A szélsőbaloldali terrorista szabadon engedéséért tüntettek a betiltott Antifa tagjai

Tanúk meghallgatásával folytatódott annak a szélsőbaloldali német aktivistának a tárgyalása Budapesten, aki társaival együtt 2023 februárjában vascsövekkel vert meg ártatlan embereket a főváros utcáin. A tárgyalás közben a Fővárosi Törvényszék épülete mellett az antifa mozgalom tagjai erőszakos társuk szabadságát követelték – közölte a Hír TV.

Az erőszakos szélsőbaloldali Simion Ravi Trux Fotó: Havran Zoltán

A törvényszék épülete előtt nem csak az agresszív szélsőbaloldali mozgalom tagjai gyülekeztek, ugyanis csendes ellentüntetést tartott a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is.

Rendkívüli veszélynek tartjuk, hogy Budapest utcáin terroristák flangálnak

– jelentette ki az egyik ellentüntető. A mozgalmak tagjai „Mi sem felejtünk” felirattal az épület előtt oszlopokra függesztették ki a nembináris Simeon Ravi Trux, mozgalmi nevén Maja T. és társai által brutálisan megvert áldozatok fotóit.

Fontos, hogy ellenpólusai legyenek egy ennyire agresszív mozgalomnak

– hangsúlyozta a Betyársereg vezetője az erőszakos szélsőbaloldali mozgalommal kapcsolatban. Hozzátette: az Antifa mozgalom ma a magyarverést ünnepli.

Az erőszakos cselekmények miatt a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította az antifa mozgalmakat. A kormányrendelet még szeptember végén jelent meg a Magyar Közlönyben. A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint

Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:

„Antifa” csoportosulás

Hammerbande / Antifa Ost

A baloldal azonban védeni próbálja a szélsőbaloldali terroristákat. Az Európai Parlamentben mindössze egyetlen vokson múlt, hogy nem vonták meg Ilaria Salis mentelmi jogát.

A tavaly nyáron EP-képviselővé választott olasz szélsőbaloldali terrorista is tagja volt a Budapesten gyanútlan emberekre támadó és megverő csoportnak.

A baloldali frakcióknak sikerült elérniük, hogy a szavazás titkos legyen – annak ellenére, hogy ebben az esetben nyílt szavazás a gyakorlat –, és a magyar hatóságok kérelmét elutasították. Ezzel bemutatták, hogy mit is jelent Brüsszel „jogállamisága” a gyakorlatban.

A jobbközép azzal érvelt, hogy Salis megmentése veszélyes precedenst teremt, mivel a mentelmi jog most először vonatkozna a parlamenti megválasztás előtt elkövetett bűncselekményekre, amelyek nem kapcsolódnak a mandátumához.