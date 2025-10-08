  • Magyar Nemzet
A szélsőbaloldali terrorista szabadon engedéséért tüntettek a betiltott Antifa tagjai

Azt az embert akarják szabadon látni, aki társaival Budapest utcáin ártatlanokra támadt és megverte őket.

Forrás: Hír Tv2025. 10. 08. 17:50
Fotó: MTI/Lakatos Péter
Tanúk meghallgatásával folytatódott annak a szélsőbaloldali német aktivistának a tárgyalása Budapesten, aki társaival együtt 2023 februárjában vascsövekkel vert meg ártatlan embereket a főváros utcáin. A tárgyalás közben a Fővárosi Törvényszék épülete mellett az antifa mozgalom tagjai erőszakos társuk szabadságát követelték – közölte a Hír TV.

20250618 Budapest Folytatódott a 2023 februári, budapesti antifa-támadások kapcsán bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolt Simeon (Maja) Ravi Trux pere. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Az erőszakos szélsőbaloldali Simion Ravi Trux Fotó: Havran Zoltán

A törvényszék épülete előtt nem csak az agresszív szélsőbaloldali mozgalom tagjai gyülekeztek, ugyanis csendes ellentüntetést tartott a Betyársereg és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom is.

Rendkívüli veszélynek tartjuk, hogy Budapest utcáin terroristák flangálnak

– jelentette ki az egyik ellentüntető. A mozgalmak tagjai „Mi sem felejtünk” felirattal az épület előtt oszlopokra függesztették ki a nembináris Simeon Ravi Trux, mozgalmi nevén Maja T. és társai által brutálisan megvert áldozatok fotóit.

Fontos, hogy ellenpólusai legyenek egy ennyire agresszív mozgalomnak

– hangsúlyozta a Betyársereg vezetője az erőszakos szélsőbaloldali mozgalommal kapcsolatban. Hozzátette: az Antifa mozgalom ma a magyarverést ünnepli.

Az erőszakos cselekmények miatt a magyar kormány terrorszervezetté nyilvánította az antifa mozgalmakat. A kormányrendelet még szeptember végén jelent meg a Magyar Közlönyben. A miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint 

Magyarország terrorizmus elleni nemzeti listája két szervezettel bővült:

  • „Antifa” csoportosulás
  • Hammerbande / Antifa Ost

A baloldal azonban védeni próbálja a szélsőbaloldali terroristákat. Az Európai Parlamentben mindössze egyetlen vokson múlt, hogy nem vonták meg Ilaria Salis mentelmi jogát. 

A tavaly nyáron EP-képviselővé választott olasz szélsőbaloldali terrorista is tagja volt a Budapesten gyanútlan emberekre támadó és megverő csoportnak.

A baloldali frakcióknak sikerült elérniük, hogy a szavazás titkos legyen – annak ellenére, hogy ebben az esetben nyílt szavazás a gyakorlat –, és a magyar hatóságok kérelmét elutasították. Ezzel bemutatták, hogy mit is jelent Brüsszel „jogállamisága” a gyakorlatban.

A jobbközép azzal érvelt, hogy Salis megmentése veszélyes precedenst teremt, mivel a mentelmi jog most először vonatkozna a parlamenti megválasztás előtt elkövetett bűncselekményekre, amelyek nem kapcsolódnak a mandátumához.


Borítókép: A szélsőbaloldali aktivisták demonstrációja (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

