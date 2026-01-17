egyesült államoktrumpdonald trumpmaria corina machado

Trump így reagált a Nobel-békedíjra

Donald Trump „szép gesztusnak" nevezte, hogy Maria Corina Machado neki adta Nobel-békedíját. Az amerikai elnök pénteken újságírók előtt beszélt csütörtöki találkozójáról a venezuelai ellenzéki vezetővel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 17. 6:23
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump a Venezuelából a Maduro-rezsim elől tavaly elmenekült ellenzéki politikust „egy nagyon kitűnő asszonynak" nevezte, akivel hamarosan ismét beszél.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Az elnök annak magyarázatára, hogy miért működik együtt a Maduro-rezsim továbbra is hivatalban lévő vezetőivel, és az ideiglenes elnökként hivatalba lépett Dulcy Rodriguezzel, Irak példájával érvelt. Kifejtette, hogy annak idején az iraki diktatórikus rezsim megbuktatása után szinte minden tisztségviselőt eltávolítottak hivatalából, ami az „Iszlám Állammal végződött".

Maria Corina Machado tavaly októberben tette ígéretének megfelelően a Fehér Házban tett látogatásán adta át az amerikai elnök a kitüntetést jelentő medált.

A venezuelai ellenzéki politikus októberben, miután a Nobel Bizottság bejelentette a kitüntetését közölte, hogy azt Donald Trumpnak ajánlja fel, mert véleménye szerint az amerikai elnök érdemli a béke érdekében tett lépéseivel. 
Maria Corina Machado washingtoni látogatásán az amerikai Kongresszus két pártjának tagjaival is találkozott, pénteken pedig részt vett a Heritage Foundation konzervatív elemzőközpont eseményén, ahol az Egyesült Államok által január 3-án végrehajtott katonai különleges műveletet mérföldkőnek nevezte.

Többi között arról is beszélt, hogy véleménye szerint Venezuela átmeneti elnöke Dulcy Rodriguez parancsokat teljesít, és hozzátette nem tart attól, hogy Donald Trump együttműködése a rezsimmel meghosszabbítja annak élettartamát.

Hozzátette, hogy a venezuelai stabilizáció érdekében az Egyesült Államok által vezetett folyamat „egy igazi latin-amerikai csodához" vezethet. Úgy vélte, hogy hazájában „hamarosan" lehetnek választások, de lehetséges időpontot nem említett, és megjegyezte, hogy egy választás nem zavarhatja meg az ország stabilitása felé tett lépéseket.
