Rétvári Bence: Ha nem védjük meg szabadságunkat, akkor nemzetünk napjai meg vannak számlálva

Azért emlékezünk vissza szabadságharcainkra, hogy erőt, irányt, bátorságot, eltökéltséget adjanak, és megmutassák, kik álltak a történelem jó, és kik a rossz oldalára – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten, a nemzeti ünnephez kötődő állami elismerések átadásán.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Rétvári Bence ünnepi beszédében kiemelte: ha nem védjük meg szabadságunkat, nem állunk ki függetlenségünkért, szuverenitásunkért, akkor a nemzetünk napjai meg vannak számlálva, a szabadság ki fog halni.

Az államtitkár kitért arra, hogy előbb-utóbb minden szabadságharcosnak igaza lesz, ezt bizonyítja az is, hogy a magyaroknak minden évszázadra jut egy szabadságharc, előbb az 1700-es évek elején a Rákóczi által vezetett, aztán 1848–49-ben, majd 1956-ban.

Mindig megharcoltunk a szabadságunkért, soha nem adtuk fel. Hiszen aki győz, az soha nem adja fel, és aki feladja, az sohasem győz. Nekünk magyaroknak is mindig voltak olyanok, akik fel akarták adni, de szerencsére sohasem ők voltak azok, akik a döntéseket hozták, ezért tudtunk mindig győzni. Sehol, soha nem ünneplik azokat, akik feladták, akik meghunyászkodtak, csak a bátrakat, ezért is fontos nemzeti ünnepünk, március 15.

– fejtette ki.

Rétvári Bence Széchenyi Istvánt idézve közölte: „akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember”. Hozzátette azt is, hogy Széchenyi szerint tisztelni kell a múltat, hogy érthessük a jelent, és munkálkodhassunk a jövőn. „Amikor 1848-ra emlékezünk, akkor nem csupán nemzeti szimbólumot vagy egy történelmi tényt idézünk fel, hanem tükröt állítunk: ami megtörtént velünk a múltban, az meg fog történni a jövőben is. Mindig, minden helyzetben meg kell látnunk, mi az, ami a magyarság számára fontos, és mi az, ami káros” – hangsúlyozta.

Az államtitkár Arnold Schwarzenegger filmszínészt idézve azt mondta: a sikernek nem titka van, hanem ára. Hozzátette: a nemzeti ünnepen azokat ismerik el, akik tehetségükkel, hivatásukkal, rengeteg munkával, többletáldozattal mások szolgálatáért dolgoztak.

„Ezért tüntetjük ki önöket a nemzeti ünnepen, a nemzet nevében mondunk köszönetet, és állítjuk példaképként önöket mások elé. Nem hiába tették, ezért vagyunk itt”.