe, teljes körű képet adva a futballmenedzsment világáról

 – írta Szalai az Instagramra feltöltött bejegyzésében.

Nikolics Nemanja a Videotonban töltötte pályafutása nagyját, jelenleg pedig Székesfehérvár önkormányzatának sportszakmai tanácsadója. Posztjában úgy fogalmazott, hogy új végzettsége nélkül nem tudna úgy hozzájárulni a városvezetés munkájához, mint most.

Büszke vagyok arra, amit elértem – a közel százoldalas zárómunkámra –, és hálás vagyok, hogy egy ilyen támogató közösség tagja lehettem. Értékes kapcsolatokat és igaz barátságokat építettem ki ennek a programnak köszönhetően. Csodálatos mentorom volt, és csodálatos csapattársakkal beutaztuk a világot, felfedezve különböző futballkultúrákat

 – közölte Nikolics.

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

